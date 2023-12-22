Mistik ve nostaljik bir deneyim

Hafızamda hep ayrıcalıklı bir yere sahip olan ve yarım asırlık geçmişi ile İstanbul eğlence hayatının klasiği haline gelen Zihni Nişantaşı uzun bir ardan sonra kapılarını yeniden açtı. Bu haber beni bir anda gençlik yıllarıma götürmüş ve oldukça heyecanlandırmıştı. İstanbul’da mahalle barı kültürünün en eski ve en popüler temsilcilerinden biri olan Zihni Nişantaşı’nın kapısından bu duygularla girdim. Mekan geride kalan yıllara rağmen neredeyse hiç değişmemişti.

Buram buram tarih kokan dekorasyonuyla beni bir anda yıllar öncesine götürdü. Yıllar önce sınıf arkadaşlarımla geldiğimde oturmaktan büyük keyif aldığımız masa boştu ve ne tesadüftür ki bizim için ayrılmıştı. Bu nostaljik tesadüf sayesinde çok keyifli bir deneyim yaşadım.

Zihni Nişantaşı’nın menüsü yeni konseptine yakışan özel reçetelerin ağırlıkta olduğu seçeneklerden oluşuyor. Şef Cem Erol’un danışmanlığında hazırlanan menüdeki lezzetlere eşlik eden canlı müzik performansları ise uzun zamandır hasret kaldığımız bir Gastro Bar-Restoran deneyimi yaşatıyor. Menüde yer alan seçeneklerin özgün lezzet profili ve estetik sunumunun yaşadığınız deneyimi daha da değerli kıldığını bilmenizi istiyorum. Özenle hazırlanmış restoran menüsünün yanı sıra barda da atıştırabileceğiniz keyifli lokmalıklar olduğunu da özellikle belirtmek istiyorum.

Zihni’nin menüsü her damak zevkine hitap edecek çeşitliliğe ve zenginliğe sahip. Menüde yer alan seçeneklerden Wasabili Blodymary Karides Söğüş, Somon Sashimi, Tartare Trio Baby Tacolar, Kimchi Soslu Burrata, Acılı Kore Bonfileleri, Zihni Pizzette, Morel Mantar Soslu Dana Bonfile, Pekin Ördeği Kafes ve 6 saat pişmiş Dana Kaburga’nın dikkatimi çeken lezzetler olduğunu söyleyebilirim.

Teoman’ın müzik direktörlüğünü yaptığı Zihni Nişantaşı’nda sadece yemek yemiyor aynı zamanda bu lezzetlerin unutulmaz melodilerle buluştuğu farklı ve özel bir deneyim yaşıyorsunuz. Nostaljik ve mistik ambiyansına eşlik eden özel DJ müzik seçkisinin yanında çeşitli Blues, Jazz ve Swing müzik gruplarının canlı performanslarıyla sahne aldığı Zihni Nişantaşı’nın farklı bir deneyim yaşamak isteyenlere öneriyorum.

HER DAMAK TADINA UYGUN SUSHİ

Uzak Doğu lezzetlerini sevenlerin müdavimi olacağı lezzetler sunan Youzu Sushi Bar&More 2021 yılında Cihangir’de kapılarını açmış. Misafirlerine ayrıcalıklı bir sushi deneyimi yaşatan mekan sushi sevmeyenlerin bile gönlünü kazanmış. Çünkü Youzu’nun her damak zevkine hitap eden menüsünde pişmiş sushi çeşitleri de yer alıyor.

Youzu’nun taze ve kaliteli malzemelerle hazırlanan geleneksel Japon mutfağının özgün yorumlarından oluşan zengin menüsünde klasikleşen lezzetlerin yanı sıra deneysel tatlar da dikkat çekiyor. Gerçekleştirdiğim tadımda mekanın imza lezzetleri arasında yer alan Crispy Rice Spicy Tuna, Crunchy Sunset Roll, Yuzu Shrimp Tempura Roll ve Chicken Ramen Soup’un damak hafızamda hoş izler bıraktığını bilmenizi istiyorum.

Youzu’nun zengin menüsünde her zevke hitap edecek nitelikte oldukça geniş noodle seçkisi de yer alıyor. Denediğim seçenekler arasında Chicken Udon Noodle ve Beef Yakisoba Noodle’ın beni tekrar Cihangir’e getirecek nitelikte olduğunu söyleyebilirim. Bu sempatik ve keyifli restoranda sunumlara gösterilen özene ayrı bir parantez açmak istiyorum. Çünkü sunumlardaki estetik ve uyumun burada denediğim her seçeneğin lezzetine lezzet kattığını düşünüyorum.

Youzu Sushi Bar&More sadece sunum ve lezzetleriyle değil aynı zamanda dekorasyonu ve atmosferiyle de dikkatimi çekti. Modern ve rahat bir iç mekanın yanı sıra dışarıda da masaları bulunan mekanın sushi barını da keyifli bir deneyim için tercih edebilirsiniz.