Deniz Çakır: Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız önce benden başlayın

Son zamanlarda sokak hayvanlarına yönelik şiddet ve ölüm haberleri artarak geliyor.

Özellikle kedi ve köpekler bu saldırılardan nasibini alıyor.

Bunun yanında sokak köpeklerinin saldırıları da olunca, birçok kişi sokak hayvanlarının toplatılması ve uyutulması yönünde söylemlerde bulunuyor.

Oyuncu Deniz Çakır, hayvanlara yönelik bu söylemlere karşı tepki gösterdi.

Çakır şunları söyledi:

"Sokak hayvanlarını uyutmayı düşünüyorsanız önce benden başlayın. Ben bunun yapıldığı bir yerde yaşamak istemiyorum, ilk beni uyutun Bir çocukla sokaktaki kedinin hiçbir farkı yok."

Kaynak: Gerçek Gündem