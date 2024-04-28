Ankara sağanağa teslim: Atanamayan öğretmenlerin mitingi sırasında dolu yağdı

Başkent Ankara'da atanamayan öğretmenlerin yaptığı miting esnasında dolu yağdı.

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Ankara’da öğle saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu.

Ankara Valiliği, pazar günü için il genelinde görülecek gök gürültülü sağanak yağışların başlayacağı tahminlerine yer vermişti.

Başkentte yapılan uyarının ardından öğlen saatlerinde gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterirken Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler kapanan yollara müdahale etti.

Ayrıca atanamayan öğretmenlerin yaptığı miting sırasında dolu yağdı.

Kaynak: İHA

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