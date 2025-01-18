Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü

Ayvalık ve Cunda, Ege’nin lezzet mirasını yansıtan birer gastronomi cenneti olarak tanımlanabilir. Zeytinyağıyla taçlandırılmış yöresel otlar, deniz mahsullerinin en tazesi ve Rum mutfağından esintilerle harmanlanmış meze çeşitleri, bu mutfağın kimliğini oluşturur.

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Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

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Bu coğrafya, yalnızca gastronomik zenginliğiyle değil, aynı zamanda yemeklere yansıyan samimi hikâyeleriyle de tanınır. Yöresel tatların birer sanat eserine dönüştüğü sofralar, Ege insanının doğallığını ve cömertliğini de yansıtır.

İşte bu zengin kültür ve lezzet dünyasını, Ayvalık’ın ötesine taşıyan Teo’s Cunda Restaurant, Bursa’daki yeni şubesiyle bir kez daha fark yaratmayı başarıyor.

ŞAPKA ÖDÜLÜ SAHİBİ

Teo’s Cunda Restaurant, kısa süre önce dünyanın en prestijli restoran derecelendirme sistemlerinden biri olan Gault&Millau rehberinde Sea Food kategorisinde 1 Toque (Şapka) ödülü kazandı.

Bu önemli başarıyı kutlamak üzere Ayvalık’taki şubeleri kış mevsiminde kapalı olduğu için Bursa’daki restoranda bir davet düzenlendi.

Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü - Resim : 1

Ben de bu özel geceye katılarak, Teo’s Cunda’nın gastronomi dünyasında elde ettiği bu anlamlı başarının ve ödülün ardındaki mutfak felsefesini daha yakından tanıma fırsatı buldum.

Kutlama gecesinde sunulan lezzetler, Teo’s’un Ege’ye olan bağlılığını ve deniz ürünlerindeki ustalığını bir kez daha kanıtlar nitelikteydi.

Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü - Resim : 2

Bu özel gecenin menüsünde başlangıçlar arasında yer alan kabak çiçeği dolması, Rum favası ve avokadolu karides gibi yerel ve taze malzemelerin yanı sıra yüksek bir özenle hazırlanan mezeler alınan ödülün ne kadar haklı olduğunun adeta bir göstergesiydi.

Ara sıcaklar arasında öne çıkan levrek lokum ve ızgara ahtapot damağımda hoş bir seda bıraktı.

Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü - Resim : 3

Bu ziyaretimde deneme şansım olamasa da Bursa’da damağına güvendiğim dostlarımın şiddetle tavsiye ettiği soğuk kış gecelerini ısıtabilecek nitelikte bir doku ve aromaya sahip olan balık çorbasını bir daha ki gelişimde mutlaka deneyeceğim.

Teo’s Cunda’nın tabaklarında dikkatimi çeken en önemli detay ise yerel ürünlere verilen önemin her çatalda hissediliyor olmasıydı.

Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü - Resim : 4

Bursa’daki bir yıl kadar önce açılan bu yeni restoranda Ayvalık ruhunun yaşatılması adeta Ege ile Marmara arasında bir lezzet köprüsü oluşturuyor.

Mekânın insanı yormayan ve Cunda’nın dinginliği ve huzurunu yansıtan dekorasyonu, misafirlerine hem keyifli bir ambiyans sunuyor hem de Ege’nin sıcaklığını Bursa’ya taşıyor.

Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü - Resim : 5

Ege mutfağının geleneksel lezzetlerini modern bir sunum ve anlayışla harmanlayan Teo's Cunda'nın işletmecileri Kayhan Ezer ve İsmail Polat artık Bursa'da da adından fazlasıyla söz ettiriyor.

Bu yıl aldıkları Gault&Millau ödülünü bu özel gecede değerlendiren Kayhan Ezer, bu başarının özverili çalışmalarının ve yenilikçi yaklaşımlarının bir sonucu olduğunu vurgularken; İsmail Polat ise yerel ve sürdürülebilir ürünlerle Ege mutfağını daha geniş kitlelere tanıtma hedeflerini dile getirdi.

Ege’den Marmara’ya Uzanan Lezzet Köprüsü - Resim : 6

Cunda’nın ruhunu Marmara’ya taşıyan bu özel mekânda, Ege esintileriyle dolu bir yolculuğa çıkmaya hazır olun. Özellikle deniz mahsullerine düşkünseniz, burası tam size göre.

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