Pazar Önerisi: İstanbul'un Bütçe Dostu Lezzet Durakları

HARBİYE USULÜ KEBAP VE DÜRÜM

Kızıltoprak eski tren istasyonuna oldukça yakın bir yerden dumanlar yükseldiğini görüyorsanız hiç düşünmeden kapısından girin. Orası kesinlikle Habbi’dir.

Küçücük bir dükkanda, 3-4 kişilik bir ekip harikalar yaratıyor.

Menüde sadece Hatay Harbiye usulü kebap ve dürüm var. Ve lezzetleri gerçekten baş döndürücü.

Yöresel ve geleneksel lezzetler arıyorsanız. Mutlaka gidip deneyin derim.

BÜRYAN İÇİN BİTLİS’E KADAR GİTMESENİZ DE OLUR!

Rotanızı Halkalı’ya çevirin. Fevzi Baba’nın Yeri nerede diye kime sorsanız hemen gösterir.

Ünü tüm İstanbul’a yayılmış, hatta çevre illerden de müşterisi varmış.

Buradan Avşor Çorbası içmeden ve Bitlis usulü Büryan yemeden ayrılmamalısınız.

Vedat Usta Bitlis’in en iyi ustasının yanında yetişmiş. Eli de oldukça lezzetli.

Lezzetin püf noktası sabah saat 11 gibi Vedat usta kuyuyu açtığında orada olup. Kuyudan çıkan büryanı yemekte yatıyor.

BU FASULYE İÇİN ERENKÖY’E GİDİLİR

Dışarıdan baktığınızda abartısız bir dekorasyona sahip olan Aşhana;

Açık mutfağı ve tertemiz ortamıyla gelen herkesi adeta içine çekiyor. Aşhana aslen Erzurum İspirli olan bu aile işletmesi.

Memleketlerinin Türk Mutfağı’nın sembolü haline gelen kuru fasulyesini büyük bir gururla sunuyorlar.

Aşhana’yı bu kadar meşhur eden hiç kuşku yok ki sadece kuru fasulyesi değil. En az onun kadar başarılı olan kavurmasının da hakkını vermek gerek.

Bence Erenköy civarında yiyebileceğiniz en iyi kuru fasulyeyi Telli Kavak Sokak’taki bu lezzet durağında bulabilirsiniz.

Kuru fasulyenin pişirilme kıvamı ve yağ dengesinin herkesin damak zevkine uygun olabilecek oranda olduğunu söyleyebilirim.

Kavurmaya gelince benim damağıma uygun olarak pişirilmiş olsa da İstanbul’da daha iyi kavurma yediğim adresler mevcut. Ama yemekler ile birlikte servis edilen turşuyu kolay kolay başka yerde bulamayabilirsiniz.

Her gün sabit çıkan klasik lezzetlerin yanı sıra günlük olarak değişen tencere yemekleri de eminim sizi mutlu edecektir.

SOKAK LEZZETİ DEYİP GEÇMEYİN

RUB İstanbul sıra dışı sokak lezzetleriyle dikkat çekiyor.

Bağdat Caddesi’nin çok da göz önünde olmayan mekanlarından biri. Marmaray Suadiye istasyonun hemen yanı başında. Bağdat Cadde’sine birkaç adım mesafede.

Kendine has burger ve sandviç çeşitleriyle fark yaratıyor Sadece Rub’a özel lezzetlerden oluşan menü bence çok doğru bir yaklaşım.

Pastrami ve Corned Beef çeşitleri gerçekten çok lezzetli. Pastrami 7 gün marine edilip, 12 saat tütsülendikten sonra servis ediliyor. Corned Beef de yine 7 gün marine edilip, 8 saat fırında pişirilerek servise hazır hale geliyor.

Her ikisinin de kendi ürettikleri ekmeklerle birleşimi gerçekten büyüleyici. Kokoreçte de iddialı olduklarını belirtmekte yarar var.