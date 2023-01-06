Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor

Gastronomi dünyamız 2022 yılında olduğu gibi konferanslar, etkinlikler, fuarlar ve festivallerle 2023 yılını da dolu dolu geçirecek.

Son Güncelleme:
Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

rtartici@gmail.com

Tüm Yazıları

TURİZM VE GASTRONOMİ DÜNYASI 3. KEZ FSUMMIT ANTALYA’DA BULUŞUYOR!

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 1

Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm ve gastronomi destinasyonu haline getirmek amacıyla bilgi, kültür ve deneyim paylaşım platformları tasarlayan Sözen Organizasyon, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği FSUMMIT Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi ile ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler oluşturmaya hazırlanıyor.

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 2

Turizm ve gastronomi sektörünün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, turizm ve gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin destinasyon olarak markalaşmasında gastronomi turizminde destinasyon çekicilik unsurunu ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilecek FSUMMIT’te turizm ve gastronomi paydaşları “DESTİNASYON & MARKALAŞMA”  teması ile bir kez daha bir araya geliyor.

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 3

Antalya NEST Congress & Exhibition Center’da 25-26 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek FSUMMIT’te turizm ve gastronomi sektörü profesyonelleri iki gün boyunca birçok farklı oturumda gastronomi ve ağırlama sektörünün nabzını tutacak. Sektörün tüm paydaşlarının buluşacağı bu önemli etkinlikte alanında başarılı konuşmacılar, paneller ve konferanslar ile konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar. Oturumların yanı sıra workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerinin de yer alacağı organizasyonda, ziyaretçiler ayrıca ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret edebilecekler...

***

GELENEKSEL MEZELERİN BULUŞMA NOKTASI

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 4

Uzun yıllar Arnavutköy’de misafirlerini ağırlayan “Lipari” Armutlu’nun yenilerinden. Buraya taşınalı yaklaşık altı ay olmuş. Dışarıdan baktığınızda tipik bir balık lokantası. Lüksten uzak, rahat ve ferah bir ortamı var.

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 5

Samimiyet ve güler yüzün gönülde bıraktığı izin, bir işletme için damakta kalan lezzet kadar önemli olduğunu vurgulayan Lipari’nin kurucusu Niyazi Cengiz işe komilikten başlayıp çekirdekten yetişen meslek erbabından. Misafirlerini kendilerini evlerinde hissettirecek şekilde ağırlamak için yoğun çaba harcıyor.

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 6

Lipari, İstanbul’un ve Boğaz’ın kaybolmaya yüz tutmuş özel reçetelerini uygulamayı ve unutturmamayı misyon edinmiş. Mutfaklarına doğal olmayan hiçbir ürünü sokmuyorlar. Menüde geleneksel mezelerin yanı sıra Lipari’ye özel mezeler de yer alıyor. Bence “Tarama” ve “Lakerda”yı mutlaka denemelisiniz.

Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor - Resim : 7

Canınız balık çekince yolunuzu Armutlu’ya düşürür ve Lipari’ye gelirseniz klasik bir balık restoranı menüsünde bulabileceğiniz her çeşidi tabii ki bulabilirsiniz ama ben tercihinizi her yerde yiyebileceğiniz lezzetlerden yana değil, Lipari’ye has özel lezzetlerden yana kullanmanızı öneriyorum

***

7 GÜNE 7 ÖNERİ

Hafta sonuna lezzet ve keyif katmak isteyenler, cumartesi akşamı için Lokanta Feriye’yi muhteşem manzarası ve leziz çeşitleriyle tercih edebilirler.

Pazar gününüzü tatlandırmak isterseniz; Ataşehir The Hunger’da keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için Beylikdüzü’nde hizmet veren Erse Mantı Evi’nin, özgün çeşitleriyle iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.

Salı günü için, Beşiktaş’ta döner severlerin değişmez adresi olan Şirin Sebzeli Döner biçilmiş kaftan.

Çarşamba gününe özel önerim her zaman olduğu gibi kahve severler için. Bu hafta rotanızı Erenköy’e çevirin ve Santral Coffee House’un kahve çeşitleriyle ile kendinizi şımartın.

Perşembe günü Ortaköy’de lezzet peşinde koşanların değişmez adresi olan Konyalı Ahmet Usta’yı tercih edebilirsiniz.

Cuma akşamı haftanın yorgunluğunu keyifli bir ortamda atmak isteyenlere Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel’in giriş katında hizmet veren Ziyade Fasıl’ı öneriyorum.

Haftaya görüşmek üzere…

Son Güncelleme:

Reha Tartıcı Arşivi

Dönüştürülebilir ürünlülerle tüketici değil türetici olalım 01 Ocak 2023
Boğaziçi'nde esen gastronomi rüzgarı 30 Aralık 2022
2022'de damağımda iz bırakanlar 25 Aralık 2022
Köklerimizden ilham almalıyız 24 Aralık 2022
Tokat mutfağı 17 Aralık 2022
Damağınızı şımartın 16 Aralık 2022
Reha Tartıcı Tüm Yazıları
Yazarlar
Yunus Emre Erdölen
Yunus Emre Erdölen ABD Meclis başkanını hala seçemiyor: İç Savaş arifesi mi tekrarlanıyor?
Nuri Günay
Nuri Günay Parti kapatılmasını normal mi karşılayacağız?
Rıdvan Akar
Rıdvan Akar Ben bu filmi izlemiştim
Bahar Akpınar
Bahar Akpınar İnönü’nün Lozan günlükleri
Neşe Doster
Neşe Doster “Reaksiyon” adlı oyunun düşündürdükleri…
ÇOK OKUNANLAR
2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek 2023'ün en şanslı burçları: Bu 3 burcun yüzü paradan ve aşktan yana gülecek
'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu: Karamollaoğlu ‘İşi uzatmayalım’ dedi ve… 'Çok iddialıyım' dedi, Altılı Masa’da konuşulan adayı canlı yayında duyurdu!
Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı: 'Zirveye çıkacak' Ekonomist Selçuk Geçer, doların yükseleceği tarihi açıkladı!
Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar Orta gelirliye konut kampanyasında yeni detaylar
Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir! Hesabınıza aktarabilirsiniz... Tüm çalışanların e-Devlet'te birikmiş parası olabilir!