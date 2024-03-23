On bir ayın sultanı Ramazan geldi, hoş geldi

Zaman su gibi akıp geçiyor. Ramazan Bayramı, Kurban Bayramı, yılbaşı, yarı yıl tatili derken koskoca bir yıl daha geride kaldı ve 11 ayın sultanı Ramazan ayı geldi. Herkeste tatlı bir telaş ve hazırlık var. İftar ve sahur sofraları için neler hazırlanacak? İftara geleceklere ne ikram edilecek? İftarda nerelere gidilecek? Herkesin kafası bu sorularla meşgul. Bende sizlerin kafasına takılan bu sorulara cevap olacak öneriler hazırladım.

FAVORİ İFTAR MEKANLARIM

· Kanaat Lokantası / Üsküdar

· Abdülkadir Restaurant / Bakırköy

· Beta Yeni Han / Sirkeci

· Hacı Abdullah / Beyoğlu

· Yanyalı Fehmi Lokantası / Kadıköy

· Hamdi Restaurant / Eminönü

· Şeref Büryan / Fatih

· Güler Osmanlı Mutfağı / Kadıköy

· Güllüoğlu Kübban / Güneşli

· Esso Lahmacun / Beylikdüzü

· Adana Keyfi by Asmaaltı / Sahrayı Cedit

· Şazeli Restaurant / Florya-Kısıklı

· Emirgan Sütiş / Emirgan

· Galeyan İstanbul / Sultanahmet

· Hak Evrensel / Florya

· Bekirzade Döner / Mahmutbey

· Adana Dostlar / Ataşehir

· Ramazan Bingöl Et Sanatı / Ümraniye-Esenler (Giyimkent)

· Birecikli / Karaköy

· Develi / Samatya

· Kaşıbeyaz / Florya

· Nilhan Sultan Köşkü / Paşalimanı

İFTAR SOFRALARININ OLMAZSA OLMAZLARI

HURMA : Gün boyu düşen kan şekerinizi arttırmak için Ramazan geleneği olan hurma ile orucunuzu açmak doğru bir tercih olacaktır.

İFTARİYELİKLER: Zeytin, peynir, salatalık, domates gibi taze sebze içeren iftariyeliklerin tüketilmesi tercih edilmeli, uzun süre açlığın ardından iftariyeliklerde aşırıya kaçılmamalıdır.

ÇORBA: İftar sofrasının olmazsa olmazı çorbadır. Mevsim itibariyle hava sıcaklığının yüksek olduğu günlerde “Ayran Aşı” gibi soğuk çorbalar da tüketilebilir. Damak zevkinize göre bir kase içtikten sonra hemen yemek yememeye özen gösterip midenizi bir süre (5-10 dk) dinlendirin.

ANA YEMEK: Sebzeli bir et, tavuk ya da balık ana yemek olarak tercih edilebilir. Ama sebzesiz yapılan bir et grubu yemeği tercih ettiyseniz yanında mutlaka salata veya zeytinyağlı bir sebze yemeği tüketmelisiniz. Ayrıca yemeğiniz yanında yoğurt, ayran, cacık veya kompostoyla öğününüzü dengelenmelisiniz.

TATLILAR: Tatlı tüketiminde dikkat edilmesi gereken; tatlının ne olduğu, ne kadar tüketileceği ve ne sıklıkta tüketilmesi gerektiğidir. Güllaç, kazandibi, muhallebi, dondurma gibi sütlü tatlılar ile meyve ile hazırlanmış tart ve kuplar tercih edilebilir. Haftada 3-4 gün yeterli olacaktır.

MEYVELER: Meyveleri iftardan 1.5-2 saat sonra tüketmek daha doğru olacaktır. Ancak glisemik indeksi yüksek olan kavun, karpuz, muz, incir ve üzüm gibi meyvelerin daha az sıklıkta tüketilmesine özen gösterilmelidir.

SAHURUN OLMAZSA OLMAZLARI

YUMURTA: Sahur sofralarının vazgeçilmezi protein kaynağı yumurta gün boyu açlığınızı daha az hissettirecektir.

PEYNİR / ZEYTİN: Tuz içeriğinden ötürü peynir ve zeytin ikilisi sahur için sakıncalı olabilir. Peynir sahur sofralarınızda olmalı fakat tuz içeriği yüksek olan peynir çeşitleri tüketilmemelidir. Zeytin yerine yağ grubundan ceviz, fındık, badem tercih edilebilir.

SÜT / AYRAN: Protein ve yağ içeriğinden ötürü gün boyu tok kalmanıza yardımcı olacaktır.

TAM TAHILLI / ÇAVDARLI ÜRÜNLER/ EKMEK: Uzun süre yemek yenilmediği için sindirim sisteminin daha rahat çalışmasına imkan veren lif içeriği yüksek tam tahıllı/tam buğday/çavdar ekmekleri, tam buğday unundan hazırlanmış krep, gözleme, poğaçaların tüketilmesinde yarar var.

MEVSİM MEYVE VE SEBZELERİ: Kompostolar veya sıvı içeriği yüksek meyveler sahur sofralarınızda muhakkak olmalıdır. Ayrıca mevsim sebzelerinden hazırladığınız salata veya yumurta, peynir eklediğiniz menemen de iyi bir seçenek olabilir.

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İFTARDA YAPILMAMASI GEREKENLER!

- Gün boyu susuz kaldığınız için orucunuzu açar açmaz bol su içip midenizi şişirmemeye özen gösterin.

- Aşırı ve ara vermeden yemek yemeyin.

- Salçalı, soslu, baharatlı pişen yemekler çok tuz içermektedir. Bu tür yemekler ve turşu gibi salamura besinler su ihtiyacını daha da arttıracağından tercih edilmemelidir.

- Hamur işleri ile pilav ve makarna tüketiminde aşırıya kaçmayın.

- İftar sofrasında servisi çok hızlı ve peş peşe yapmayın.

SAHURDA YAPILMAMASI GEREKENLER!

- Hamur işi ve tatlılar kan şekerinin hızlıca yükselip inmesine sebep olacağı için bu tür yiyeceklerden uzak durulmalı.

- 1 litreden az su tüketilmemeli.

- Sahur yaparken vücudun ihtiyaç duyacağı su miktarının artışına sebep olabilecek besinler tüketilmemeli.

- İçerisindeki tuz ya da baharatı fazla olan sucuk ve zeytin gibi besinlerden kaçınılmalı.

- Ağır ve yağlı yiyeceklerden uzak durulmalı.