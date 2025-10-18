Akdeniz'in Hafızası ile Asya'nın Ruhu Aynı Sofrada Buluşuyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Caddebostan’ın dinginliğini bozmadan, ona yeni bir ses ekleyen Catch, yalnızca bir restoran değil; bir deneyim alanı.

Allpoints Restaurant Group’un yeni projesi olan bu mekân, Akdeniz ve Asya mutfağını modern bir yorumla birleştiriyor.

İçeri adım attığınızda, İtalya’dan özel olarak getirilen aydınlatmaların altında, eklektik bir dekorasyon sizi karşılıyor.

Allpoints Restaurant Group mimari ekibinin imzasını taşıyan dinamik, modern ve konforlu dekorasyon mekânın estetik kimliğini oluşturuyor.

Catch’in mutfağında Ethem Can Sassin’in imzası var.

Genç yaşta başladığı mutfak yolculuğunu, yurtdışında edindiği deneyimlerle zenginleştirmiş.

Zuma Dubai’den Roka İstanbul’a uzanan bu yolculuk, onun mutfak felsefesini şekillendirmiş: yerel olanı evrensel bir dile dönüştürmek.

Catch’te bu yaklaşımın izlerini görmek mümkün.

Menüdeki her tabak, hem teknik bir ustalık hem de duyusal bir anlatı taşıyor.

Sashimi, Nigiri ve Roll’lerin klasik versiyonları olan Tuna ve Levrek, sade ama dengeli tatlarıyla öne çıkarken; Raijin Roll ve Catch Special gibi özel versiyonlar, yaratıcı dokunuşlarıyla dikkat çekiyor.

Özellikle Raijin Roll’un trüf mayonezle buluşan somon ve unagi uyumu, damakta iz bırakan bir lezzet sunuyor.

Bu tabaklar, sadece bir yemek değil; bir anlatı, bir ritüel.

Catch’in bar menüsünde ise mevsim meyveleriyle hazırlanan artizan kokteyller, deneyimi tamamlayan bir eşlikçi olarak yer alıyor.

Menüde yer alan kokteyllerin mekânın ruhuna uygun, sade ama karakterli olduğunu belirtmek istiyorum.

Müziğin Catch’teki rolü ise apayrı bir başlık.

Mekânın müzik direktörü Herman Akdülgeryan, haftanın beş günü farklı saatlere uygun DJ setleriyle atmosferi şekillendiriyor.

Pazar günleri plak seçkisiyle nostaljik bir dokunuş sunulurken, akşam saatlerinde yükselen ritimler, sosyal yaşamın nabzını tutuyor.

Bu müzik yaklaşımı, yemekle müziğin uyumunu yakalayan nadir örneklerden biri.

Catch’in mutfak anlayışı, sadece lezzet sunmakla kalmıyor; kültürel bir bağ kuruyor.

Robata tekniğiyle hazırlanan paylaşımlık tabaklar, sofrayı bir paylaşım alanına dönüştürüyor.

Vegan ve vejetaryen seçenekler ise bu bağın kapsayıcı yönünü gösteriyor.

Roma usulü Robata Baby Enginar ve Robata İstiridye Mantarı gibi tabaklar bitkisel mutfağın zarafetini taşıyor.

Caddebostan’ın tarihsel dokusuyla Catch’in modern yaklaşımı arasında kurulan bu bağ, mekânı sıradan bir restoran olmaktan çıkarıyor.

Osmanlı döneminde yazlık konutların bulunduğu bu semtte, bugün gastronomiyle şekillenen yeni bir anlatı var.

Catch bu anlatının merkezinde yer alıyor.

Yemek, dekorasyon, müzik ve atmosfer…

Hepsi bir araya geldiğinde Catch, Anadolu Yakası’nda ayrıcalıklı bir buluşma noktası haline geliyor.