Sadece Bu Lahmacun İçin Bile Gidilir

Türk mutfak kültürü yüzyıllardır süregelen zenginliği ve çeşitliliğiyle dünya gastronomisinde özel bir yere sahip.

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Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

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Bu kültürün en önemli yapı taşlarından biri de şüphesiz kebaplar. Anadolu'nun dört bir yanından gelen farklı kebap çeşitleri, her biri kendine özgü lezzetleriyle sofralarımızı süslüyor.

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İstanbul gibi büyük bir metropolde ise bu lezzetleri en iyi şekilde sunan mekânları keşfetmek ayrı bir keyif.

Geçtiğimiz hafta bu keşiflerimden birinde Yalı Kanat & Kebap'ı ziyaret etme fırsatı buldum ve yaşadığım deneyim ile izlenimlerimi sizlerle paylaşmak istiyorum.

Küçükyalı'da, deniz manzarası eşliğinde konumlanan Yalı Kanat & Kebap, 2021 yılında kapılarını açmış genç bir mekân.

Ancak arkasındaki isimler, yeme-içme sektöründe uzun yıllara dayanan deneyimleriyle tanınıyor.

Haki Sayar, Olgun Demirel, Ali Erdem Şahin ve Hakan Yılmam bu mekânı hayata geçiren dört girişimci.

Her biri, alanlarındaki uzmanlıklarını mekâna yansıtarak misafirlerine unutulmaz bir deneyim sunmayı hedefliyor.

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Mekânın menüsüne göz attığınızda adından da anlaşılacağı üzere başrolde kanat, kebap ve et çeşitleri yer alıyor.

Meze çeşitleri konusunda Yalı Kanat & Kebap, klasik lezzetlerin yanı sıra özgün tatlar da sunuyor.

Mezelerin lezzeti ve sunumu yemeğinize keyifli bir başlangıç yapmanızı sağlıyor.

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Ara sıcaklar arasında kuru patlıcan dolması, içli köfte ve güveçte tereyağlı ciğer gibi geleneksel lezzetler öne çıksa da nohut ve istridye mantarı ile hazırlanan “Yalı Sultanı” da bence ideal bir tercih olabilir.

Ama zırhta çekilen Adana kebabı harcından yapılan "Yalı Lahmacun"a özel bir parantez açmam gerekiyor.

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Normalden biraz daha büyük ebadı ile de dikkat çeken “Yalı Lahmacun” özellikle “Adana Lahmacun”u sevenler için bir başyapıt.

Ben sadece bu lahmacun için Yalı Kanat & Kebap’a kesinlikle gelirim.

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Acılı ve acısız seçenekleriyle sunulan çıtır kanatların İstanbul'da denediğim en lezzetli kanatlardan biri olduğunu düşünüyorum.

Kebaplar arasında ise "Altı Ezmeli" kebabın İstanbul'da denediğim en iyi örneklerden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim.

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Etin lezzeti, pişirme derecesi, acı dengesi ve altında yer alan ezmenin uyumu gerçekten takdire şayandı.

Yemeğin sonunda ise buraya özel "Yalı Tatlısı" ile tatlı bir final yapmanızı tavsiye ediyorum.

Yalı Kanat & Kebap'ın mutfak yaklaşım kaliteli malzeme kullanımı ve geleneksel tariflere sadık kalınarak hazırlanan lezzetlerle ön plana çıkıyor.

Kurucularının işletme ve hizmet anlayışı ise misafir memnuniyetini en üst seviyede tutmayı hedefliyor.

Kısacası Yalı Kanat & Kebap, hem lezzetleri hem de hizmet kalitesiyle Anadolu Yakası'nda kebap ve et severler için önemli bir adres konumunda.

Eğer siz de geleneksel Türk mutfağından örnekleri deneyimlemek ve keyifli bir atmosferde lezzetli bir deneyim yaşamak istiyorsanız burayı da listenize eklemenizi tavsiye ederim.

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