Adana'da seyir halindeki otobüsün açık kapısından düşerek hayatını kaybetti

Adana'da özel halk otobüsü kapısı açık şekilde seyir halindeyken bir yolcu yola düştü. Hastaneye kaldırılan kadın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Adana'da seyir halindeki otobüsün açık kapısından düşerek hayatını kaybetti

Adana’da 22 Nisan'da, Vedat K. idaresinde kapısı açık ilerleyen otobüsten yola düşmesi nedeniyle yaralanan 75 yaşındaki Hatice Sabahi, tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabahi'nin cenazesi hastanenin morguna kaldırıldı.

Adana'da özel halk otobüsünde yolcu kartını göstermek için ayağa kalktığı sırada dengesini kaybedip açık kapıdan düşen Sabahi, hastaneye kaldırılmış, gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen sürücü Vedat K. ise çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Yolcunun düşme anı araç içi güvenlik kamerasınca kaydedilmişti.

Kaynak: AA

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