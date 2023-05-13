Gaziantep mutfağının zenginliği mevsimsellikten geliyor

Gaziantep gastronomisi için yaptıkları saymakla bitmeyen Tahir Tekin Öztan ile tadım öncesi yaptığımız sohbette Gaziantep Mutfağı’nın en önemli özelliğinin tek düze bir mutfak olmaması olduğuna dikkat çeken Öztan’a göre Gaziantep Mutfağı’ndaki tüm kebapları ve yemekleri tadabilmek için dört mevsimde de Gaziantep’e mutlak gitmeniz gerekiyor. Bence İstanbul’da yaşayanlar bu bakımdan çok şanslı. Çünkü Gaziantep’e kadar gitmeden Sahan’a gelerek her mevsime özel kebap ve yemekleri tadabilme imkanları var.

Bu buluşmamızda yazın habercisi olan ilkbahara özel kebaplar ve yemeklerden örnekler denedik. Tadıma bu mevsimin en güzel meyvelerinden çağla ile başladık. Masamıza ilk önce “Çağla Cacığı” sonrasında “Çağla Aşı” geldi. Taze çağlanın cacığa inanılmaz yakıştığını söylemeliyim. Kuzu eti, yoğurt ve nohut ile yapılan “Çağla Aşı”nın lezzet dengesinin mükemmel olduğunu söyleyebilirim.

Bu iki etkileyici lezzetin ardından yiyebilmek için her yıl Mayıs ayının gelmesini iple çektiğim favori kebaplarımdan “Yenidünya Kebabı” servis edildi. Tahir Bey yenidünya deyip geçmemek lazım diye söze girerek bu kebabın en önemli özelliğinin yenidünya olgunlaşmadan yani tatlanmadan yapılması olduğunu söyledi. Çünkü kebaba lezzet veren en önemli unsur yenidünyanın ekşiliğiymiş. Gerçekten de ekşilik ile kıymanın buluşması bir yıl beklemeye değer cinstendi ve damağımda adeta fırtına kopardı.

Sonrasında yine bu mevsime özel olarak taze sarımsakla yapılan “Sarımsak Kebabı”nı denedik. Nar ekşisi ile marine edilerek sunulan “Sarımsak Kebabı” arzu edildiğinde yenidünya ile de karıştırılarak yenilebiliyor. Bunun da oldukça lezzetli bir seçenek olduğunu söylemem gerekir. Son olarak yine bir ilkbahar kebabı olan “Patlıcan Kebap” servis edildi. Tabii ki patlıcan kebabının da tadına yenidünya ile birleştirerek baktık. Yenidünya ve patlıcanın kıyma ile buluşmasından da oldukça keyif aldım.

Tahir Bey son olarak bu üç kebabı birleştirerek mutlaka denemem gerektiğini söyledi. Üç kebabın birleştirilerek sunulmasının ardından farklı aromaların damağımda adeta vals yaptığını söyleyebilirim.

Mevsime özel kebaplara menüde en fazla bir buçuk ay yer verebiliyorlar Bu süre zarfında yediniz yediniz. Yoksa bir yıl beklemek zorundasınız. Bu mevsimsel lezzetleri denemek isteyenlere 15 Haziran’a kadar Sahan’a gitmelerini öneriyorum.

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2023 KAHVALTI TRENDLERİ SOFRALARLA BULUŞTU

Galataport Liman Restoran’da verdiği davette yeni kahvaltılık ürün kataloğunu ve 650 çeşide sahip kahvaltılık ürünlerini tanıtan Metro Türkiye; şeflerle iş birliği yaparak hazırlanan en trend tarifleri de deneyime sundu.

Türkiye’nin önde gelen şefleri 2023 kahvaltı trendleri doğrultusunda Metro Chef ürünleri ile leziz tarifler hazırladı. Şef Dilek Yetkiner’in Zeytin Salatası tarifi, Şef Belkıs Boyacıgiller’in Hazelnut Vanilla Granola tarifi, Şef Nur Anaç’ın Tuzlu Cheesecake ve Smoothie tarifi, Şef Yaren Çarpar’ın Tuzlu Mantarlı Porridge tarifi, Şef Müge Ergül’ün Limonlu, Labne Soslu, Kuru Etli Göz Yumurta tarifi, Şef Beril Oymak’tan ise Vegan Sucuklu Tofu, Menemen ve Vegan Pankek tarifleri bu keyifli kahvaltı masasında yer aldı.

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ŞEHRİN MEKSİKALISI 18 YAŞINDA

2005 yılında İstanbul Suadiye’de Meksikalı & Türk bir aile tarafından hizmete açılan Ranchero Restaurant, sahip olduğu ambiyansı, orjinal yemekleri, bu lezzetlere eşlik eden muhteşem margaritaları ve birbirinden özel kokteylleriyle 18 yıldan bu yana Meksika’yı Türkiye’ye taşıyor.

Kuruluşundan bugüne misafirlerini Türkçe karşılığı “gelenekleri kutla” anlamına gelen “Celebra La Tradicion” sloganıyla karşılayan Ranchero’da Meksika mutfağının orijinal tatlarını denemeye gelenler, mekanı her ziyaret ettiklerinde bu kadim kültürü yaşıyorlar.

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RU BODRUM YENİ YÜZÜYLE AÇILIYOR

Bodrum Dibeklihan Kültür ve Sanat Köyü’nün içerisinde bulunan Ru Bodrum tarihi ve sanatsal atmosferi ile misafirlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Yüz yüze anlamını taşıyan “Ru” atmosferi ile önce gözlere, ünlü şef Emre Çilek imzalı menüsü ile de damaklara hitap ederek bu yaza damga vurmaya hazırlanıyor.