Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri

İstanbul, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, kültürlerin birleştiği ve zengin bir mutfak mirasına sahip olan eşsiz bir şehir. Bu büyülü atmosfer içinde, Sultanahmet’te açılan 7 Mila Restoran, Mezopotamya mutfağının zenginliğini sunan zamansız bir gastronomik deneyim yaşatıyor.

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Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

rtartici@gmail.com

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Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 1

Gün batımının kızıla bürüdüğü, tarihin esintilerinin hâlâ hissedildiği İstanbul’da lezzet dolu bir yolculuğa çıkmak için bir fırsat sunan 7 Mila adeta bir zaman makinesi, geçmişten günümüze uzanan enfes tatları bünyesinde barındırıyor. 7 Mila şehir kalbinde konumlanmış modern ve zarif bir mekan. Kapısından girdiğiniz anda sizi sıcak bir atmosfer ve samimi bir ortam karşılıyor.

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 2

7 Mila’nın kurucusu Selen Mağzalcıoğlu Mardinli. Şehrin ve Mezopotamya’nın sahip olduğu zengin mutfak kültürünün temsilcisi olan yemeklerin pişirildiği bir evde büyümüş ve ilk eğitimini de bu evin mutfağında annesinden almış. Sonrasında yurt içi ve dışında gastronomi eğitimi görmüş. Bugün de annesinin mutfağında pişen yemekleri aldığı eğitimlerden edindiği deneyimle yorumlayarak misafirlerine sunuyor.

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 3

Mardin ve Mezopotamya’nın zengin mutfağına yeni bir soluk getiren 7 Mila, Şef Selen Mağzalcıoğlu liderliğindeki yetenekli ekip tarafından yönetiliyor. Geleneksel lezzetleri modern ve yaratıcı bir şekilde yorumlayan restoran damakları bilinen tatların farklı yorumlarıyla buluşturuyor. Yemeklerin lezzetleri kadar sunumları da şık ve etkileyici. Selen Şef büyüdüğü şehrin sahip olduğu değerleri tabaklarına yansıtmaya özen gösteriyor ve bundan büyük bir keyif alıyor.

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 4

Tadıma da bu yaklaşımı iliklerime kadar hissettiğim özel yapılmış telkâri kutuda servis edilen başlangıçlarla başlıyoruz. Bu şık kutudan çıkan acınkitel (çiğ köfte), kelle kroket, keçi peynirli füme et ve soğuk çorba gerçekten etkileyici şekilde yorumlanmış.

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 5

Menüde yer alan lezzetler arasında dikkatimi en fazla çekenlere gelince; tütsülenmiş yoğurt ve tahin ile kibbe (içli köfte); şeradin (Mardin bez sucuğu) ve Hatay yoğurdunun birlikteliğinde şembörek; Mardin baharatları, Mardin’de yetişen hünnap ile 8-9 saat pişirilen ve patates gofret eşliğinde sunulan dana yanağını sayabilirim.

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 6

7 Mila'yı benzersiz kılan sadece yemekleri değil, muhteşem manzarası da göz kamaştırıyor. Özellikle akşam saatlerinde, güneşin batışıyla birlikte ışıklandırılan tarihî yapılar, unutulmaz bir atmosfer yaratıyor. Eğer siz de Mezopotamya’nın lezzetlerini yeni bir perspektifle denemek isterseniz, 7 Mila'yı ziyaret ederek unutulmaz bir gastronomi deneyimi yaşayabilirsiniz.

GÖCEK'İN İLK ŞEF RESTORANI GAZE AÇILDI

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 7

Göcek'te kapılarını bu sezon misafirlerine açan Şef Yiğit Cumalıoğlu'nun başında olduğu Gaze Restoran bölgenin ilk şef restoranı olma özelliğini taşıyor. Bulundukları coğrafyanın kendilerine sunduğu çeşitliliği yemeklerinde kullanan Şef Yiğit Cumalıoğlu ve ekibinin menüsü tek bir mutfak üzerine kurulu değil. Dünyanın her yerinden lezzetleri kendi bilgi ve birikimleriyle uyarlayarak misafirlerine sunuyorlar.

ATTİKO YAZA DAMGA VURACAK

Mezopotamya’nın gizemli lezzetleri - Resim : 8

Dünyanın önde gelen turizm ve eğlence yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group, bünyesinde yer alan METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un çok sevilen Pan Asya restoranı ATTIKO, 2023 yaz sezonunda da misafirlerine nefes kesici bir manzara eşliğinde eşsiz lezzetlerini ve eğlencesini sunmaya devam ediyor. Lezzetli mutfağı ve manzarası eşliğinde keyifli anlar için bir fırsat sunan şık lounge konsepti ile ATTIKO bu yaz sezonunda da eğlence ile enfes mutfak deneyimlerini buluşturuyor.

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