Çikolata ve Sanat İstanbul’da Buluşuyor

"Kreatif Lezzetler" temasıyla gerçekleşecek bu büyük buluşma, sadece çikolata severleri değil, aynı zamanda sektör profesyonellerini, girişimcileri, sanat ve inovasyon meraklılarını da bir araya getirecek.

Sözen Group'un uzmanlığıyla Türkiye'de ilk kez düzenlenecek olan Salon Du Chocolat İstanbul, yerli ve yabancı çikolata ve pasta şeflerini, kakao üreticilerini, unlu mamul, şekerleme ve dondurma firmalarını, kahve ve içecek firmalarını, ulusal ve uluslararası markaları ve sektöre değer katan birçok önemli ismi ağırlayacak.

Salon Du Chocolat ulusal ve uluslararası düzeyde önemli iş birliklerine zemin hazırlayarak gastronomi dünyasına yeni bir soluk getireceğine inanıyorum.

Etkinliğin en dikkat çekici özelliklerinden biri, dünyaca ünlü çikolata ve pastry şeflerinin katılımı.

Antonio Bachour, Janice Wong, Joanna Artieda, Gianluca Fusto gibi isimler, Salon Du Chocolat İstanbul'da yer alarak ziyaretçilere benzersiz lezzetler sunacaklar.

Bu şeflerin canlı performansları, yaratıcı şovları ve etkileyici sunumları, etkinliğe katılan herkes için unutulmaz anlar yaşatacak.

Çikolata tutkunlarını sanat ve inovasyonun eşsiz harmanıyla buluşturacak Salon Du Chocolat İstanbul ziyaretçilerine dünyaca ünlü çikolata şeflerinin hazırladığı benzersiz lezzetleri tatma, en yeni pastacılık trendlerini keşfetme ve ilham veren sunumlara katılma fırsatı da verecek.

Sektördeki yeniliklerin sergilendiği özel alanlar, interaktif workshoplar, ilham verici söyleşiler, farklı günlerde otellerin pastry şeflerinin ve üniversite öğrencilerinin katılacağı yarışmalar, etkinliğin zengin içeriğini oluşturuyor.

Bu dolu dolu programın ziyaretçileri eşsiz bir çikolata yolculuğuna çıkaracağını düşünüyorum

Etkinliğin en çok merak edilen bölümlerinden biri ise Çikolata Elbiseli Fashion Show.

Dünyaca ünlü, ödüllü çikolata şefi Janice Wong'un çikolata kaplı tasarımları, Naramaxx'ın modacıları ile bir araya gelerek Salon du Chocolat İstanbul Chocolate Fashion Show için özel olarak tasarlanmış.

Bu özel iş birliği, çikolata ve şıklığın mükemmel birleşimini sunarak izleyenlere görsel bir şölen yaşatacak.

Naramaxx tasarımcıları tarafından hazırlanan özel koleksiyon, Janice Wong’un çikolata kaplı zarif dokunuşlarıyla modellerin üzerinde hayat bulacak.

Bu defile, çikolatanın sadece bir lezzet olmanın ötesinde sanatsal bir malzeme olarak da kullanılabileceğini gözler önüne serecek.

Salon Du Chocolat'nın İstanbul'da düzenlenmesini ülkemiz gastronomisi için önemli bir adım olduğunu düşünüyorum.

Bu önemli etkinlik yerel üreticilere ve şeflere uluslararası alanda kendilerini gösterme fırsatı sunarken, aynı zamanda sektöre yeni bir vizyon kazandıracağına inanıyorum.

Salon Du Chocolat İstanbul sadece bir etkinlik olmanın ötesinde bence bir kültür alışverişi platformu olarak da önem taşıyor.

Çünkü farklı ülkelerden gelen şefler ve ziyaretçiler, kendi mutfak kültürlerini paylaşarak gastronomi dünyasına zenginlik katacak ve bu etkileşim Türk mutfağının da uluslararası alanda tanınmasına ve değer görmesine olanak sağlıyacak.

Bu nedenle Salon Du Chocolat’yı ülkemize getiren Sözen Group CEO’su Gökmen Sözen ve ekibini tüm kalbimle kutluyorum.