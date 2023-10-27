Dünya gastronomisinin yıldızları Gastromasa’da buluşuyor

Türkiye ile dünya gastronomisi arasında köprü görevini sürdüren ve dünya gastronomi etkinlikleri içerisinde ilk iki sırada yer alan, bu yıl 8. kez düzenlenecek Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı, 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde “Geography” teması çerçevesinde İstanbul’da Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleşecek. Gastronomi dünyasına damga vurmaya hazırlanan 8. Uluslararası Gastromasa Gastronomi Konferansı & Fuarı içerisinde yer alacak Gastromasa Pastry, Gastromasa Hospitality ve Gastromasa Bar konseptleri, sektöre yön veren dünyaca ünlü gastronomi profesyonellerini aynı çatı altında bir araya getirecek.

Ángel León, Dominique Crenn, Yoshihiro Narisawa, Rasmus Munk, Bruno Verjus, Andoni Luis Aduriz, Jordi Roca, René Frank, Yann Couvreur, Antonio Bachour gibi dünyaca ünlü şefler ve pastry şefleri, sommelierler ve miksolojistler, turizm ve ağırlama sektörünün en önemli yatırımcıları ve profesyonelleri, fikir önderleri, ulusal ve uluslararası markalar da yer alacak.

İTALYAN MUTFAĞINA YEREL DOKUNUŞ

İtalyan geleneğinden süzülüp gelen ve Türkiye’de yerelin çeşitliliğiyle birleşen lezzet portföyüyle Terrazza Italia, yenilenen menüsüyle Zorlu Center Köprü Katında Eataly’nin içerisinde konuklarını bekliyor. İtalya’nın yöresel yemeklerini yeni tekniklerle hazırlayan Şef Claudio Chinali’nin kültürlerarası mutfak deneyimi, Terrazza Italia’da ev konforunda, sıcak ve samimi bir ortamda sunuluyor. Fine dining dokunuşlara sahip konsepti, samimi paylaşımlarla harmanlayan bir sofra kültürü vadeden Terrazza Italia, yeni menüsünde hayatın tüm tatlarını İtalyan ve Türk mutfağının gelenekleri, sanatı ve kültürüyle yansıtıyor.

Karadeniz çayı ile marine edilmiş kuzu kol “Spalla di Agnello al Tè Nero, Patate Novelle e Piselli”, Çok özel 5 çeşit domatesten hazırlanan “Spaghetti ai 5 Pomodori” gibi çok sevilen seçeneklerini şaşırtıcı aromalarla güncelleyen Terrazza Italia’nın zengin menüsüne, Şef Claudio Chinali’nin özgün yorumlarıyla “This is not a Tiramisu!” gibi İtalyan’ın geleneksel lezzetleri de yeni pişirme tekniklerini kullanımıyla menüye dahil oluyor. Makarna, risotto ve ana yemek menüsünün yanında sıra dışı “antipasti” alternatifleri sunan yeni menüde 54˚C’de pişirilmiş dana bonfile “Vitello Tonnato” da dikkat çeken lezzetler arasında yer alıyor.

DOST SOFRALARI ARÇA’DA KURULUYOR

Arça Restaurant & Grill sunduğu lezzetlere benzersiz Haliç manzarasının eşlik ettiği yepyeni bir restoran. Dostlarla buluşulan klasik bir meze sofrasında yaşanan lezzet deneyimine boyut katan ızgara et ve kebapların ardından sunulan geleneksel tatlılar bu deneyimi “tam kıvamında” yaşamanızı sağlıyor.

Deneyimli Şef Cenap Öztekin Varol yönetimindeki mutfaktan çıkan lezzetlerle kurulan sofralarda yer alan kuru cacıktan köz patlıcan salatasına, humustan içli köfteye bilinen lezzetler tam da olması gerektiği gibi servis ediliyor. Dinlendirilmiş etlerin ve en sevilen kebapların mezelerle beraber ön planda olduğu Arça açık mutfak ve ızgarasıyla aşçılarını da misafirleriyle tanıştırıyor.

SLOW FOOD AŞÇI DAYANIŞMASI 1. YIL BULUŞMASI İSTANBUL’DA YAPILDI

“Slow Food Aşçı Dayanışması” 1. yıl buluşmasında; aşçı dayanışması şefleri ve Nuh’un Ambarı ürünlerinin üreticileri Beykoz Yalı 77’de gastronomi sektöründen davetliler ile bir araya geldiler. Şeflerin aynı zamanda üreticiler ile birlikte ürünleri tanıttığı kısa konuşmaların ardından misafirlerin üreticilerle temas kurduğu yuvarlak masa oturumları gerçekleştirildi.

Slow Food Aşçı Dayanışması şeflerinin Nuh’un Ambarı listesinde yer alan Adana topağı zeytin, Altınözü biberi, Ardahan çiçek balı, Bergama tulumu, Bodrum gemici peksimeti, Boyoz, Cemele biberi, Delice tuzu, Dermason fasulye, Erkence zeytinyağı, Fethiye kaya inciri, Finike hicaz narı, Furma zeytin, Gambilya, Hardaliye, Kefal havyarı, İsot biberi, Karayaka koyunu, Kastamonu pastırma, Kavılca unu, Kılıçlar soğanı, Kokulu limon, Kopanisti, Kuru kaymak, Pileki ekmeği, Sarı ulak zeytini, Siyez bulguru, Siyez Unu, Şalgam suyu, Tavşan Yüreği zeytinyağı, Topaç sarımsağı, Yanık yoğurt ve Yedikule marulu kullanarak hazırladığı ikramlar etkinliğe katılan davetlilerin damaklarında derin izler bıraktı.

DÜNYACA ÜNLÜ ŞEF HERVE COURTOT İSTANBUL’DA

Eşsiz gastronomi algısıyla dünyaya yayılan efsanevi Nobu Restaurant’ın deneyimli şefi Herve Courtot, yeni omakase menüsünü panoramik İstanbul manzarası eşliğinde sunmak için 27-28-29-30 Ekim tarihlerinde Nobu İstanbul’a geliyor. Geleneksel Japon ve Peru mutfağının modernize edilerek sunulduğu tadım menüsü; Avocado Nori Tacos, Matsuhisa Salad Skewer, Scallop New Style ve Salmon Tataki’den oluşan 4 aşamalı başlangıç tabağı, yüksek kaliteye sahip malzemelerle hazırlanan sushi seçkisinin yanı sıra özel tatlarla detaylandırılıyor.

Nobu Istanbul için seçilen 8 parçalık imza sushi tabaklarına karidesli Shuko Inaniwa salatası, King Crab Rice Yuzu Truffle ve ardından bademli dondurma ile servis edilen Satandagi tatlısı eşlik ediyor. Mevsimin öne çıkan ürünlerinin estetik bir yorumla bütünleştiği tabaklar 4 gün boyunca Nobu Istanbul’da olacak.