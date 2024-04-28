Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Çok sayıda araç çarpıştı

Beşiktaş Büyükdere Caddesi'nde çok sayıda aracın karıştığı bir zincirleme kaza meydana geldiği aktarıldı.

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Beşiktaş'ta zincirleme kaza: Çok sayıda araç çarpıştı

Beşiktaş'ta iddiaya göre, aks kıran hafif ticari otomobil, karşı şeride geçerek zincirleme kazaya neden oldu. Lüks maserati otomobilin aralarında bulunduğu 8 aracın karıştığı kazada 8 kişi hafif yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Levent Büyükdere Caddesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre, Beşiktaş istikametine seyreden 34 CYR 227 plakalı hafif ticari araç, aks kırması sonucu sürücünün kontrolünden çıktı.

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 8 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi.

Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

Kaynak: İHA

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Beşiktaş Trafik kazası
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