Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu, 1 Gözaltı

Aydın'ın Efeler ilçesinde jandarma ekiplerinin gerçekleştirdiği kaçak sigara operasyonunda bir kişi gözaltına alındı.

Aydın'da Kaçak Sigara Operasyonu, 1 Gözaltı
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Efeler İlçe Jandarma Komutanlığı, gelen bir ihbar üzerine harekete geçti. Yapılan araştırmalar sonucunda ilçede belirlenen bir adrese baskın düzenlendi. Operasyonda; 1 milyon 100 bin adet tütünle doldurulmuş makaron, 970 bin adet sahte bandrollü ve bandrolsüz boş makaron, 380 kilogram açık kıyılmış tütün, 20 bin boş sigara paketi, bir elektrikli sigara sarma makinesi kompresörü ve beş adet makine parçası ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak M.Ç. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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