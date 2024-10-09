Aç Kaldılar, Şehre İndiler! Vatandaşlar Yaban Domuzlarıyla Fotoğraf Çekti

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde aç kalan yaban domuzları şehir merkezine indi. O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken bazı vatandaşlar özçekim yaptı.

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Aç Kaldılar, Şehre İndiler! Vatandaşlar Yaban Domuzlarıyla Fotoğraf Çekti

Aydın Kuşadası’nda aç kalan yaban domuzları şehir merkezine gelmeye devam ediyor. Yığılan çöp konteynırlarını karıştıran yaban domuzları özellikle peyzaj alanlarında bulunan yeşil alanlarda yiyecek arıyor.

Aç Kaldılar, Şehre İndiler! Vatandaşlar Yaban Domuzlarıyla Fotoğraf Çekti - Resim : 1Yavrularıyla birlikte sürü halinde ilçe merkezinin ana cadde ve sokaklarında dolaşan yaban domuzları otomobillerin arasında geçerek İsmail Cem Dostluk Ve Barış Meydanına kadar indi.

Aç Kaldılar, Şehre İndiler! Vatandaşlar Yaban Domuzlarıyla Fotoğraf Çekti - Resim : 2O anlara tanıklık eden ilçe sakinleri cep telefonları ile yaban domuzlarını kayda aldı.

Aç Kaldılar, Şehre İndiler! Vatandaşlar Yaban Domuzlarıyla Fotoğraf Çekti - Resim : 3

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Kaynak: İHA

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