Gastronomik geleceğimize sahip çıkmalıyız

GİRESUN YEŞİL HAZİNESİNE SAHİP ÇIKIYOR!

Yeşilin ve mavinin en güzel tonlarını bünyesinde barındıran Giresun, yaylaları, denizi, gölleri, tarihi yapıları, karakteristik evleri ve özgün mutfağıyla dikkat çekiyor. Karadeniz Bölgesi’nin el değmemiş cenneti diyebileceğim Giresun geçtiğimiz hafta sahip olduğu gastronomik yeşil hazineye değer katacak bir festivale ev sahipliği yaptı. Giresun Turizm Tanıtma Platformunca Atatürk Meydanı'nda organize edilen festivalde, yöreye özgü sakarca, diken ucu kavurması, galdirik, kara lahana ve bezelye kızartması ile coğrafi işaretli Alucra oğlak kebabı, fındık ezmeli kadayıf gibi ürünler sergilendi.

Yemyeşil bir doğa ve birçok endemik bitki türleri ile birlikte yüzyıllardır doğa ile iç içe bir hayat süren Giresun insanı, yaşadığı bu eşsiz dünyanın nimetlerinden faydalanmış ve bu nimetleri mutfak kültürlerine yansıtmışlar. Giresun'un sahip olduğu yeşil lezzetlerle, dünyanın sayılı vejetaryen mutfakları arasında olduğunu söylemem yanlış olmayacaktır. Yüzlerce çeşitten oluşan sebze ve yeşillik yemeklerinin yanı sıra balık, et ve hamur işi yemekleri de kendine özgü yapısı ve çeşitliliği ile dikkatimi fazlasıyla çekti.

Yeşil Lezzetler Festivali şehrin sahip olduğu mutfak kültürünün öz değerleriyle, geçmişten günümüze kadar ulaşan tariflerini ve yemek kültürünün gelecek kuşaklara aktarımını sağlamak ana hedefiyle yola çıkmış. Popüler kültürün etkileri ile toplumun birçok değerinin hızla değişime uğradığı bu dönemde gençlere ve gelecek kuşaklara Giresun mutfağının sahip olduğu zenginliği ve değerleri unutturmamak için çaba sarf eden Giresun Turizm Tanıtma Platformu’nun çok önemli bir işe imza attığını söylemeliyim.

Hiç kuşku yok ki ülkemizin sahip olduğu mutfak kültürünün önemli bir parçası olan Giresun mutfağının tanıtılmasıyla bölgeye gösterilen ilginin arttırılması ve Giresun'un gastronomi turizminin önemli bir parçası haline getirilmesi hedefleniyor. Bence Giresun özelinde ve Karadeniz Bölgesi genelinde yöre mutfağının sağlıklı yaşam ve uzun ömürlülüğe etkisinin de yurtiçi ve dışında daha iyi anlatılması gerekiyor. Bu yolda atılacak her adım şehrin tüm paydaşlarınca desteklenmeli.

Festival süresince şehrin gittiğim her noktasında festivalin yarattığı heyecanı görmek beni çok mutlu etti ve gelecek yıllar için umutlandırdı. Eminim ki gelecek yıl Giresun Yeşil Lezzetler Festivali daha da büyüyecek ve daha fazla ses getirecek. Festivale emeği geçen herkesi tüm kalbimle kutluyorum. Bu arada Giresun ve Tirebolu’da sahip çıktıkları geleneksel mutfak kültürü ile beni fazlasıyla etkileyen iki çok özel lezzet noktası ile ilgili notlarımı gelecek haftaya bırakıyorum.

4. GLOBAL GASTROEKONOMİ ZİRVESİ GELECEĞİMİZE IŞIK TUTTU!

Türkiye’nin öncü ve güçlü sivil toplum kuruluşu Turizm Restoran Yatırımcıları ve Gastronomi İşletmeleri Derneği (TURYİD) tarafından düzenlenen “4. Global GastroEkonomi Zirvesi” dünya ve Türkiye gastronomisine ışık tuttu. Açılışını Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve TURYİD Yönetim Kurulu Başkanı Kaya Demirer’in yaptığı 4. Global GastroEkonomi Zirvesi’nde Türkiye’nin ve dünyanın alanlarında önemli ve yetkin isimleri, gastronomiyi farklı disiplinlerle ele alarak, deneyimlerini ve bilgilerini paylaştılar.

23 Mayıs’ta açılış konuşmalarının ardından başlayan zirvede, Türkiye’nin ve dünyanın alanlarında yetkin ve önemli isimleri, 3 farklı oturumda gastronomi dünyasının farklı disiplinlerle ilişkisine ışık tuttu. Prof İlber Ortaylı, Kamuoyu Araştırmacısı Bekir Ağırdır, Macaristan İstanbul Başkonsolosu Attila Pinter, Deneysel Psikolog Prof. Charles Spence, Nedim Gürsel, Akdeniz Koruma Derneği Kurucusu Zafer Kızılkaya, World Food Travel Genel Müdürü Erik Wolf, Idecon Idea & Congress Kurucusu ve Ajans Başkanı Yaprak Yapsan, Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneği Başkanı Leyla Aslan, Akademisyen ve Nenha.org kurucusu Anna Beylunioğlu, Migros İhracat-İthalat Direktörü Cavit Metin, Mimar ve Ortak Akıl Antakya oluşumunda Murat Tabanlıoğlu, Kreatif Direktör, Moda Yazarı, Oyuncu Ece Sükan,

PlumeMag Kurusucu Bihter Ayyıldız, Orkestra şefi Cem Mansur, Neolokal Restaurant şefi ve ortağı Maksut Aşkar, Maçakızı Otel Kurucu Ortağı Sahir Erozan, Turizm Operasyon ve Geliştirme (TGA) Genel Müdür Yardımcısı Dr. Elif Balcı Fisunoğlu, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven, Yapımcı Timur Savcı, Senarist-Yönetmen Yüksel Aksu, Endüstriyel Tasarımcı Sibel Kutlusoy, Sanatçı-yönetmen ve Çiftçi Kutluğ Ataman, Gastropay & Gastroclub Kurucu Ortağı Gizem Ortal Kutman, Visa Türkiye Pazarlama Direktörü Ülkü Yüksel, İBB İstanbul Senin Uygulaması Direktörü Erdal Büyükbaş, Sapor İstanbul Kurucusu Tuba Şatana, Bloomberg HT Tarım Editörü İrfan Donat, Tanışık Danışmanlık Şirket Sahibi & 27. Dönem Tarım Bakan Yardımcısı Ayşin Işık Gence, Yeni Çiftci Platformu Kurucu Başkanı Emrah İnce, İngiliz Keane Grup İş Geliştirme Direktörü Tina Blackmon, Yiyecek ve İçecek Master Planlama, Stratejiler ve Deneyimler Geliştirme Eliott Kalensky, Sanat Tarihçisi Frederique Desbuissons, Sanatçı, Şef Tunca, Lorem İpsum kurucusu Gloria Rodriguez, Eat Spain Up Projesi Eş Başkanı Luis Miguel, Karaköy Güllüoğlu Genel Müdürü Murat Güllü, Türkiye’nin Miras Bağları Kurucu Üyesi Sabiha Apaydın Gönenli ve Türkiye’nin Miras Bağları Kurucu Üyesi Gözdem Gürbüzatik, konuşmalarıyla zirveye değer kattılar.

4.Global GastroEkonomi Zirvesi, İstanbul başta olmak üzere tüm Türkiye’den ve de yurt dışından ilgiyle takip edildi. Buna şahit olmak çok keyifliydi, katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum.