Damağınızın keyfine keyif katacak lezzetler

Kebap konusunda damağına güvendiğim dostlarımdan son dönemde Adana Keyfi by Asmaaltı adını sıkça duyuyordum. Ne farkı var diye sorduğumda? ise neredeyse tamamı servis ettikleri lokal lezzetlerle fark yarattıklarını söylediler. Geçtiğimiz günlerde rotamı Kadıköy'deki İnönü Caddesi’ne çevirip dostlarım sayesinde haberdar olduğum Adana Keyfi by Asmaaltı’nı ziyaret ettim.

Öncelikle şunu söylemeliyim ki burası sıcak ve sempatik bir işletme. Abartıdan uzak, sade çizgilerin hakim olduğu bir dekorasyona sahip. Personel hem ilgili ve hem de samimi. Kısacası kendinizi evinizde gibi hissediyorsunuz. Bunda işletmenin sahibi Piraye ve Turgay Korkmaz çiftinin hiç kuşku yok ki payı oldukça fazla. Yaptığımız sohbette her ikisi de özellikle lezzete ve hizmet kalitesine odaklı olduklarına vurgu yaptılar.

Adana Keyfi by Asmaaltı’nın damağımda iz bırakan lezzetlerine gelince. Lahmacun tam Adana usulü ve gerçekten çok başarılı. Dürüm yaptığınızda tabağınıza şıp şıp yağı damlıyor. Harcının dengesi ve pişme derecesi olması gerektiği gibi. İçli köfteyi de beğendim. Dışı incecikti ve gayet iyi kızarmıştı. Lezzetliydi lezzetli olmasına ama iç harcı biraz daha yağlı ve cevizli olabilirdi. Servis edilen mezelerin tamamı belirli bir çizginin üzerindeydi. Ama ezme salataya ayrı bir parantez açmam lazım. Çünkü acı seviyesi gerçekten beni mest etti.

Ana yemek olarak ilk önce Adana Kebap servis edildi. Daha iyilerini yedim ama İstanbul’da benim kriterlerime göre Adana Kebap yiyebileceğiniz en iyi yerler arasında ilk ona gireceğini söyleyebilirim. Kebabın ardından her yerde kolay kolay bulamayacağınız Adana Güveci denedim. Adana’da yediklerim kadar lezzetliydi ama biraz daha yağlı olmasını tercih ederdim.

Yemeğin sonunda tatlı seçenekleri arasından Adana Usulü Fıstıklı Sarma’yı denemek istedim ve çok da doğru bir karar verdiğimi düşünüyorum. Damaklarının keyfine Adana lezzetleriyle keyif katmak isteyenlere Adana Keyfi by Asmaaltı’nı gönül rahatlığı ile öneriyorum.

ADANA LEZZET FESTİVALİ YİNE DAMAKLARDA İZ BIRAKACAK

Kadim kültürlerin harman yeri Adana, asırlar öncesine uzanan köklü geçmişinin damıttığı eşsiz lezzetleriyle bir kez daha yüz binlerce misafirini kendisine hayran bırakmaya hazırlanıyor. Bu yıl 7’nci kez düzenlenen Adana Lezzet Festivali, Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde, Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediyeleri, odalar ve sivil toplum kuruluşlarının katkılarıyla 6-8 Ekim tarihlerinde misafirlerini ağırlayacak. Adana Lezzet Festivali her geçen yıl daha fazla katılımcı ve misafiriyle büyüyen bir gastronomi festivaline dönüşüyor. Belirlenen etkili konu başlıkları ve alanlarında uzman, yenilikçi fikirleriyle fark yaratan konuşmacıların katılacağı paneller, geleceğe tohum atma hedefine hizmet ediyor.

Adana Lezzet Festivali bu yıl son derece anlamlı bir temayla gerçekleştiriliyor. Cumhuriyetimizin 100. yılında “erken cumhuriyet dönemindeki menüler” ana odağında düzenlenen festivalde “davetler ve yeme içme kültürü, cumhuriyet dönemi sofralara gelen kadın erkek eşitliği, Türk mutfağının bugünkü imajı, Türk girişimcilerin marka restoranları sayesinde Türk Malı ürün ve hizmet kalitesinin dünya ile buluşmasından zeytinyağına, yerli malların ihracat potansiyeli” gibi konular ele alınacak. Yerli ve yerinde üretim, yakın çevreden mevsiminde tedarik, atıksız mutfak, karbon ayak izi ve kaynakların doğru kullanılması gibi birçok çevresel değer taşıyan konular da gündeme gelecek.

Ben de her sene olduğu gibi bu yıl da etkinliklerde yer alacağım. 7 Ekim Cumartesi günü saat 16.10-16.45 saatleri arasında sevgili dostum Şef Hazer Amani ile birlikte Adana Lezzet Sahnesi’nde olacağız. Damağımda ve kalbimde her zaman özel bir yere sahip olan Adana’da görüşmek üzere.