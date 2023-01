Lezzet dolu bir yıl bizleri bekliyor

TURİZM VE GASTRONOMİ DÜNYASI 3. KEZ FSUMMIT ANTALYA’DA BULUŞUYOR!

Türkiye’yi dünya üzerinde önemli bir turizm ve gastronomi destinasyonu haline getirmek amacıyla bilgi, kültür ve deneyim paylaşım platformları tasarlayan Sözen Organizasyon, bu yıl üçüncüsünü düzenleyeceği FSUMMIT Uluslararası Turizm Gastronomisi Yatırımları ve Ağırlama Zirvesi ile ulusal ve uluslararası paydaşlar arasında köprüler oluşturmaya hazırlanıyor.

Turizm ve gastronomi sektörünün ulusal ve uluslararası arenada gelişimini desteklemek, turizm ve gastronomi turizminin geleceğinin tasarlanmasına katkıda bulunmak ve ülkemizin destinasyon olarak markalaşmasında gastronomi turizminde destinasyon çekicilik unsurunu ön plana çıkarmak amacıyla gerçekleştirilecek FSUMMIT’te turizm ve gastronomi paydaşları “DESTİNASYON & MARKALAŞMA” teması ile bir kez daha bir araya geliyor.

Antalya NEST Congress & Exhibition Center’da 25-26 Şubat 2023 tarihleri arasında gerçekleştirilecek FSUMMIT’te turizm ve gastronomi sektörü profesyonelleri iki gün boyunca birçok farklı oturumda gastronomi ve ağırlama sektörünün nabzını tutacak. Sektörün tüm paydaşlarının buluşacağı bu önemli etkinlikte alanında başarılı konuşmacılar, paneller ve konferanslar ile konuklara sektörel bilgi ve deneyimlerini aktaracaklar. Oturumların yanı sıra workshop’lar, çözüm gösterileri ve tadım deneyimlerinin de yer alacağı organizasyonda, ziyaretçiler ayrıca ulusal ve uluslararası firmaların ürünlerini sergiledikleri stantları ziyaret edebilecekler...

GELENEKSEL MEZELERİN BULUŞMA NOKTASI

Uzun yıllar Arnavutköy’de misafirlerini ağırlayan “Lipari” Armutlu’nun yenilerinden. Buraya taşınalı yaklaşık altı ay olmuş. Dışarıdan baktığınızda tipik bir balık lokantası. Lüksten uzak, rahat ve ferah bir ortamı var.

Samimiyet ve güler yüzün gönülde bıraktığı izin, bir işletme için damakta kalan lezzet kadar önemli olduğunu vurgulayan Lipari’nin kurucusu Niyazi Cengiz işe komilikten başlayıp çekirdekten yetişen meslek erbabından. Misafirlerini kendilerini evlerinde hissettirecek şekilde ağırlamak için yoğun çaba harcıyor.

Lipari, İstanbul’un ve Boğaz’ın kaybolmaya yüz tutmuş özel reçetelerini uygulamayı ve unutturmamayı misyon edinmiş. Mutfaklarına doğal olmayan hiçbir ürünü sokmuyorlar. Menüde geleneksel mezelerin yanı sıra Lipari’ye özel mezeler de yer alıyor. Bence “Tarama” ve “Lakerda”yı mutlaka denemelisiniz.

Canınız balık çekince yolunuzu Armutlu’ya düşürür ve Lipari’ye gelirseniz klasik bir balık restoranı menüsünde bulabileceğiniz her çeşidi tabii ki bulabilirsiniz ama ben tercihinizi her yerde yiyebileceğiniz lezzetlerden yana değil, Lipari’ye has özel lezzetlerden yana kullanmanızı öneriyorum

7 GÜNE 7 ÖNERİ

Hafta sonuna lezzet ve keyif katmak isteyenler, cumartesi akşamı için Lokanta Feriye’yi muhteşem manzarası ve leziz çeşitleriyle tercih edebilirler.

Pazar gününüzü tatlandırmak isterseniz; Ataşehir The Hunger’da keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için Beylikdüzü’nde hizmet veren Erse Mantı Evi’nin, özgün çeşitleriyle iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.

Salı günü için, Beşiktaş’ta döner severlerin değişmez adresi olan Şirin Sebzeli Döner biçilmiş kaftan.

Çarşamba gününe özel önerim her zaman olduğu gibi kahve severler için. Bu hafta rotanızı Erenköy’e çevirin ve Santral Coffee House’un kahve çeşitleriyle ile kendinizi şımartın.

Perşembe günü Ortaköy’de lezzet peşinde koşanların değişmez adresi olan Konyalı Ahmet Usta’yı tercih edebilirsiniz.

Cuma akşamı haftanın yorgunluğunu keyifli bir ortamda atmak isteyenlere Hilton İstanbul Kozyatağı Hotel’in giriş katında hizmet veren Ziyade Fasıl’ı öneriyorum.

Haftaya görüşmek üzere…