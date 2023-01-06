ABD Meclis başkanını hala seçemiyor: İç Savaş arifesi mi tekrarlanıyor?

1859 yılında, ABD İç Savaşı’nın arifesinde ABD Temsilciler Meclisi toplanmasına rağmen 44 turda meclis başkanını seçememişti. Demokratlar, Cumhuriyetçilerin adayının kölelik karşıtı yazarlarla dostluğu nedeniyle Cumhuriyetçilere destek vermiyor, böylece süreç tıkanıyordu. İki önceki dönem olan 1855 yılında ise yine meclis başkanlığı seçimleri uzun bir süre devam etmiş, meclis tam 133 tur düzenlenmesine rağmen meclis başkanını seçememişti.

Bu olaydan neredeyse 160 yıl sonra ABD Temsilciler Meclisi yine aynı süreçle karşı karşıya. Bu hafta toplanan Temsilciler Meclisi, 3 gündür oylama yapıyor, 11 tur seçim düzenliyor, fakat hiçbir şekilde meclis başkanı seçilemiyor.

Bir ismin meclis başkanı seçilmesi için Temsilciler Meclisi’nin 435 vekilinin 218’inin oyunu alması yeterli. Oylamaya katılan vekillerin çoğunluğunun oyunun alınmaması durumunda başkanlık seçim turları sonsuza kadar yenileniyor. Herhangi bir kademe kademe aranan oy düşüklüğü veya eleme turlu seçim gibi bir sistem öngörülmüyor, yani ABD Temsilciler Meclisi başkanlığı için herkes oylama katılmaya devam eder ve herhangi bir aday 218 barajını geçemezse sonsuza kadar oylama yapılması mümkün, bunun için herhangi bir sınırlama yok.

Cumhuriyetçilerin meclis başkan adayı Kevin McCarthy’nin 11 turda başkan seçilememesi ve ABD İç Savaşı arifesinden beri ilk kez bu kadar yoğun bir kutuplaşmanın seçim ve hükümet rejimini tıkamasına sebep olanlar ise 20 radikal Cumhuriyetçi Temsilciler Meclisi üyesi.

Bu 20 isim radikal ve az sayıda olmasına rağmen 435 üyeli Temsilciler Meclisi’nin tıkanmasına ve meclis başkanı seçemediği için faaliyet gösterememesine sebep oluyor. Pek de vazgeçecekler gibi durmuyor.

KİM BU “RADİKALLER”?

New York Times’in araştırmasına göre, Kevin McCarthy’e isyan bayrağı çekip meclisin başkan seçimini tıkayan bu radikal 20 ismin 12’si 2020 seçim sonuçlarının hukuki bir dayanakları olmadan hileli olduğunu söyleyip sonuç tescil oturumunda ret oyu verdi, 19’u ise radikal sağcı isimlerin oluşturduğu Freedom Caucus ortak hareket grubunun üyesi, 17’si ise 8 Kasım 2022 ara seçimlerinden önce Trump tarafından açıkça desteklenen adaylar. Bu oldukça kritik bir veri, çünkü bu radikal isimlerin hepsi Trump ve Trump’ı destekleyen kitlenin öncelikleri için Kevin McCarthy’e karşı geldiklerini söylüyor.

Matt Gaetz, gibi 2016’da Trump’ın başkan seçilmesiyle meclise giren Floridalı genç, dinamik ve radikal fikirleri büyük bir görsel şölenle savunan Cumhuriyetçiler, Kevin McCarthy’in “ılımlı” olduğunu düşünüyor. Fakat McCarthy de Trump’ın aktif bir şekilde desteklediği, iş birliği yaptığı ve stratejik planlarını birlikte oluşturduğu bir isim.

Krize ortak olan arasında henüz Kongre’ye Kasım 2022 ara seçimlerinde seçilen 33 yaşındaki Anna Paulina Luna da var. Luna da Florida’dan seçilen genç bir muhafazakar, Hispanik kökenli bir isim. Luna eskiden Demokrat olmasına rağmen ekonomik kriz ve Trump’ın lider olmasıyla birlikte Cumhuriyetçilerin safına geçen dinamik ve radikal bir isim. Luna geçmişte McCarthy ile herhangi bir sorun yaşamamasına rağmen yine McCarthy’i ılımlı bulduğu için ona oy vermeyeceğini açıkladı.

Diğer 18 isim de genellikle aynı profildeki çoğunlukla tecrübesiz ve radikal sağcı isimler.

NE İSTİYORLAR?

Kevin McCarthy’e karşı çıkan isimlerin öncelikli amacı McCarthy’nin özellikle 2024 seçimine kadar Temsilciler Meclisi başkanı olarak Biden ve ailesine yönelik soruşturmaları hızlandırması, öncelendirmesi. McCarthy bu soruşturmaları desteklese de bu konuda radikal isimler daha fazla bir tutku ve hızlı süreç talep ediyor, sürecin çok daha öncelikli yürütülmesini talep ediyor. Büyük ihtimalle her biri bu araştırmayı üstlenecek özel komitede yer almak ve böylece halkın dikkatini çekmek, Trump seçmeninin takdirini kazanmayı da amaçlıyor, bunun da pazarlığını yürütüyor.

Bir diğer istekleri ise, Kevin McCarthy’nin başkan seçilmesi durumunda herhangi bir sorun durumunda bir tane dahi Cumhuriyetçinin güvenoyu talep edebilme hakkının verilmesi. Bu durum kabul edilirse McCarthy bir Cumhuriyetçi’nin talebini yerine getirmediğinde dahi yeniden meclis başkanlığı seçimi yapılabilir, ve bugün yaşanan tablo her gün tekrarlanabilir. Bu da çok radikal ve imkansız bir talep.

YENİDEN BİR İÇ SAVAŞ MI?

ABD’nin yeniden bir İç Savaş’a gideceğini sırf bu yüzden söylemek zor. Fakat gerçekten de İç Savaş’a sebep olan bir kutuplaşmanın farklı oranlarda tekrarlanması dahi sistemin işleyişi adına endişe verici. ABD Temsilciler Meclisi 11 tur toplandı ve başkanını seçemedi, başkanını seçene kadar da geçmişteki tecrübelerin getirdiği endişeyi hissederek bu süreci takip edecek gibi duruyor.