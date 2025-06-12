Gaziantep'te Yaralama Suçundan Aranan Zanlı Yakalandı
Gaziantep'te hakkında kasten yaralama ve silahla tehdit suçlarından toplam 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik bir çalışma başlattı. Bu kapsamda yürütülen araştırmalar sonucunda, A.Ö. adlı şahsın Şehitkâmil ilçesinde bulunduğu tespit edildi. Ekiplerce düzenlenen operasyonla yakalanan A.Ö., gözaltına alındı.
Adli mercilere sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.
Kaynak: İHA