Boğaziçi'nde esen gastronomi rüzgarı

BOĞAZ’IN BÜYÜLEYİCİ MAVİSİ EŞLİĞİNDE YAŞANAN DENEYİM

Mövenpick Hotel İstanbul Bosphorus’un 21. katında hizmet veren Da Vittorio misafirlerini Boğaz’ın en özel manzarası eşliğinde sunduğu imza lezzetlerle ağırlıyor. Kapıdan içeriye adım attığınızda karşılaştığınız manzara gerçekten büyüleyici. Yüksek tavan ve modern çizgilerin hakim olduğu dekorasyon, yaşadığınız gastronomik deneyimin lezzetine lezzet katıyor.

Deneyimli İşletme Müdürü Erol Usta ve ekibinin kusursuz hizmet anlayışı ile misafirlerini ağırlayan Da Vittorio menüsü; New York ve İstanbul’un gözde restoranlarında görev almış olan İtalyan şef Vittorio Sintoni imzasını taşıyor. Menü oldukça zengin ve sunduğu özel ev yapımı lezzetler ile fark yaratıyor.

İtalyan mutfağının İstanbul’daki temsilcilerinden olan Da Vittorio’da denediğim lezzetler arasında beni en fazla etkileyen lezzetlere gelince: poşe bıldırcın yumurtası eşliğinde servis edilen “Taze Kuşkonmaz”, porçini mantarı, siyah trüf ezmesi ve kiraz domates sosu ile servis edilen “Ev Yapımı Isırgan Otlu Tagliolini”, “Tiramisu” ve “Klasik Amalfi Usulü Tart”ın öne çıkanlar arasında yer aldığını söyleyebilirim.

2023 yılında lezzet düşkünlerine İstanbul’un kalbi sayılabilecek Balmumcu’da hizmet veren Da Vittorio’nun mükemmel Boğaz manzarası, zarif ambiyansı ve zengin menüsünü deneyimleyerek damaklarını şımartmalarını öneriyorum.

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İSTANBUL BOĞAZI’NIN YEMEK KÜLTÜRÜ İLK KEZ GÜN YÜZÜNE ÇIKARILDI

İstanbul Boğazı Belediyeler Birliği çok özel bir projeye imza atarak gastronomi dünyasının sayısız ödülüne sahip ünlü şefler Ömür Akkor ve Zennup Pınar Çakmakcı tarafından kaleme alınan “Boğaziçi’nin Lezzetleri” kitabı ile yüzyıllardır süregelen Boğaziçi’nin kültürel birikimini gün yüzüne çıkardı. Lezzet odaklı bu özel kitap Boğaziçi hakkında geçmişten günümüze özel bilgiler ile İstanbul’da yaşanan sosyal değişimin yemek kültürümüze yansımasını da okurlarla buluşturuyor.

Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanan eserde balıkların avlanma tarzlarından, hangi ayda hangi balığın tüketileceğine kadar tüm bilgilere ulaşabiliyorsunuz. Boğaziçi balıklarının her birine özel tariflerin yer aldığı kitap, yalılarda pişen yemeklerin tariflerine de yer vererek İstanbul’un ve Boğaziçi’nin kültür tarihine özgün bir katkı ortaya koyuyor.

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İSTANBUL BOĞAZI’NDA ANTAKYA LEZZETLERİ RÜZGARI ESTİ

Damak çatlatan Antakya kahvaltısının tanıtımı, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın da katılımıyla Yalı 77’de düzenlenen basın toplantısıyla yapıldı. UNESCO tarafından gastronomi şehirler ağına dahil edilen Antakya’nın kahvaltısı, İstanbul Boğazı’nın eşsiz manzarasıyla birleşerek, Şubat sonuna kadar Yalı 77’de servis edilecek.

Restoranın işletmecisi Ebru Koralı ve Executive Şef Saim Eser’in titiz bir çalışma sonrası, çoğunluğu Antakyalı kadın üreticilerden sağlanan ve UNESCO Hatay Gastronomi Evi ile iş birliği ile oluşturulan menü davetlilerden tam not aldı.

7 GÜNE 7 ÖNERİ

Hafta sonuna lezzet ve keyif katmak isteyenler, cumartesi akşamı için Double Tree By Hilton İstanbul Moda’nın teras katında hizmet veren Hood’u panoramik manzarası ve leziz çeşitleriyle tercih edebilirler.

Pazar gününüzü tatlandırmak isterseniz; Aqua Florya’da değişmeyen kalitesi ile hizmet veren Emirgan Sütiş’te keyifli bir lezzet deneyimi yaşayabilirsiniz.

Yeni haftaya keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için Beylikdüzü’nde hizmet veren Tella Kebap’ın, özgün lezzetleriyle iyi bir seçenek olacağını düşünüyorum.

Salı günü için, Büyükçekmece’de pide severlerin değişmez adresi olan Tarihi Karadeniz Fırını biçilmiş kaftan.

Çarşamba gününe özel önerim her zaman olduğu gibi kahve severler için. Bu hafta rotanızı Beşiktaş’a çevirin ve Deal Coffee Company’nin kahve çeşitleriyle ile kendinizi şımartın.

Perşembe günü Beylikdüzü Kavaklı’da lezzet peşinde koşanların değişmez adresi olan Kavaklı Et & Döner’i tercih edebilirsiniz.

Cuma akşamı haftanın yorgunluğunu keyifli bir ortamda atmak isteyenlere Erenköy’de hizmet veren Bistro 33’ü öneriyorum.

Haftaya görüşmek üzere…