Kokorece Vizyon Kattı, A'dan Z'ye Getirdi! İşte Fark Yaratan Başarının Sırrı

Lise döneminde edindiği tecrübeler ve büyük şirketlerde kazandığı vizyon, Erdal Bey’in mesleki gelişiminde kilit rol oynamış; bu da onun kokorece getirdiği inovatif dokunuşlarla 19 farklı ürün çeşidinde kendini göstermesine zemin hazırlamış.

Balıkesir’de gerçekleştirdiğimiz röportajda mesleğe adım atma hikâyesinden, rekabet ortamında yaşadığı zorluklara ve marka yaratma sürecindeki stratejilerine kadar pek çok önemli konuyu tüm samimiyetiyle anlattı. Kendisiyle gerçekleştirdiğim keyifli olduğu kadar lezzet dolu bu sohbette Erdal Aslanboğa’nın ilham verici başarı öyküsünün yanı sıra gelecekte İstanbul’da butik bir restoran açma ve Balıkesir’de usta yetiştirecek bir akademi kurma hedefine dair her şeyi bulacaksınız.

Sohbetimize öncelikle Erdal Aslanboğa'yı tanıyarak başlayalım.

1982 doğumluyum. Balıkesir'de doğdum, büyüdüm. Lise mezunuyum. 1995 yılından beri bu sektörde bulunmaktayım. Aslanboğa Kokoreç'in kurucu ortaklarından biriyim.

Mesleğe ne zaman ve nasıl adım attın?

Yaşadığım köyde ortaokula gittiğim dönemlerde, 1995 yılında mezbahaya gidip sakatatçının yanında çalışarak bu mesleğe başlamış oldum. O dönemlerde aileme destek vermek ve bir yandan para kazanmak amacıyla başladığım bir meslekti.

Mesleğe tutkunun çocukluk yıllarında başladığını söylüyorsun. Bu süreçte seni en çok neler etkiledi?

Ailemdeki maddi durum benim için büyük bir etken oldu. O dönemlerde köyde yaşayan her genç gibi ben de bir şeyler kazanıp kendime bir yol çizmem gerektiğini düşünüyordum. Bu mesleğe başlamamın en önemli sebeplerinden biri aileme destek olma isteğimdi.

Mesleki gelişimin süresince çalıştığın kurumlar sana ne tür katkılar sağladı?

Mesleki ve insani açıdan bakış açımı geliştirdi. Lise döneminde bağırsak bölümünde çalışmaya başladım ve büyük şirketlerde deneyim kazanma fırsatım oldu. Bu da benim vizyonumu genişletti. İşimi kurarken de bu deneyimler bana yol gösterdi. Kendimi geliştirerek meslekte daha ileriye gitmek için farkındalığımı arttırdım.

Meslekte karşılaştığın en büyük zorluklar neler oldu?

Bu meslekte en büyük zorluklardan biri kendimizi doğru ifade edip edemediğimizi anlamaktı. Çünkü sektör büyük ve rakiplerimiz oldukça güçlü. Bizim hedefimiz bir marka yaratmaktı, ancak rakiplerimiz genellikle sadece ticari açıdan satış yaparak geniş alanlara hitap etmeyi amaçlıyordu. Bu rekabet ortamında fiyat politikaları bizi zorlayan unsurlardan biri oldu. Ancak süreci analiz ederek, eksiklerimizi ve artılarımızı görerek ilerlemeyi başardık.

Kokoreç üzerine yoğunlaşmaya nasıl ve neden karar verdin?

Bu meslekte yetiştiğim için askerden döndükten sonra bu alanda ilerlemeye karar verdim. Ne yapabileceğimi, nasıl başarılı olabileceğimi düşünerek kendime bir yol çizdim. Hedefim bir marka yaratmaktı ve bu doğrultuda çalışmalara başladım.

Kendini hangi özellikleri olan bir usta olarak tanımlıyorsun?

Kokorece vizyon katan ve onu A noktasından Z noktasına getiren bir usta olarak görüyorum kendimi. Şu an yaptığım 19 çeşit ürün, tamamen benim imzamı taşıyor. Kokorece inovasyon açısından farklılık kazandıran tek ustayım diyebilirim. Fark yaratmak benim en önem verdiğim konu.

Aslanboğa'nın hikâyesi nasıl başladı?

Aslanboğa'nın hikayesi, askerden döndükten sonra 2005 yılında ticarete adım atmamla başladı. Adana'ya şırdan satıyor, çalıştığım firmadan kokoreç alıp satış yapıyordum. 2009 yılında amcaoğlu Erkan Aslanboğa ile ortak olarak şirketi kurduk. Maddi imkânsızlıklarımıza rağmen azimle çalışarak bugünlere geldik. Ürün satmaktan ziyade kaliteli bir ürün sunmayı amaçladık. Bu hikâye, öz sermayeyle başladı ve disiplinle ilerledi.

Yakaladığın başarıyı neye borçlusun?

Başarımın en büyük sebeplerinden biri kendi ürünlerimizi üretip doğrudan tüketiciye ulaştırabilmemiz. Ayrıca arkamda güçlü bir ekip var. Sektörün ihtiyaçlarını iyi biliyorum ve farklılık yaratacak ürünler geliştirerek öncü oluyorum.

Balıkesir'de başarılı bir marka hikâyesi yazdın. Bundan sonraki hedeflerin neler?

İlk hedefim, İstanbul'da butik bir kokoreç restoranı açmak. Ardından Balıkesir'de bir usta yetiştirme akademisi kurmak ve kokorecin besin değerlerini araştıracak bir laboratuvar oluşturmak. Uzun vadede ise Aslanboğa'yı dünya çapında bir marka haline getirmek için çalışacağım.