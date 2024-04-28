AKP'li başkanın şirketi, kahveye gübre fişi kesmiş

Gazeteci Hakan Demir'in paylaştığı fişte kahveye gübre fişi kesen şirketin sahibinin AKP'li Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli olduğu ortaya çıktı. Fişte ise 0 KDV görülmesi dikkat çekti.

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AKP'li başkanın şirketi, kahveye gübre fişi kesmiş

Bir tesiste kahveye gübre fişi kesen işletmenin sahibi AKP'li belediye başkanı çıktı.

Gazeteci Hakan Demir'in paylaştığı bir kahve fişi, sıfır KDV içermesiyle dikkat çekti.

Demir, "Yolda bir yerde kahve içtik, fişteki ürüne ve KDV'ye bak" diyerek içtiği kahvenin fişini sosyal medyada paylaştı. Fakat fişte KDV oranı sıfır olan "gübre" olarak kaydedilmişti.

Bu fişi kesen şirket ise Akdenizli Tarım isimli firma, Muğla'nın AKP'li Seydikemer Belediye Başkanı Bayram Önder Akdenizli'ye ait.

Akdenizli, vergi rekortmeni olduğunu belirterek şunları söyledi: "Arkadaşlarımız iki tane Türk kahvesi içti. Pos makinesi arızalandığı için gübre satışı yaptığımız firmadan fiş kesildi. Bu tamamen iyi niyetle yapılan bir işlem. Burada kötü niyet aranmamalı. Zaten ilçenin vergi rekortmeni olarak biliniyorum."

Kaynak: Gerçek Gündem

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