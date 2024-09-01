Yasak Kalktı, Tezgahlar ve Sofralar Şenlendi

Balık severler Eylül ayını iple çekerler. Çünkü avlanma yasağı 1 Eylül’de sona erer. Üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde birbirinden lezzetli balıklar tezgahlarda arz-ı endam etmeye başlar. Her damak zevkine uygun balıklar sofralarımızı şenlendirir.

Son yıllarda bilinçsiz avlanma, çevre kirliliği bu zenginliği bir nebze azaltsa da hala denizlerimizin sunduğu nimetlerden ziyadesiyle faydalanabilme şansımızı sürdürüyoruz. Sağlıklı beslenemeye özen gösterenler için balık hala vazgeçilmez ürünlerin başında geliyor. Hal böyle olunca da denizlerin bize sunduğu bu nimetleri hakkıyla yiyebileceğimiz dönemlere ve ideal pişirme şekillerine göz atmakta fayda var.

HANGİ BALIK, HANGİ AYDA VE NASIL PİŞİRİLEREK YENMELİ?

PALAMUT

En lezzetli zamanı Eylül başından Kasım ayı sonlarına kadar olan dönemdir. Bu dönemde palamut giderek yağlandığından Ekim ayı ile beraber tavası biraz ağır kaçar. Bu aydan itibaren tavayla pişirme yönteminden uzak durup, ızgara, fırında veya pilaki olarak pişirmeyi tercih etmek çok daha doğru olur.

LÜFER

Eylül ortasından Ocak ayı sonuna kadar olan zaman lüferin en yağlı ve lezzetli olduğu dönemdir. Bu dönemde pişirme yöntemi olarak ızgarası tavsiye edilmektedir. Büyüklüğüne göre sarıkanat ve çinekop ızgara ve tava olarak da tercih edilebilir.

ÇİPURA

Ağustos-Aralık ayları arası en lezzetli olduğu dönemdir. Izgarada ve fırında yapılarak yenmesi çok daha lezzetli olacaktır. Ayrıca buğulaması ve çorbası da güzel olur.

USKUMRU

Ekim ve Kasım ayları en lezzetli dönemidir. Bu mevsimlerde çok yağlı olacağı için tavası pek tavsiye edilmez. Izgarası, kağıt kebabı, dolması, köftesi ve çirozu çok leziz olur.

LEVREK

En güzel dönemi Şubat-Haziran ayları arasıdır. Her türlü yemeği yapılan bir balık olan levreğin buğulaması ve ızgarası damak tadına düşkün olanlar için idealdir.

TEKİR

En lezzetli zamanı Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tavasının ve kağıt kebabının tadına doyum olmaz.

İSTAVRİT

Hemen hemen tüm aylarda yenilebilmesine rağmen kışın tavası muhteşem olur. Bahar ve yaz aylarında ise kıraça olarak çıtır çıtır yapılan tavasına doyum olmaz En lezzetli zamanı Temmuz-Ekim ayları arasıdır.

İZMARİT

En lezzetli zamanı Kasım-Şubat ayları arasıdır. Sade veya yumurtalı tavası ile herkesin pek bilmediği boklu kebap ızgarasının tadına doyum olmaz.

ZARGANA

En lezzetli zamanı Kasım-Şubat ayları arasıdır. Tavası çok sevilse de bu dönemde çok yağlı olduğundan ızgarası daha iyi olur.

MEZGİT

En lezzetli zamanı Ekim-Şubat ayları arasıdır. Tavasına doyum olmaz. Havyarı da varsa kaçırmayın.

KIRLANGIÇ

En lezzetli zamanı Ekim-Nisan ayları arasıdır. Tavası, buğulaması, fırın ve kağıt kebabı yapılır ancak çorbasının tadına doyum olmaz.

İSKORPİT

Her dönem olmasına rağmen en lezzetli zamanı Temmuz-Ekim ayları arasıdır. Tava, şiş, güveç, olarak yapılır ancak salata veya çorba içinde de muhteşem olur.

TAŞ BALIKLARI

Mercan-Sinarit-Lagos- Minekop-Karagöz-Eşkina- Granyöz-Kikla. En lezzetli zamanları Ekim-Şubat ayları arasıdır. Şiş, buğlama, fırın olarak masaların gözde balıklarıdır.

SARDALYA

En lezzetli mevsimi Haziran-Eylül aylarıdır. Sardalya’nın damak lezzetine bağlı olarak ızgarası, kağıt kebabı, buğulaması ve pilakisi yapılabilir.

BARBUNYA

Temmuz ile Ekim ayları arası en lezzetli zamanıdır. Tavası, ızgarası ve kağıt kebabının tadına doyum olmaz.

HAMSİ

En lezzetli olduğu dönem Kasım, Aralık, Ocak ve Şubat aylarıdır. Tavası, ızgarası, buğulaması, pilakisi ve pilavı çok lezzetli olur.

KALKAN

En lezzetli döneminin Şubat, Mart ve Nisan ayları olduğu söylenebilir. Tavası çok güzel olur ama buğulaması ve tandırının da tadına doyulmaz.

PİSİ

En lezzetli zamanı Şubat-Nisan ayları arasıdır. Tavası ile kağıt kebabı bazı balık severlere göre kalkan balığından bile iyidir.