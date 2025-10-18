Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor

Caddebostan’da yürürken, denizin kıyısında geçmişe dokunan bir hafıza belirir. Sahil boyunca uzanan sokaklar, çocukluğumuzun yaz akşamlarını hatırlatır. Ragıp Paşa Köşkü’nün gölgesinde, zamanın ağır aktığı o günlerde, İstanbul’un başka bir ritmi vardı. Bugün ise aynı ritmin içinde, farklı bir tınıyla karşılaşıyoruz: Catch.

Son Güncelleme:
Reha Tartıcı

Reha Tartıcı

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor - Resim : 1

Caddebostan’ın dinginliğini bozmadan, ona yeni bir ses ekleyen Catch, yalnızca bir restoran değil; bir deneyim alanı.

Allpoints Restaurant Group’un yeni projesi olan bu mekân, Akdeniz ve Asya mutfağını modern bir yorumla birleştiriyor.

İçeri adım attığınızda, İtalya’dan özel olarak getirilen aydınlatmaların altında, eklektik bir dekorasyon sizi karşılıyor.

Allpoints Restaurant Group mimari ekibinin imzasını taşıyan dinamik, modern ve konforlu dekorasyon mekânın estetik kimliğini oluşturuyor.

Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor - Resim : 2

Catch’in mutfağında Ethem Can Sassin’in imzası var.

Genç yaşta başladığı mutfak yolculuğunu, yurtdışında edindiği deneyimlerle zenginleştirmiş.

Zuma Dubai’den Roka İstanbul’a uzanan bu yolculuk, onun mutfak felsefesini şekillendirmiş: yerel olanı evrensel bir dile dönüştürmek.

Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor - Resim : 3

Catch’te bu yaklaşımın izlerini görmek mümkün.

Menüdeki her tabak, hem teknik bir ustalık hem de duyusal bir anlatı taşıyor.

Sashimi, Nigiri ve Roll’lerin klasik versiyonları olan Tuna ve Levrek, sade ama dengeli tatlarıyla öne çıkarken; Raijin Roll ve Catch Special gibi özel versiyonlar, yaratıcı dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Raijin Roll’un trüf mayonezle buluşan somon ve unagi uyumu, damakta iz bırakan bir lezzet sunuyor.

Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor - Resim : 4

Bu tabaklar, sadece bir yemek değil; bir anlatı, bir ritüel.

Catch’in bar menüsünde ise mevsim meyveleriyle hazırlanan artizan kokteyller, deneyimi tamamlayan bir eşlikçi olarak yer alıyor.

Menüde yer alan kokteyllerin mekânın ruhuna uygun, sade ama karakterli olduğunu belirtmek istiyorum.

Müziğin Catch’teki rolü ise apayrı bir başlık.

Mekânın müzik direktörü Herman Akdülgeryan, haftanın beş günü farklı saatlere uygun DJ setleriyle atmosferi şekillendiriyor.

Pazar günleri plak seçkisiyle nostaljik bir dokunuş sunulurken, akşam saatlerinde yükselen ritimler, sosyal yaşamın nabzını tutuyor.

Bu müzik yaklaşımı, yemekle müziğin uyumunu yakalayan nadir örneklerden biri.

Catch’in mutfak anlayışı, sadece lezzet sunmakla kalmıyor; kültürel bir bağ kuruyor.

Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor - Resim : 5

Robata tekniğiyle hazırlanan paylaşımlık tabaklar, sofrayı bir paylaşım alanına dönüştürüyor.

Vegan ve vejetaryen seçenekler ise bu bağın kapsayıcı yönünü gösteriyor.

Roma usulü Robata Baby Enginar ve Robata İstiridye Mantarı gibi tabaklar bitkisel mutfağın zarafetini taşıyor.

Caddebostan’ın tarihsel dokusuyla Catch’in modern yaklaşımı arasında kurulan bu bağ, mekânı sıradan bir restoran olmaktan çıkarıyor.

Osmanlı döneminde yazlık konutların bulunduğu bu semtte, bugün gastronomiyle şekillenen yeni bir anlatı var.

Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor - Resim : 6

Catch bu anlatının merkezinde yer alıyor.

Yemek, dekorasyon, müzik ve atmosfer…

Hepsi bir araya geldiğinde Catch, Anadolu Yakası’nda ayrıcalıklı bir buluşma noktası haline geliyor.

Etiketler
Gastronomi yemek
Son Güncelleme:

Reha Tartıcı Arşivi

Disiplin, Sezgi ve Toprağa Bağlılık... İşte Şeflik Manifestosu 12 Ekim 2025
Yarın Ne Yetiştireceğiz? 11 Ekim 2025
Basketbol Sahasından Mutfak Tezgahına: Hamurun Karakteri, Alevin Ritmi... 05 Ekim 2025
Gastronomide Umut Var! 04 Ekim 2025
Ritmin İçinden Gelen Sade, Yerel ve Özgür Tabaklar 28 Eylül 2025
Lezzetin Ritmi Tarihin Kalbinde… İstanbul'da Yeni Bir Sayfa 27 Eylül 2025
Reha Tartıcı Tüm Yazıları
Yazarlar
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Sonbaharda Masalsı Bir Durak... Eskişehir
Neşe Doster
Neşe Doster Kazancı Hesaplarken, Kaybedilene Ne Demeli?
Mete Yolaş
Mete Yolaş Köyden Sofraya Adil Gıda: Ne Yapmalı?
Hatice Turhan
Hatice Turhan Dolandırıcılığa Yardım ve Yataklık Değil mi?
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız 'Yaşlanmak' Tarih Oluyor! Gençleşme Tedavisi Kapıda...
ÇOK OKUNANLAR
Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi: Kim Nasıl Tepki Verdi Testler Sonuçlandı, Ünlülerden Peş Peşe Açıklamalar Geldi!
Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi Bakanlıklarda Flaş Değişiklik! Üst Kadrolar Yenilendi
Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı Van’da Ortalık Savaş Alanına Döndü! 1 Ölü, 19 Yaralı
S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar! S&P’den Türkiye İçin Sürpriz Karar!
Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı Basın İlan Kurumu’nda Görev Değişimi! Abdulkadir Çay Atandı