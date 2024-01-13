Herkesin gözü önünde ama herkesten saklanabilen restoran

Gastronominin özünü yeniden yakalamayı hedefleyen People Nişantaşı Vali Konağı Caddesi üzerinde herkesin gözü önünde ama herkesten saklı kalmayı başaran bir restoran. Önünden geçerken caddeye atılmış küçük masalarıyla tipik bir Fransız kafesi gibi gözüküyor, ama içeri adım attığınızda kendinizi Paris’in bir köşesinde özel menüsüyle servis veren samimi bir restoranda gibi hissediyorsunuz.

Genç ve başarılı Şef Volkan Türe’nin yaratıcı bir bakışla tasarladığı menünün özünü yeni gastronomi keşifleri oluşturuyor. İstanbul’da doğan Volkan Şef, Ukrayna’da üniversite eğitiminin ardından USLA’da uzun dönem aşçılık eğitimi almış. Profesyonel hayatına Neolokal’de stajla başlayan Türe, Frankie, Mürver gibi İstanbul gastronomi sahnesinin önemli restoranlarında deneyim kazanmış.

Volkan Şef ve ekibi farklı kültürlerin, mutfakların etnik kökenlerinden ilham alarak, Türk mutfağını yepyeni ve denenmemiş modern bir yorumla hazırladıkları menüyü misafirlerine “seçmeli tadım menüsü” veya a la carte olarak sunuyorlar. Ben de geçtiğimiz günlerde keyifli bir sohbet eşliğinde bu selektif menüyü deneyimledim ve oldukça etkileyici buldum.

People Nişantaşı’nda yemek deneyimi lezzetli başlangıçlarla açılıyor. 12 yıllık ekşi maya ile hazırlanan cevizli ekmek ve çırpılmış yanık tereyağı sizi başlangıçlara hazırlıyor. Keçi Peynirli Pancar Çorbası, kişniş pesto, acı lahana turşusu, köz biber ile hazırlanıyor. Kadife Uskumru avokado püresi, elma turşusu ve acı yağ ile sunuluyor. Antalya’nın tatlarından Şeker Piyaz şefin yorumuyla somon havyar, tarla domates, bamya ve soğan turşusuyla buluşuyor.

Ara sıcakların en ilgi çekici tabağı Ahtapot ve Batırık, konfit ahtapot, siyez bulguru, reyhan, isli paprika ile hazırlanıyor. Ağır ateşte pişen Kuru Meyveli Kuzu Boyun ve Firik Pilavı da öne çıkan yemeklerden. Menünün tatlılarında ise yine klasik bir tatlı olan Ayva Tatlısı, farklı bir şekilde ikram ediliyor. Hatmi çiçeği ve baharatla marine edilen ayva topları, çıtır fındık ve manda kaymakla eşleşiyor.

People Nişantaşı’nın yaşanan deneyime boyut katan yeni menüsü, geleneklere ve yeniliklere meraklı yemek severleri modern Türk mutfağını temsil eden tatlarla buluşturuyor. Ülkemizin farklı bölgelerine lezzetli bir yolculuk yapmak isteyenlere People Nişantaşı’nı öneriyorum.

BALIKESİR'İN GASTRONOMİ KÜLTÜRÜ DÜNYA SAHNESİNDE!

Balıkesir, sahip olduğu lezzet mirasını anlatan üç kitabın yarattığı değer zinciri ve kitapların elde ettiği uluslararası başarılarla gastronomi dünyasında yeni bir kapı açtı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber'in hazırladığı "50 Peynirli Şehir Balıkesir", "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ve "Ekmek Şehri Balıkesir" eserleri, dört uluslararası ödül alarak bir ilke imza attı.

Gourmand World Cookbook Awards'ta 2019 yılında dünyanın en iyi peynir kitabı seçilen "50 Peynirli Şehir Balıkesir" kitabı, 2023 Gourmand Awards'ta son 25 yılın en iyi kitapları arasında yer alırken, "Ekmek Şehri Balıkesir" dünyanın en iyi ekmek kitabı, "Zeytin Ülkesi Balıkesir" ise kategorisinde dünyanın en iyi ikinci kitabı seçildi.

Neşe Aksoy Biber ve Berrin Bal Onur’un yaptıkları çalışmalar sonucunda Dünya Peynir Yarışması'nda bronz ödüle layık görülen, Türkiye'nin yerel değeri olan "Balıkesir Kirli Hanım Peyniri" de uluslararası alanda önemli bir başarı kazandı. Yazarlar, gastronomiye olan tutkuları, araştırmacı yaklaşımları ve Balıkesir'in lezzet mirasının geleceğe taşınması için yaptıkları katkılarla, Türk mutfak kültürünün zenginliğini ve çeşitliliğini dünyaya duyurmaya devam ediyorlar.

Yerel mutfak kültürünün korunmasına büyük önem veren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ve ekibinin yanı sıra Balıkesir gastronomi hazinesini dünya sahnesine çıkaran kitapları yazan sevgili dostlarım Berrin Bal Onur ve Neşe Aksoy Biber’i ülkemiz gastronomisine sağladıkları katma değer için tüm kalbimle ayrı ayrı tebrik ediyor ve büyük bir coşku ile alkışlıyorum.