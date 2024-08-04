'Psikolojik Savaşı Kazanan Yarışmayı da Kazanır'

Gastronominin ülkemizde bugün ulaştığı popülarite ve bilinirlikte hiç kuşku yok ki fenomen yarışma programı MasterChef Türkiye’nin büyük katkısı var. En çok izlenen televizyon programlarından biri olan ve Türkiye’de gastronomiye bakış açısını değiştiren MasterChef pek çok genç şef ve şef adayının tanınmasında da önemli rol oynuyor. Yarışmaya KKTC’den katılan, aksanlı konuşması ve sempatik tavırlarıyla izleyicilerin gönüllerinde taht kuran Tanya Kilitkayalı ile son KKTC seyahatimde buluşup keyifli bir röportaj gerçekleştirdim.

MasterChef Türkiye sayesinde tüm Türkiye’nin tanıdığı ve çok sevdiği Tanya Kilitkayalı'nın hayat hikayesiyle sohbetimize başlayalım mı?

7 Ocak 1995 Kıbrıs Gazimağusa doğumluyum. Lise öğrenimini Namık Kemal Lisesinde tamamladıktan sonra, Doğu Akdeniz Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünü bitirdim. Ardından aynı üniversitede yüksek lisansımı Turizm İşletmeciliği üzerine tamamladıktan sonra Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde öğretim görevlisi olarak göreve başladım. Kilitkaya köyünde Garavolli Cafe Bar adında geleneksel Kıbrıs Mutfağına sahip bir aile işletmemiz var. 2020 yılında MasterChef Türkiye programına katılıp 12. olarak yarışmaya veda ettikten sonra KKTC’ye döndüm ve İskele ilçesinde Epic Burger adında bir burger restoranı açtım. 2023 yılında MasterChef Türkiye All Star programına davet edildim ve 14. olarak yarışmayı tamamlayarak KKTC’ye geri döndüm ve işlerimin başına geçtim. 2023 yılında Gelenekselden Moderne Kıbrıs Mutfağı adında hem geleneksel hem modern tarifler içeren seri Kıbrıs Mutfağı kitabının birincisini çıkardım.

Aşçı olmaya nasıl ve ne zaman karar verdin?

Lise de yabancı dil okudum. Lise sonda izlediğim yabancı bir filmden etkilenerek gastronomi ve mutfak sanatları okumaya karar verdim.

Mesleğe ilk olarak nerede başladın?

Mesleğe aslında ilk olarak köydeki aile restoranımızda başladım.

Nerelerde çalıştın?

Kıbrıs’ta genel olarak otellerde staj yaptım. Aynı zamanda o tarihlerde Kıbrıs’ta bulunan İspanyol Mutfağı üzerine bir restoranda ve çeşitli kafelerde çalıştım. 2016 yılında Alaçatı’da Alancha restoranda staj yaptım.

Meslekte sana en fazla kim ya da kimler ilham oldu?

En çok ilham alıp vizyonumun geliştiği restoran kesinlikle Alancha restorandır. Bugünkü vizyonumu oradan öğrendiklerime ve Kemal Demirasal, Murat Deniz Temel ve Tuba Yazıcı şeflerimden aldığım ilhamlara borçluyum.

Kendi işletmeni ne zaman açtın?

Kendi işletmemi Uğur Yılmaz Deniz ile birlikte 6 Mayıs 2023’te açtık.

Bu yolculuktaki en büyük hedefiniz ne?

Bu yolculuktaki en büyük hedefimiz Kıbrıs’ta insanlara gerçek şeflerin özenle hazırladığı özenli ve lezzetli burgerleri yedirebilmek. Ve ulaşabildiğimiz kadar insana ulaşıp bu lezzetlerimizi tattırabilmek.

MasterChef yolculuğun nasıl başladı?

Aslında MasterChef’in sıkı bir takipçisi ve izleyicisiydim. Bir gün evde arkadaşlarla yarışmayı izlerken, “Sen niye katılmıyorsun? Bu yarışma tam sana göre…” diyen arkadaşlarımın gazına geldim ve form doldurup gönderdim. MasterChef Türkiye’den başvurum üzerine geri dönüp aradıklarında da yarışmaya katılmaya karar verdim ve MasterChef yolculuğum başladı. O zaman beni cesaretlendiren insanlara büyük bir teşekkür borçluyum aksi takdirde bugünkü ben olamazdım.

MasterChef sana neler kattı?

Masterchef bana bilgi dışında kişisel birçok tecrübe kattı. İnsanların sevgisini ve nefretini kazanmanın ne kadar kolay ve zor olduğunu gördüğüm bir yolculuktu. Katıldığım her sezonda yeni birçok şey öğrendim. Ama en önemlisi kendine güvenmenin ne kadar önemli olduğunu ben MasterChef’te öğrendim.

MasterChef'e gelirken neler bekliyordun? Katıldığın iki sezonda yaşadıkların beklentilerini karşıladı mı?

MasterChef’e katılarak elde ettiklerimin aslında beklentilerimin de üzerinde oldu. Tanınırlık sağlayacağını tabii ki biliyordum ama bu derece tanınır olup insanların beni izleyeceğini, birçok insana ilham olacağımı ve bu kadar sevgi kazanacağımı bilmiyordum.

MasterChef oldukça uzun ve yorucu bir yolculuk, bu yolculuk aile, iş ve aşk hayatını nasıl etkiledi?

Gerçekten çok uzun bir yolculuk. Her şeyden önce psikolojik bir savaş olduğunu düşünüyorum. Zaten bu savaşı kazanan yarışmayı da kazanmış oluyor benim gözümde. Bu süreçte sadece oraya odaklandığımız için ister istemez aile ve işi ihmal ediyoruz. Ama geride anlayışlı bir aileniz ve sevdiğiniz varsa bu yolculuk özel hayatımızı çok etkilememiş oluyor.

Kıbrıs mutfağı hakkında ne düşünüyorsun?

Kıbrıs mutfağının yeri benim için çok özel. Kıbrıs Mutfağı aslında benim hayatım. Hak ettiği yerde olduğunu düşünmüyorum. Hak ettiği yere gelebilmesi için gerçekten doğru yerlerde doğru bir pazarlama modeli ile çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Ben elimden geldiğince tanıtmaya çalıştım ve başardığımı da düşünüyorum. Ama tabii ki devamı için hep birlikte doğru yolda ilerlenmesi gerekiyor.

Sen bu konuda MasterChef'e katılarak ciddi bir tanıtım sağladın ama bugüne kadar başka neler yaptın ve bundan sonra neler yapmayı planlıyorsun?

Kıbrıs mutfağını programda tanıtmak dışında, bir seri kitap projem var ve onun “Gelenekselden Moderne Kıbrıs Mutfağı” adlı ilk kitabı yayınlandı. Mutfak kültüründe yazılı kaynağın çok önemli olduğunu düşündüğüm için böyle bir girişimde bulundum ve bu seriyi devam ettireceğim.