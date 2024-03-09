Manzara lezzetine lezzet katıyor

İstanbul’da, şehrin kalbi Gümüşsuyu’nda CVK Park Bosphorus Hotel’in teras katında yer alan Izaka Terrace, Boğaz ve tarihi yarımada manzarasına eşlik eden kişiselleştirilmiş ve ayrıcalıklı hizmet anlayışı ile fark yaratmaya devam ediyor. Head Chef Serhat Eliçora ve deneyimli mutfak ekibi tarafından itinayla hazırlanan ve Anadolu mutfağı başta olmak üzere dünyanın önde gelen ülke mutfaklarının eşsiz lezzetlerinden oluşan menü temelinde bin bir renkli mozaik taşlarının birleşimiyle oluşmuş bir mutfak mirasını adeta yad ediyor.

Serhat Şef ile yenilenen menünün tadımını gerçekleştirirken yaptığımız sohbette; rafine damaklara hitap ettiği kadar hem maceraperest, hem de geleneksel lezzet paletlerine uyumlu bileşenlerden oluşan menünün, geçmişten günümüze birçok kültüre ev sahipliği yapmış adeta bir medeniyetler atlası olan İstanbul’dan ilham alarak oluşturulduğunu öğrendim.

Keyifli ve lezzetli sohbetimizde Serhat Şefin altını çizdiği bir başka önemli nokta da, bu toprakların özgün malzemeleriyle uluslararası standartları birleştirerek özenle hazırladıkları evrensel tabaklarla misafirlerinin yaşadığı gastronomik deneyimi daha da zenginleştirmek olduğuydu.

Kış menüsünde yer alan “Yoğurtlu Babaganuş”, “Humus, Vişneli Roka Salatası” ve “Flat Breads Mexican&Turkish” Serhat Şefin dokunuşlarının damaklarda bıraktığı izleri en iyi anlatan seçenekler olarak dikkatimi çekti. Ancak ana yemek olarak kök sebzeler, vişneli polenta keki ve teriyaki sos ile servis edilen Ördek Confit pişirilme dengesi ve lezzetliyle beni benden aldı. Böylesine keyifli ve lezzetli bir tadıma noktayı karamel sos ve vanilyalı dondurma ile servis edilen Islak Hurmalı kek ile koydum. Serhat Şef ve ekibini bana yaşattıkları gastronomik derinliği yüksek deneyimden ötürü tebrik ediyorum.

Yolu Taksim’den geçen ve mükemmel bir manzara eşliğinde farklı mutfak kültürlerinin izlerini taşıyan bir deneyim yaşamak isteyen okurlarım için İzaka Terrace’ın isabetli bir tercih olacağını düşünüyorum.

HALİÇ’TE KURULAN DOST SOFRASI

İstanbul’un tarihi kalbi olan Haliç’te, benzersiz bir manzaranın eşlik ettiği yepyeni bir restoran, Arça Restaurant & Grill. Genç ve başarılı Şef Cenap Öztekin Varol yönetimindeki mutfaktan çıkanlar arasında gözüme ilk çarpanlar çilingir sofralarından tanıdığınız eşsiz tatlar oldu. Kuru cacıktan köz patlıcan salatasına, humustan içli köfteye bildiğimiz lezzetlerin en sevilen halleri burada tam da olması gerektiği gibi servis ediliyor.

Arça adını, ardıç ağacının geçmiş dönemlerdeki simgesel anlamından alıyor. Eski zamanlardan beri olumsuzlukları uzaklaştırıp güzellikleri getirdiğine inanılan ardıç ağacının bu özelliği, bugün Arça’da kurulan dost sofralarında hayat buluyor. Modern ve aydınlık dekorasyonuna eşlik eden etkileyici manzarası ile Arça misafirlerini salona adım attıkları andan itibaren İstanbul’un tarihi dokusu eşliğinde lezzetli olduğu kadar keyifli bir yolculuğa çıkarıyor.

Kariyerine The Marmara Otel’de başlayan, Four Seasons Bosphorus’ta Sous Şef ve Grand Hyatt İstanbul, Shangri-La Bosphorus gibi markalarda Executive Sous Şef olarak görev alan Varol, 2021 yılında Movenpick Hotel İstanbul Golden Horn ailesine Executive Şef olarak katılmış. O günden bu yana da 25 yıllık deneyimini Arça’nın mutfağına taşıyarak, ekibi ile birlikte yemek kültürümüzü misafirlere en iyi şekilde sunmak için çaba sarf ediyor.

Geçtiğimiz günlerde oldukça keyifli ve lezzetli bir sohbet eşliğinde ben de bu deneyimi yaşadım. Hafızama kazınan detayları paylaşmak istiyorum. Öncelikle gastronomi alanının zanaatkarlarına bir saygı duruşu niteliğinde; mezeler arasında yer alan ve kırk yıldır aynı turşuyu kuran erbabından satın alınan turşulara bayıldım. Dengesi mükemmele yakın olan içli köfteyi sadece ustası yapıyormuş. Damak hoşluğu olarak masaya gelen yoğurt ise Kayseri bölgesine özgü bir yöntemle, dorak taşından süzdürülerek servis ediliyor ve farkını fazlasıyla hissettiriyor.

Lahmacun ve pide çeşitlerinin hem pişirilme dengesi hem de lezzet olarak belli bir çizginin üzerinde olduğunu söylemeliyim. Kebaplara gelince Adana Kebaba ayrı bir parantez açmak lazım. İstanbul’da yiyebilecekleriniz arasında kesinlikle en iyilerden birisi. Cenap Şef ve ekibini tüm kalbimle tebrik ediyorum. Arça’yı benzersiz bir Haliç manzarası eşliğinde dostlarla buluşulan klasik bir meze sofrasının tadına tam da olması gerektiği gibi pişirilerek servis edilen lezzetli ızgara et ve kebaplarla vardıktan sonra geleneksel tatlılar ile damak hafızasına not düşmek isteyen okurlarıma tavsiye ediyorum.

MERSİN KAN PORTAKALI İLE YAŞANAN YENİLİKÇİ BİR GASTRONOMİK DENEYİM

Yerelin İzinde projesiyle izini sürdüğü ürünlerin hem lezzetini hem de hikayesini İstanbul’a da taşımaya başlayan Metro Türkiye, Coğrafi İşaret tescil adayı Mersin Kan Portakalı ile hazırlanan unutulmaz bir lezzet deneyimi yaşattı. Şef Murat Deniz Temel’in modern ve yaratıcı dokunuşlarıyla hayat bulan lezzetlere Miksoloji Uzmanı Onur Balk’ın yine Mersin Kan Portakalı ile hazırladığı kokteyllerin eşlik ettiği davette, yerel ürünlerin mutfaklara verdiği ilham ve sofralara kattığı değer vurgulandı.