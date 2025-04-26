Tarihle İç İçe Yaşanan Deneyim Fark Yaratıyor

Perri Karaköy'e adım attığınız anda, mekânın büyülü atmosferi sizi sarıp sarmalıyor.

19. yüzyılda ünlü Baltazzi Ailesi tarafından inşa edilen tarihi Baltazzi Han'ın terasında yer alan restoran, Haliç ve Tarihi Yarımada'nın nefes kesen manzarasına hâkim.

Bu tarihi doku, modern ve ferah dekorasyonla harmanlanarak şık bir ambiyans yaratılmış.

Mekânın kurucusu Gündüz Grup'un Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Gündüz'ün gastronomiye olan tutkusu, Perri Karaköy'ün her detayında hissediliyor.

Gündüz, daha önce açtığı fine dining restoranı Abdi Bey Lokantası ile geleneksel tatlara modern dokunuşlar katma konusundaki başarısını kanıtlamıştı.

Şimdi ise Perri Karaköy ile İstanbul'un yeme-içme sahnesine yeni bir soluk getiriyor.

Perri Karaköy'ün mutfağı, deneyimli Şef Onur Kutluca'nın yaratıcı dokunuşlarıyla hayat buluyor.

Akdeniz ve geleneksel Türk mutfağının en seçkin örneklerini sunan Kutluca, damaklarda farklı izler bırakıyor.

Perri’nin menüsüne göz attığınızda, bu lezzet yolculuğunun ipuçlarını hemen yakalıyorsunuz.

Geçtiğimiz günlerde keyifli bir sohbet eşliğinde gerçekleştirdiğim tadım, kimyonla fümelenmiş keçi peyniri ve ızgara enginar kalbi gibi hafif ve lezzetli başlangıçlarla başladı.

Ardından sunulan Perri roka salatası, tazeliği ve hafifliğiyle dikkatimi çekerken, zeytinli karides ve damla sakızlı ahtapot lezzeti ve pişirilme dengesiyle Akdeniz mutfağının zenginliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Ana yemek olarak sunulan Perri şaşlık, etin en lezzetli halini sunarken, çipura provensal ise balığın Akdeniz baharatlarıyla uyumunu mükemmel bir şekilde yansıtıyordu.

Şef Kutluca'nın menüdeki her bir yemeğe özenle seçtiği malzemeler ve uyguladığı pişirme teknikleri, lezzetlerin derinliğini ve özgünlüğünü ortaya koyuyordu.

Yemeğin sonunda sunulan meyve ve çikolata ikramları, tatlı bir final yapmamızı sağladı.

Perri Karaköy'de yaşadığınız lezzet deneyimi sadece yemeklerle sınırlı değil. Çünkü burası İstanbul'un tarihi dokusunu modern gastronomi anlayışıyla bir araya getiren özel bir mekân.

Şef Onur Kutluca'nın yaratıcı menüsü, Mahir Gündüz'ün vizyoner işletmeciliği ve mekânın eşsiz atmosferi, Perri'yi Karaköy'ün vazgeçilmezleri arasına sokuyor.

Eğer siz de İstanbul'un kalbinde, tarihi bir handa, Haliç'in büyüleyici manzarasına karşı unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşamak isterseniz, Perri Karaköy'e uğramanızı öneririm.