Gastronomide birinci önceliğimiz sorumluluk olmalı!

SORUMLU RESTORAN HAREKETİ DESTEK BEKLİYOR!

Sürdürülebilirlik tüm dünyada artık bir seçenek değil, zorunluluk. Çünkü küresel ısınma, su ve toprak kirliliği, gıda israfı; dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli sorunlardan birkaçı. Gelecek nesillerin kaynaklarının korunması bilinciyle hayata geçirilen “Sorumlu Restoran Hareketi” sürdürülebilirlik için çalışmaya devam ediyor. Yeni başlatılan “Gıda Atık Döngüsü” projesiyle gıda israfına son verilmesi hedefleniyor. Bu kapsamda oluşumun içinde yer alan restoranlardaki atıklar, kompost tesisine yollanarak gübre ve mamaya dönüştürülüyor. Proje, restoranlarda çıkan gıda atığını sürdürülebilir şekilde azaltarak sıfırlamayı hedefliyor.

Dünyada her yıl 1,5 milyar, Türkiye’de ise 19,1 milyon ton gıda israf ediliyor. Gelecek nesillerin kaynaklarının korunması için Akkomarka Restoran Topluluğu ve Akkol Caterıng Grubu öncülüğünde yola çıkan “Sorumlu Restoran Hareketi”, gıda sektöründe sürdürülebilirlik odaklı çalışmalarıyla fark yaratıyor. Proje Köşebaşı Levent’te gerçekleştirilen lansmanla duyurulurken, tüm restoranlara da gıda israfını önlemek ve atıkları mama ve gübreye dönüştürerek tekrardan gezegenimize kazandırmak için çağrıda bulunuldu. Bu projeye emeği geçen herkesi tebrik ederken, tüm duyarlı restoranları bu önemli projeye katkı sağlamaya davet ediyorum.

EKONOMİK BÜYÜME İLE ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ MAVİ EKONOMİ BİRLEŞTİRİYOR!

Akdeniz Koruma Derneği Başkanı Zafer Kızılkaya’nın 4. Global Gastro Ekonomi Zirvesi’nde gerçekleştirdiği oturum öncesinde, CarrefourSA ev sahipliğinde Mavi Ekonomi buluşması gerçekleşti. CarrefourSA Genel Müdür Yardımcısı Murat Dinçer, Pazarlama ve Kurumsal İletişim Grup Direktörü Melis Karatay Ebin, Lezzet Arası Restoranları Grup Müdürü Gökhan Sabuncu, Taze Gıda Kategori Grup Müdürü Tuncay Odabaş, TURYİD Başkanı Kaya Demirer ve TURYİD Gastro Ekonomi Komitesi Başkanı Ebru Koralı’nın katılımı ile gerçekleşen akşam yemeğinde Zafer Kızılkaya, Mavi Ekonomi’nin deniz ve okyanus kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanımını vurgulayarak, ekonomik büyüme ile çevresel sürdürülebilirliği birleştirme potansiyeline dikkat çekti.

Okyanusların yalnızca dünyadaki en büyük ekosistem değil, aynı zamanda devasa bir ekonomik sistem olduğunu söyleyen Zafer Kızılkaya, küresel Mavi Ekonomi’nin gücü ve faaliyetlerinin denizde veya karada gerçekleşmesine bakılmaksızın en geniş anlamda okyanuslar, denizler ve kıyılarla ilgili tüm sanayi ve sektörleri kapsadığını ekledi. Kızılkaya, Mavi Ekonomi’nin kapsadığı sektörler arasında taşımacılık, balıkçılık, (yenilenebilir) enerji üretimi, limanlar, tersaneler, su ürünleri yetiştiriciliği ve turizmin de yer aldığını ifade etti. Uzun yıllardır, denizlerin sürdürülebilirliği ve sürdürülebilir balıkçılığa verdiği desteklerle su altı ekosistemine katkı sağlayan CarrefourSA, Akdeniz Koruma Derneği ve TURYİD başta olmak üzere bu önemli konuyu gündemde tutan herkese teşekkür ederken bu konuda bugüne kadar sorumluluk almamış kişi ve kurumları da sorumluluk almaya davet ediyorum.

ÇAYIN BÜYÜLÜ DÜNYASININ KAPILARI ARALANIYOR

Çay sektörünün dünyadaki seçkin markaları arasında yer alan Beta Tea, bu yıl ilk kez düzenlenen ve gelenekselleşmesi planlanan Beta Uluslararası Çay ve Kültür Festivali’ne ev sahipliği yapıyor. 21 Mayıs Dünya Çay Günü’nde başlayan festival, 22-24 Mayıs tarihleri arasında Beta Yeni Han’ın tarihi atmosferinde katılımcılarla buluşuyor.

Türk çay tarımın 100. yılında Beta Yeni Han’ın tarihi atmosferinde gerçekleştirilen festivalde, Türkiye ve dünyadan çay seremonilerinin yanı sıra çayın tarihine ışık tutan sergiler de ziyaretçileri ağırlıyor. Türkiye ve dünya çay kültüründe önemli bir yere sahip olan çay çeşitlerinin tanıtılacağı festivalde, çayın büyülü dünyasının kapıları ardına kadar aralanıyor.

ADANA'NIN GASTRONOMİK ZENGİNLİKLERİ YOLCULUKLARI LEZZETLENDİRİYOR

Türkiye'nin güneyinde, Akdeniz'in sıcak esintileriyle şenlenen Adana’nın yemek kültürü İstanbul Havalimanı, İzmir Adnan Menderes Havalimanı ve Ankara Esenboğa Havalimanında hizmet veren Tadında Anadolu restoranlarında lezzet severlerle buluşuyor.

BTA Food & Services tarafından Tadında Anadolu restoranlarında düzenlenen Adana Lezzet Günleri, bu muhteşem şehrin zengin gastronomi mirasını ve yerel lezzetlerini tanıtmak için düzenlenen özel bir etkinlik olarak öne çıkıyor. Etkinlikler; Tadında Anadolu’nun İstanbul Havalimanı şubesinde 20-26 Mayıs, Ankara Esenboğa Havalimanı şubesinde 27-28 Mayıs, İzmir Adnan Menderes Havalimanı şubesinde 30-31 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Etkinliklerde Adana Onur Kebap’ın ünlü şefi Şevket Usta’nın kebap, lahmacun ve pide çeşitleri, fırınında pişirilen fırın yemeklerinin yanı sıra BTA Tadında Anadolu danışman şefi Şefika Günyel’in Adana yöresine ait tencere yemekleri, zeytinyağlıları ve meze çeşitleri servis edilecek.