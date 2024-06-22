Japon mutfağı Anadolu lezzetleri ile buluştu

Dünyaca ünlü şef Akira Back’in Türkiye’deki tek restoranı olan ve modern Japon mutfağının en özel tatlarını misafirlerine sunan Akira Back Istanbul, geçtiğimiz günlerde mutfağında çok özel bir şef ağırladı.

Anadolu mutfağının tanıdık lezzetlerini yaratıcı bir dokunuşla füzyon mutfağına dönüştüren 7 Mila'nın kurucusu ve şefi Selen Mağzalcıoğlu, Akira Back'in şefleri Sungmo Lee ve Fatih Alkan ile özel bir menü hazırlamak için bir araya geldi.

İki restoranın farklı yemek ve soslarını harmanlayarak rafine bir menü oluşturan şeflerin iki günlük tadım etkinliğine ben de misafir oldum ve unutulmaz bir deneyim yaşadım. Akira Back Istanbul ve 7 Mila’nın imza kokteylleri ile eşleşmeli olarak hazırlanan menü gerçekten etkileyiciydi.

Klasik Japon ve Kore yemeklerini çağdaş teknik ve malzemelerle birleştiren "Yeni Asya" mutfağı ürünleri sunan Akira Back ile Mezopotamya mutfağının modern yorumlarını sunan 7 Mila’nın şeflerinin hazırladığı tadım menüsünde 7 farklı yemek ile eşleşen 4 farklı kokteyl deneyimledim.

Beni en fazla etkileyen lezzetlere gelince… Umami Crunchy Çiğ Köfte, Elon Musk’ın da favori lezzeti olan Tuna Pizza, Kelle Tempura ve Ringo Baklava’nın ilk sırada yer aldığını söylemeliyim. Damak hafızamda derin izler bırakan ve yaratıcılığın ön planda olduğu bu rafine tadım menüsünü hazırlayan 7 Mila’nın kurcusu ve şefi Selen Mağzalcıoğlu ile Akira Back’in şefleri Sungmo Lee ve Fatih Alkan’ı can-ı gönülden tebrik ediyorum.

GELECEĞİ TARIMLA İYİLEŞTİRMEK MÜMKÜN MÜ?

Bu soruya cevap vermek gerçekten oldukça zor. Ama bunu mümkün kılmak için sayıları çok olmasa da büyük özveriyle çalışanlar da var. Organik olarak üretilen gıdaların ilk ekolojik markası olan Demeter bunlardan biri. Tarımın gezegenimizde en kaliteli biçimde sürdürülmesi ve tüketicilere yerel, organik ve en kaliteli gıdaları sunmak amacı ile tüm dünyada yaygın bir biçimde faaliyet gösteriyor. “Biyodinamik Tarım” da bu faaliyetlerin en önemli parçası.

“Biyodinamik Tarım”ın tarihçesi, felsefesi, bugünü ve geleceği hakkında detaylı bilgileri Demeter’in Türkiye Temsilcisi Çiftçi Arzu Duran’ın yazdığı kitabın imza gününde kendisinden dinledim. Ve artık çok iyi biliyorum ki; geleceğimiz için çok önemli olan “Biyodinamik Tarım” ile ilgili bilgilere ulaşmak zor değil. Çünkü Arzu Duran’ın kaleme aldığı "Biyodinamik Tarım - Yeryüzünü Tarımla İyileştirmenin 100 Yıllık Öyküsü" kitabında hepsi var. Ben kitabı bir solukta okudum ve yeryüzünü tarımla iyileştirmemizin mümkün olduğuna olan inancım daha da arttı. Eğer Biyodinamik Tarım ile bugüne kadar tanışmadıysanız; bu açığı kapatmanız ve bilgi sahibi olmanız için bu kitabı okumanızı öneriyorum.

CLAUDİO CHİNALİ İLE “CHEF’S TABLE” DENEYİMİ

Kültürlerarası bir mutfak deneyimi sunan Terazza Italia, yeni bir etkinlik serisine ev sahipliği yapıyor. Benim de konuk olduğum Şef Claudio Chinali ile “Chef’s Table etkinliğinin ikincisi Haziran ayında gerçekleşti. Yarattığı menülerle damağımda ayrıcalıklı bir yere sahip olan Şef Claudio Chinali’nin yaz menüsü ile gerçek İtalyan dokunuşunu, mevsimsel ürünlerin değerlerini ve şefin özel sunum tekniklerini yakından keşfetme imkanı buldum. Misafirlerine keyifli bir gastronomi deneyimi yaşatan “Chef Table” etkinliklerinin üçüncüsü ise Temmuz ayında gerçekleşecek.

DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK İÇİN…

Pernod Ricard’ın dünya genelindeki 18.500'den fazla çalışanı ile her yıl gerçekleştirdiği ‘Responsib’All Day’in 12’ncisi düzenlendi. Dünyadaki tüm Pernod Ricard çalışanlarının 1 tam gün süresince kendilerini topluma ve çevreye duyarlı ortak bir projeye adadıkları bir gün olarak kutlanan ‘Responsib’All Day’de bu yıl geri dönüşüme odaklanıldı.

Pernod Ricard Türkiye 200 çalışanının bir gün boyunca işi bırakıp bu temada proje ürettikleri Responsib’All Day’de, bu yılın odak noktası Geri Dönüşüm. Çalışanlar, Pernod Ricard Türkiye’ye ait atıl ahşap malzemeleri geri dönüştürerek Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’na mobilya ve Kadıköy Belediyesi’nde konumlandırmak üzere kedi evleri yaptılar. Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı ZİÇEV liderliğinde; Ankara, Adana, İzmir, Antalya ve Mersin’de Pernod Ricard Türkiye çalışanlarının, zihinsel engelli çocuklarla birlikte yaptıkları kedi evleri, ZİÇEV şubelerinin bahçelerinde konumlandırılacak.

Sürdürülebilirlik & Sorumluluk Yol Haritası Good Times From A Good Place ışığında, 5R prensibiyle (Yeniden Düşünmek, Azaltmak, Yeniden Kullanmak, Geri Dönüştürmek ve Saygı Duymak) hareket eden Pernod Ricard bu yıl gerçekleştirdiği Responsib’All Day’de daha sürdürülebilir bir dünya/gelecek için “Geri Dönüşüm” teması üzerine odaklanıyor. Bu konuya hassasiyet gösteren herkesi çabalarından ötürü kutluyorum.