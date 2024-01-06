İyiyi yersen iyi yaşarsın

Gastronomiye gönül veren iki girişimci aralarındaki yaş farkını avantaja çevirerek, tecrübe ile enerjiyi birleştirmeyi tercih etmişler ve idealist bir projeye imza atmışlar. Gastronomi mezunu Cem Bey işletmeyi üstlenirken, kadın girişimcilere örnek olmak için uzun yıllardır evinde ekmek ve makarna üreten ortağı Füsun Hanım mutfağın sorumluluğunu almış.

Küçük ve sempatik bu işletmede sadece kendi ürettikleri ürünleri satıyorlar. Coğrafi işaretli, doğal ve sağlıklı ürünler dışında hiçbir ürünü mutfaklarına sokmuyorlar. Ev yapımı makarna, pizza, salata, ekmek ve tatlılardan oluşan selektif bir menüleri var. Ekmeklerinin İstanbul’un en iyileri arasında yer aldığını gönül rahatlığı ile söyleyebilirim.

Çok az sayıda işletmede bulabildiğimiz ev yapımı makarnalarına gelince tek kelimeyle mükemmel demem yanlış olmayacaktır. Günün her saati uğrayabileceğiniz EMAY’S Cuisine’i yolu Suadiye’den geçenlere öneriyorum.

GÖZLERDEN UZAK SAKLI KALMIŞ BİR BALIKÇI

Konumu itibariyle hem merkezi hem de saklı kalmış bir balıkçı. Dışarıdan bakınca bir Ege balıkçısı havasında. İçeriye girdiğinizde oldukça sıcak ve samimi bir ortam ile karşılaşıyorsunuz. Mavi ve beyaz renklerin hakim olduğu dekorasyon abartıdan uzak ve oldukça sade. Kendinize evinizde hissedebileceğiniz kadar rahat bir ortamı var.

Montenegro adının nereden geldiğini mekanın sahibi Ali Bey’e sorduğumda aldığım cevap “Soyadımız Karadağ” oldu. Oldukça yaratıcı bulduğumu özellikle belirtmek istiyorum. Meze konusunda oldukça iddialı olduklarını duymuştum. Seçim yapmak üzere açık mutfağın hemen önündeki meze dolabına yöneldiğimde neden bu kadar methiye duyduğumu daha iyi anladım.

Gerçekten de bugüne kadar duyduğum yorumları gölgede bırakacak mezelerle karşılaşmadım. Damağımda iz bırakan lezzetlere gelince. Tekmilli fava, patlıcan salata, isli uskumru, balık kokoreç ve tereyağında kavrulmuş istiridye mantarı ilk aklıma gelenler. Neredeyse her balıkçının mönüsünde olan bu mezelerin aslına bu kadar uygun şeklini maalesef artık pek bulamıyoruz. Mutfak ekibini can-ı gönülden kutluyorum.

Montenegro Balık’ın sahibi Ali Bey yola kendim yemeyeceğim hiçbir ürünü burada servis ettirmeyeceğim iddiasıyla çıkmış ve görünen o ki bunda da başarılı olmuş. Gelmeden önce mutlaka rezervasyon yaptırmanızı öneririm zira yer bulmak pek kolay olmuyor.

SOKAK LEZZETİ DEYİP GEÇMEYİN

Sıra dışı sokak lezzetleriyle dikkatimi çeken RUB İstanbul, Bağdat Caddesi’nin çok da göz önünde olmayan mekanlarından. Marmaray Suadiye istasyonun hemen yanı başında Cadde’ye birkaç adım mesafede. Şef Hakan Özfırıncı’nın yorumladığı burger ve sandviç çeşitleriyle fark yaratıyor

Sadece Rub’a özel lezzetlerden oluşan menü çok doğru bir yaklaşım. Pastrami ve Corned Beef çeşitleri gerçekten çok lezzetli. 7 gün marine edilip, 12 saat tütsülendikten sonra servise hazırlanan “Pastrami” ile yine 7 gün marine edilip , 8 saat fırında pişirilen “Corned Beef”in kendi ürettikleri ekmeklerle birleşimi gerçekten büyüleyici. Burger çeşitleri ile kokoreçte iddialı olduklarını da belirtmekte yarar var.

SUADİYE’DE BİR CHİCAGOLU

Brooklyn Pizza’da Suadiye’nin saklı kalmış lezzet duraklarından biri. Semti bilmeyenlerin bulmak için navigasyona ihtiyaç duyacağı ama geldikten sonra da müdavimi olacakları bir mekan. Menüsü oldukça sınırlı. Zaten genişletmek gibi bir hedefleri de yok. Mekanın sahibi Cenk Tüten’in tek ideali İstanbul’da çok az sayıda yerde yiyebileceğiniz Chicago Deep Dish ile menüde yer alan pizza başta olmak üzere az sayıdaki çeşidi en doğru, sağlıklı, kaliteli ve lezzetli şekilde misafirlerine servis etmek.

Pizza hamurunun formülü Cenk Bey’e ait. Hamur gerçekten çok başarılı ve asla şişkinlik yapmıyor. Kullanılan ürün kalitesinden asla taviz vermiyorlar. Özellikle Chicago Deep Dish mutlaka denenmeli. Türkiye’de çok fazla örneğini bulma şansınız yok. Özel kenarlı tavalarda hazırlanıyor. En küçük boy Chicago Deep Dish için yaklaşık olarak 600 gr mozzarella kullanıyorlar. Ve tabii Brooklyn’e özel sos ile lezzetlendirerek hazırlanan bu sıra dışı pizza damağınızda fırtınalar koparıyor.

Bu arada siz de menüden seçeceğiniz ürünlerle pizzanızı kendi damak zevkinize göre yaratabiliyorsunuz. Fiyat ve ürün kalitesine baktığımda ödediğinizden fazlasını alabileceğinizi söyleyebilirim.