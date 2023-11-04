Cumhuriyetin 100.yılında bayrağımız Türk peynirleri ile Norveç’te dalgalandı

35 yıldır dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen “Dünya Peynir Ödülleri” farklı kökenlere, geleneğe, tat ve tarza sahip ülkelere özgü geleneksel peynirlerin uluslararası arenada sergilenmesinin yanı sıra üretimlerinin korunarak sürdürülebilirliklerinin sağlaması konusunda da etkin rol üstleniyor. Yarışmada Norveç’in Nidelman Blu peyniri “Dünyanın En İyi Peyniri” seçilirken, Balıkesir’in Kirli Hanım Peyniri de jüri üyelerinin verdiği puanlar ile “Bronz Madalya” almaya hak kazandı.

43 ülkeden 4502 peynirin katıldığı dünyanın en büyük peynir yarışmasında Balıkesir’in “Kirli Hanım Peyniri”nin Cumhuriyeti’nin 100.yılında aldığı madalya gastronomi dünyamıza büyük mutluluk ve gurur yaşattı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile yarışmaya katılan peynirlerin gördüğü yakın ilgi ve elde edilen madalya ile Türkiye peynirciliği adına büyük bir başarıya imza atıldı. Bu başarıda emeği olan herkesi tüm kalbimle kutluyorum.

2019 yılında şehrin köklü peynir geçmişinin kayıt altına alındığı “50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının yayınlanmasının ardından uluslararası platformda kazandığı “Gourmand Awards” dünya birincilik ödülü ile elde edilen başarı bu yarışmada kazanılan bronz madalya ile adeta taçlandı.

“50 Peynirli Şehir Balıkesir” kitabının yazarları Neşe Aksoy Biber ile Berrin Bal Onur’u İngilizce çevirisi yapılan peynir kitapları ile katıldıkları bu uluslararası organizasyonda Türkiye peynirlerinin dünya çapında tanıtımına sağladıkları katkı için ayrıca tebrik ediyorum.

DÜNYACA ÜNLÜ SALON DU CHOCOLAT 2025’TE İSTANBUL’DA!

Çikolata tutkunlarının ünlü buluşma noktası, Fransa merkezli etkinlik Salon du Chocolat; Fransa (Paris ve Lyon), ABD (New York), Japonya (Tokyo), Birleşik Arap Emirlikleri (Dubai), Suudi Arabistan (Riyad), Kanada (Montreal) gibi önemli destinasyonlarda gerçekleşmesinin ardından 2025’te Sözen Organizasyon tarafından Türkiye’ye getiriliyor.

Fransa’nın başkenti Paris’te çikolata severlerin en önemli buluşma noktası olan, Salon du Chocolat; tadımlar, atölye çalışmaları ve canlı gösterilerle her yıl konuklarını cezbetmeyi başarıyor. Lezzetin zirve noktada hissedildiği bu etkinlik; 2025 yılı için İstanbul vizesini aldı. Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen tarafından Türkiye’ye getirilecek Salon du Chocolat, şimdiden lezzet tutkunlarının dikkatini çekmeye başladı. Sevgili dostum Gökmen Sözen’i ülkemiz gastronomisine kazandırdığı global markalar ve iş birlikleri için tüm kalbimle kutluyorum.

SÜRDÜRÜLEBİLİR SOFRALARDA HERKESE YER VAR!

Hem dünyada hem de Türkiye’de bitki bazlı beslenme şekillerine olan ilgi artıyor. V-Label’ın 2022 araştırmasına göre Türkiye’de tüketicilerin yüzde 28’i fleksitaryen, yüzde 20’si vejetaryen, yüzde 3’ü vegan beslendiğini ifade ediyor. 33 yıldır tüm faaliyetlerini sürdürülebilirlik odağında gerçekleştiren Metro Türkiye bu konudaki farkındalığı artırmak amacıyla 1 Kasım Dünya Vegan Günü’nde “Sürdürülebilir Sofralarda Herkese Yer Var” diyerek gastronomi ekosistemini bir araya getirdi.

Yapılan araştırmalara göre dünya çapındaki veganların sayısı 80 milyondan fazla ve ülkemizde de bu yöndeki eğilim gitgide artıyor. Tüketici tarafında artan bitki bazlı beslenme şekilleri hakkında farkındalık yaratmak ve yeme içme sektörüne yön vermek amacıyla 3. Dünya Vegan Günü Buluşması’nı gerçekleştiren Metro Türkiye, bitki bazlı beslenmeye yönelik uzmanlar ile bu alanda başarılı işlere imza atmış şeflerin katıldığı paneller ve deneyim alanlarıyla sektöre ilham oldu.

Metro Türkiye CEO’su Sinem Türüng “Sofrada Herkese Yer Var” konulu açılış konuşmasında, Metro Türkiye’nin sürdürülebilirliğe ve alternatif beslenme şekillerine olan yaklaşımını “Vegan yaşamın bir beslenme yaklaşımından öte bir hayat felsefesi olması gibi; Metro Türkiye olarak bizim için de sürdürülebilirlik; kültürümüzde, odağımızda, DNA’mızda yer alan en önemli özellik. Sürdürülebilirlik vizyonumuzun en önemli başlıklarından biri de bitki bazlı beslenmeye yönelik çalışmalarımız. Biz Metro Türkiye olarak tüm beslenme şekillerine saygı duyuyor, sofrada herkese yönelik tabakların olması gerektiğine inanıyoruz.” şeklinde ifade etti. Bitki bazlı beslenmede yaratıcılığın ön planda olduğu panelde filizlendirme, fermentasyonun önemi, coğrafya ve Türk Mutfağı’nın vegan unsurları öne çıkan konular arasında yer aldı.