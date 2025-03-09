İtalyan Şefleri Bile Şaşırttı! İşte Serhat Kara'nın Başarısının Arkasındaki Hikaye

Yerel lezzetleri modern dokunuşlarla yeniden yorumlayan Kara, özellikle İtalyan mutfağıyla Türk mutfağını harmanlayarak sınırları zorlayan yenilikçi reçetelere imza atıyor. Kendisiyle gerçekleştirdiğim keyifli röportajda geleneksel lezzetleri nasıl dönüştürdüğünden, mutfaktaki ilham kaynaklarına, sürdürülebilir malzeme kullanımına olan hassasiyetinden kariyer yolculuğundaki en gurur verici ana kadar birçok konuyu konuştuk.

Serhat Şefim istersen önce seni kısaca tanıyalım.

Hatay’da küçük bir köyde doğmuş fırıncı bir ailenin çocuğuyum. Gastronomi sektörüne ilk adımımı 16 yaşımdayken yurtdışına çıkarak başladım.

Gastronomi dünyasına adım attığın ilk anı ve seni bu yola iten ilham kaynaklarını nasıl keşfettin?

Mutfakla ilk tanışmam çocukken babamın yanında başladı. Onun mutfağa olan sevgisi ve yemek yaparken gösterdiği özen beni cezbetmişti. Şuna da değinmek istiyorum ki Hatay mutfağına olan aşkım beni bu mesleğe itti.

İtalyan şefleri şaşırtan özgün tekniklerini ve yaratıcı dokunuşlarını geliştirirken hangi unsurlardan esinleniyorsun?

Ben genellikle yerel malzemeleri farklı kullanım teknikleriyle kullanmayı tercih ediyorum. Özellikle hangi mutfağın tekniklerini kullansam da kendi yöreselliğimden esinlenerek reçetelerimi oluşturuyorum.

Geleneksel Türk lezzetlerini modern dokunuşlarla harmanlarken hangi öğelere özellikle önem veriyorsun?

Tatlı, ekşi, baharatlı, ferahlatıcı gibi kontrastları modernize ederek kullanıyorum. Beklenmedik tat dengeleriyle sürprizler yaratıyorum. Eski kokan ama yendiğinde muhteşem olan her şeyi pişirmeyi seviyorum.

Uluslararası mutfak trendlerini yakından takip edip, kendi tarzına nasıl adapte ediyorsun?

Yeni malzemeleri ve Ortadoğu mutfağını harmanlayarak kendimi adapte ediyorum.

Sosyal medyayı aktif kullanıyorsun Instagram hesabında paylaştığın görseller ve hikâyeler, senin mutfak felsefeni ve yaratıcılığını ne kadar yansıtıyor?

Mutfak ortamları sert ortamlardır. Sosyal medyada paylaştığımız içerikler ne kadar zor ortamlarda çalışsak da bu mesleğe olan aşkımızı yansıtıyor.

Menülerin için yerel, mevsimsel ve kaliteli malzemeleri seçerken dikkat ettiğin kriterler nelerdir?

Menülerim için organik ve daha doğal ürünler kullanmaya çalışıyorum. Özellikle GDO’lu ürünlerden uzak duruyorum.

Mutfakta ve kariyerinde karşılaştığın zorlukları aşarken motivasyonunu ve ilhamını nasıl koruyorsun?

Her şeyin neden başladığını kendime sık sık hatırlatıyorum. Yemek yapmayı, ilk âşık olduğum anı, ilk ilham kaynaklarını ve beni bu yola iten tutkuyu düşünmek zor zamanda bana güç veriyor.

Yenilikçi tarifler yaratırken risk almayı nasıl dengeliyorsun ve bu süreci nasıl yönetiyorsun?

Yenilikçi tarifler yaratırken aldığım en büyük risk ve ge tek bir motto ile yola çıkıyorum. Kendi sevmediğim ürünü misafirlerime sunmayı tercih ederim.

Gastronomi dünyasında seni en çok motive eden ve yol gösteren temel değerlerin nelerdir?

Hep iyi bir şef olmak, güzel yemekler yapmak, yaptıklarımı herkesle paylaşma isteği ve yüzlerinde oluşan ilk ısırıktaki o mutluluk beni en fazla motive eden şeydir.

Şu an üzerinde çalıştığın ya da gelecekte hayata geçirmeyi planladığın projeler hakkında neler paylaşmak istersin?

Yıllardır aklımda olan bir projem var ve ilk kez buradan açıklamak istiyorum. Egede bir sahil kasabasında tek masalı, aşçısı da, garsonu da, bulaşıkçısının da kısacası her işi tek başıma yaptığım misafirlerle iç içe ve güzel muhabbetlerin olduğu bir yer açmak.

İtalyan şeflerle olan etkileşiminde öne çıkan, onların ilgisini çeken detaylar ve projelerden hangileri senin için unutulmaz oldu?

Dubai’de İtalyan ve Türk mutfağını birleştirdiğimiz özel bir menü yapmak en unutulmaz olanıydı. Örneğin karnıyarık ile pizzayı buluşturmak, siyez bulguru ile risotto yapmak parmesan yerine makarnada Kars gravyeri kullanmak gibi vs…

Kariyerinde seni en çok gururlandıran deneyim veya başarı öykünü nasıl tanımlıyorsun?

32 ülkeden katılımcıların olduğu, karnıyarık ile pizzayı buluşturduğum yarışmada dünya şampiyonu olup altın madalyayı göğüslediğim o andı.

Mutfak dünyasında kendini kanıtlamak isteyen genç şeflere, yolculuklarında rehberlik edecek hangi tavsiyeleri veriyorsun?

Sürekli öğrenmeye ve deneyime açık olmaları, sabır ve disiplinle çalışmalarını ve kendi hikâyelerini yaratmalarını tavsiye ediyorum. Ve en önemlisi yerel mutfağı hem de annenizin yaptığı yemekleri asla küçümsemeyin. Her şeyi tadın, bu tadımları düşünerek kafanızda hikâyeler canlandırın. Kendinize yapacağınız en büyük yatırım çok gezmek ve yeni lezzetlere açık olacaktır.