Sapanca'da bir şef restoranı

Beta Home Sapanca Kırkpınar sahilinde gölün hemen kenarında beş dönümlük bir arazi üzerinde kurulu küçük bir gastronomik otel. Oldukça sakin ve huzurlu olan Beta Home üç villa ve beş odadan oluşuyor. İdeallerinin peşinde koşan, sıra dışı bir aile işletmesi. Kurucuları heykeltıraş Şebnem Anapa ve reklam yönetmeni eşi Doğan Anapa. Mesleklerini idealleri için bırakarak, Şebnem Hanım’ın ailesinin Sapanca’da yazlık olarak kullandığı evi bir deneyim merkezi haline getirmek için yola çıkmışlar.

Bu yolculukta en büyük güç on yıldır mutfakta yemek pişiren Doğan Bey’in mutfağa olan düşkünlüğü olmuş. Çok seyahat eden, dünyanın dört bir yanında iyi lokantalarda yemek yiyerek iyi yemek nedir onu analiz edip anlamaya çalışan Şef Doğan Anapa hala ideallerinin peşinde koşarak menüsünü derinleştirmeye gayret ediyor. Slow Food üyesi olan Doğan Şef İstanbul, Selanik, Kırım ve Diyarbakır gibi farklı coğrafyalara dayanan çok kültürlü kimliğini mutfağına da yansıtıyor. Bu da misafirlerine sofistike ve derinliği olan bir deneyim yaşatmasına imkan veriyor.

Yeniliği çok seven, hayatın farklılıklarla güzel, sahici olduğuna inanan Şef Doğan Anapa restoranını da bu çerçevede kurgulamış. Mutfağında sakatat kullanmayı seviyor. Etlerle meyveleri kullanma eğilimi var. Asit oranı yüksek lezzetleri ve onlarla uyumlu sosları seviyor. Tatlı, tuzlu, acı, ekşi dengesine dikkat etmenin iyi bir sonuç verdiğine inanıyor ve menüsüne de bunları yansıtıyor.

Mutfağında yerellik ilkesini savunan ve yereli evrensel olarak sunmaya çalışan Doğan Şef Sakarya’nın yerel malzemelerine özel bir önem veriyor. Mutfağında kullandığı enginarı Taraklı’dan, nohudu Akçakaya köyünden, sucuğu ve manda sütü ürünlerini Söğütlü’den, mısır ununu Ferizli’den, karakabak ve isli eti Hendek’ten alıyor. Menüsünü mevsimsel ürünlere göre tasarlayarak misafirlerine sunuyor.

Geçtiğimiz günlerde ziyaret ettiğim Beta Home Sapanca’da Doğan Şef’in yaz menüsünü deneyimleme şansım oldu. Menüde yer alan tüm seçeneklerin lezzetleri kadar sunumlarını da etkileyici buldum. Bu özel deneyimde beni en fazla etkileyen ve bundan sonra damak ansiklopedimde ayrıcalıklı bir yere sahip olacak yemekler arasında; sirke ve fesleğenle çeşnilendirilmiş domates-karpuz salatasıyla sunulan patlıcanlı pilavı, patates terini, kadayıfa sarılı çerkes peynirini, confit patates ve ev yapımı mayonez ile servis edilen rozbifi ve birada 4 saat boyunca piştikten sonra bulgur, yerel bir buğday ve Van otlarıyla dövülen keşkeğin üzerinde servis edilen kuzu inciği sayabilirim.

Doğan Bey ve Şebnem Hanım tüm misafirleriyle tek tek ilgileniyor. Doğan Şef için tüm masaları gezerek yemekler hakkında detaylı bilgi vermek ve geri bildirim almak çok önemli. Bu özel çifti tanımanın Beta Home’un göl kenarındaki büyülü dünyası kadar özel olduğuna inanıyorum. Hem doğayla baş başa kalarak kendini dinlemek hem de yerel lezzetlerin evrensel yorumuyla damak hafızasına yeni lezzetler eklemek isteyenlere Beta Home Sapanca Anapa Restoran’ı öneriyorum.

KADINLAR ÜRETTİ ÜNLÜ ŞEF VİCTOR MORENO PİŞİRDİ

Pera Palace Hotel’i Venezuellalı dünyaca ünlü şef Victor Moreno’nun Kasım 2020’de Demet Sabancı Çetindoğan öncülüğünde kurulan ve pandemi döneminde yükselişe geçen elektronik pazar yerleri arasında çok özel bir yeri olan SHOPSA’nın üretici ve girişimci kadınlarının ürettiği ürünlerle hazırladığı ''Venezuella Lezzetleri Tadım'' etkinliğine ev sahipliği yaptı. Türk mutfağını ve organik ürünleri çok sevdiğini her platformda dile getiren Şef Victor Moreno tarafından hazırlanan benzersiz lezzetler bu çok özel etkinliğe katılan yerli ve yabancı davetlilerin damaklarında derin izler bıraktı.

YENİLENEN MENÜSÜYLE DİKKAT ÇEKİYOR

Meksika mutfağının Türkiye’deki gerçek temsilcisi Ranchero’nun yenilen mönüsünde mezgit ve dil balığı ile hazırlanan deniz mahsullü reçeteler ile ıspanağın başrolde olduğu birbirinden renkli tarifler dikkat çekiyor. Balık severleri okyanus ötesine götürecek sağlıklı ve lezzetli bir salata olan Ensalada Pescado, mezgit balığı ile hazırlanıyor. Mekanın bir başka deniz mahsullü yeni yemeği ise dil balığının patentli Ranchero baharatına panelip kızartıldığı Pescado Empanizado. Ranchero’nun mönüsüne yeni giren BBQ Pollo Salteado ile Bolas de Elote & Papas, ıspanak püre yatağında Meksika’ya özgü farklı lezzeti bir arada barındırıyor. Ranchero’nun klasikleşen yemekleri dışında yeni tariflerini de denemek isteyenler, İstanbul ve Ankara’daki şubelerini ziyaret edebilirler.