Suriye’deki gelişmeler ve savaş tamtamları

Netanyahu ve Pompeo Trump için ideal ikili. Pompeo’nun, Ortadoğu’da öncelikler listesinde neler var? İsrail’le birlikte Suriye’deki İran mevzilerini ve askerlerini vurmak. İran’a gerginliği artırıcı operasyonları başlatmak.

Suriye’de Menbiç'te Fransız askerlerinin ABD askerleriyle birlikte devriye gezdikleri ortaya çıktı. (1) Fransız bayraklı zırhlı araçlarla, ABD bayrağı asılı araçların birlikte görev yapmaları, Fransa’nın da Menbiç’te olduğu mesajını veriyor. ABD’yle Türkiye arasında, PYD/PKK terör örgütünün Menbiç’ten çıkarılması ve bölge güvenliğinin Amerika ile birlikte sağlanması konusunda görüşmeler devam ederken ortaya çıkan bu tablo anlamlı.

Esad rejiminin Fırat'ın doğusunda Deyrizor bölgesinde bulunan, terör örgütü PYD/PKK kontrolündeki dört köyü ele geçirdiği haberi basında yer aldı. (2) Fakat çok geçmeden, ABD savaş uçakları ve Apaçi helikopterleri desteğinde PYD/PKK terör örgütü bu köyleri geri aldı. (3) Deyrizor, ülkenin en büyük enerji kaynaklarının yer aldığı bölge. Suriye coğrafyasının yaklaşık %30’u; enerji kaynaklarının %70’i ve su kaynaklarının çoğu Fırat’ın doğusunda. Fırat’ın doğusu, ABD’nin kırmızı çizgisi. ABD, PYD/PKK terör örgütünü silahlandırarak Fırat’ın doğusunda bir garnizon ya da kale devleti kurma aşamasında. Kime karşı? ABD, Suriye’yi zaten böldü. Irak’ı kontrol ediyor. İran’ı düşman ilan etti. Sırada Türkiye mi var? Fırat’ın doğusunda silahlandırılan, eğitilen 70 bin kişilik PYD/PKK terör örgütü kime karşı ve ne zaman kullanılacak? IŞİD, Irak ve Suriye’de kontrol ettiği alanın %98’ini kaybetti.

İsrail Parlamentosu, 30 Nisan 2018’de Başbakan Netanyahu'ya, savunma bakanına danıştıktan sonra savaş ilan etme yetkisi veren yasa tasarısını onayladı. Netanyahu, artık savaş ilan etmek için hükümetin ya da Güvenlik ve Siyasi İşler Komisyonu’nun onayını almak zorunda kalmayacak.(4) Yetkinin zamanlaması önemli. İsrail, Suriye’de İran’ın askerlerini ve tesislerini vurmaya devam edecek. Uzun süredir üzerinde çalışılan harekat planı devreye sokularak, Lübnan sınırından Suriye’ye yapılacak bir saldırıyla 40 kilometre derinlikte İsrail’e bağlı bir tampon bölge kuracak. Hizbullah üzerinden, başlatılacak İsrail-İran çatışmasının emareleri de çoğaldı.

Netanyahu, İran’ın nükleer silah üretme hedefinden vazgeçmediğini ispatlamak için, 2003 yılı öncesine ait 55 bin sayfa ve 183 CD’de 155 bin dosyadan oluşan bir arşivi, 30 Nisan 2018’de açıkladı.(5) Yeni olmayan ve gerçeği yansıtmayan bu bilgi, aslında CIA’nın elinde vardı. Fakat, İran’a yapılacak operasyonun gerekçeleri hazırlanmalıydı. Netanyahu’ya destek, hiç gecikmeden Trump’tan geldi. Trump, 12 Mayıs 2018’de İran’la Nükleer anlaşmanın iptali ya da gözden geçirilmesi kararını açıklayacak. 12 Mayıs 2018, yeni gelişmelerin işaret fişeği olabilir.

ABD’nin 70’inci Dışişleri Bakanı Pompeo, 26 Nisan 2018’de yemin ederek görevine başladı. Obama döneminde, İran’la imzalanan Nükleer anlaşmayı iptal etmeyi ve İran’a karşı askeri çözümü savunan Pompeo, Trump’ın tam aradığı şahin bir Dışişleri Bakanı. İsrail Başbakanı Netanyahu ve Pompeo Trump için ideal ikili. Pompeo’nun, Ortadoğu’da öncelikler listesinde neler var? İsrail’le birlikte Suriye’deki İran mevzilerini ve askerlerini vurmak. İran’a gerginliği artırıcı operasyonları başlatmak. Türkiye’nin karşı çıkmasına rağmen, Fırat’ın doğusunda PYD/PKK terör örgütüyle Garnizon (Kale) devletini kurmak. Suriye’yi, her gün kanın aktığı Libya’ya benzetmek.

Fırat Kalkanı (El Bab) ve Zeytin Dalı (Afrin) harekatında, Türkiye’nin Siyasi hedefleri neydi? Türkiye’nin birinci siyasi hedefi, Suriye’de bulunan PYD/PKK terör örgütü tehdidini yok etmek. İkincisi, Doğu Akdeniz’e uzanacak terör koridorunu önlemek; üçüncüsü, Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlamaktır.

Siyasi hedefleri karşılayabilmek için, Menbiç’te ve Fırat’ın doğusunda bulunan PYD/PKK terör örgütünü etkisiz duruma getirmek şart. Ancak Fırat’ın doğusu, ABD’nin kırmızı çizgisi. Bu bölgede, ABD’nin yanında İngiltere ve Fransa da var. Yani Türkiye’ye karşı olan cephe genişledi. ABD nasıl olsa Suriye’den ayrılacak diyenlere bir yanıt. ABD Senatosu'nun Silahlı Hizmetler Komisyonu'nda konuşan Savunma Bakanı Mattis şunları söyledi: ''Şimdilik Suriye'den çekilmiyoruz. Savaşı sürdürüyoruz, savaşı genişleteceğiz ve daha fazla bölgesel destek getireceğiz.''(6)

Trump, her gün ısrar etse de ABD Suriye’den ayrılmaz. Çünkü, Suriye’yi İran ve Rusya’ya terk etmez. Çünkü, PYD/PKK’yı yüzüstü bırakmaz. Çünkü, İsrail’in arzu etmediği bir adımı atmaz. Çünkü, Doğu Akdeniz enerji kaynaklarının kontrolü nedeniyle, bölgede ileri karakol görevinden vazgeçmez. Çünkü, Suudi Arabistan ve Körfez ülkeleri, ABD’nin bölgedeki harcamasını karşılamaya hazır.

27 Nisan 2018’de buluşan Kuzey ve Güney Kore liderlerinin el sıkışması, ABD’nin en büyük beş silah üreticisine pahalıya mal oldu. Aynı gün, borsada yaklaşık 10.2 milyar dolar kaybettiler. Trump, bu zararı karşılamak için İran ve Suriye’de gerginliği artırmak zorunda.

Türkiye, seçim sürecinde ve öncelik iç politika… Suriye’de, Fırat’ın doğusunda yaklaşık 600 kilometrelik sınırda, PYD/PKK terör örgütü gün geçtikçe gücünü artırmakta. ABD, Fransa ve İngiltere Suriye coğrafyasında kök salmakta. ABD Fırat’ın doğusunda, PYD/PKK terör örgütünün bulunduğu bölgeye Arap devletlerini yerleştirmek için çabalarını sürdürüyor. Rusya’dan S-400 füze sistemi alındığı takdirde, ABD kongresinde Türkiye’nin F-35 uçak programından çıkarılacağı konuşuluyor.

8 Ocak 1918. Tarihe ABD Başkanı Wilson’un 14 maddesi olarak geçen ilkelerin 12’nci maddesi şöyleydi: Osmanlı Devleti’nde Türklerin oturduğu bölgelerin egemenliği sağlanmalı, diğer bölümlerindeki uluslara kesin bir yaşam güveni, özgür ve engelsiz tam gelişme olanakları verilmeli. 10 Ağustos 1920, Sevr Andlaşması: Doğu Anadolu’da bağımsız bir Ermenistan ile onun güneyinde özerk bir Kürdistan’ın kurulması.(7) ABD’nin kara gücüm dediği PYD/PKK terör örgütünün sözde haritası çok daha iddialı…

Ve stratejide kısa bir gecikmenin neden olduğu olumsuzluğu, yıllar bile gideremeyebilir.

(1) hürriyet.com, 01 Mayıs 2018, 11:51.

(2) hürriyet.com, 29 Nisan 2018, 16:02.

(3) aksam.com.tr, 30 Nisan 2018, 07:54.

(4) trthaber.com, 30 Nisan 2018, 23:50.

(5) posta.com.tr, 30 Nisan 2018, 20.52.

(6) sputniknews.com, 26 Nisan 2018, 17:48.

(7) Rifat Uçarol, Siyasi Tarih, Harp Akademileri Basımevi, İstanbul, 1985.