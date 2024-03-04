Süper Lig’e üç biletten ikisi belli gibi

Trendyol 1. Lig’de 25. hafta geride kaldı. Göztepe son 8 haftada yenilgisiz 2 beraberlik 6 galibiyet alarak 52 puana ulaştı ve 61 puanlı lider Eyüpspor'un ardından Süper Lig’e iki direk biletten ikincisini almak için en yakın rakibi Kocaelispor'la farkını 7 puana çıkarıp büyük avantaj elde etti. Geride kalan haftada Kocaelispor, Erzurumspor deplasmanında 2 puan bırakırken, Göztepe son haftaların başarılı ekibi Boluspor'u 2-0 ile geçip ikinciliği perçinledi.

KOCAELİSPOR İLK İKİ ÜMİDİ SUYA DÜŞTÜ

Kocaelispor, ara transferde santrforu Tanque'yi bırakıp, sonrasında teknik direktör Ertuğrul Sağlam'la da yolunu ayırdıktan sonra tanınmaz hale geldi. Teknik direktör Mustafa Gürsel'le yoluna devam eden yeşil siyahlılar son dört maçın 1'i kaybedip 3'ünden de beraberlikle ayrıldı. İkincilikten hızla aşağı inen 45 puanlı Körfez ekibinin dördüncü Sakaryaspor ile puan farkı ise sadece 2. Play-off hattında 5. ve 6. sırada 42 puanlı Bodrumspor ve 40 puanlı Bandırmaspor yer alıyor.

ARDA TURAN'A SEÇİL ERZAN SÜRPRİZİ

Geride kalan haftanın maçları Bodrum ve İzmir'deydi. Eyüpspor deplasmanda Bodrumspor'u 1-0 ile geçerken gerilim maçın önüne geçti. İki takımın teknik direktörü ve birer futbolcusu kırmızı kart gördü. Tribünden gelen "Seçil Erzan" göndermeli tezahüratı Arda Turan'ı çileden çıkardı (Bu tezahüratı öğrenirse bir bakmışsınız Yunanistan'daki Fatih Terim'in çalıştırdığı PANA'nın rakip takım taraftarları da yapabilir!). İlk yarıda maç 15 dakika durup yeniden başladı.

GÖZ GÖZ'ÜN İLERLEYİŞİ DURDURULAMIYOR

Gürsel Aksel’deki maçta ise Göztepe Stoliov'un oyun sistemini sahaya iyi yansıtarak ilk dakikalardan itibaren oyunu rakip alana yıktı ancak bulduğu gol fırsatlarında çok cömert davranarak topları az farkla dışarı attı. İlk yarının sonlarındaki penaltı pozisyonunda devam işareti veren orta hakem Burak Olcar, 44'teki penaltı kararını ancak VAR Incelemesinden sonra verebildi! Oysa Boluspor defans oyuncusu adeta voleybol oynamıştı hakemin gözü önünde! Olcar, ilk yarıdaki çok açık bir korneri de ıskalarken yan hakem de ona uyarak büyük gaf yaptı! Oysa top kaleye giderken defansın ayak koymasıyla neredeyse 90 derede yön değiştirip dışarı çıkmıştı!

İlk yarı sonunda Rômulo'nın penaltısı ile tünele 1-0 önde giren Göztepe, ikinci yarının hemen başında 49'da zeka dolu takibi ile topu önüne katıp düzgün bir plase ile ağlarla buluşturan Brezilyalı golcüsü ile farkı ikiye çıkardı. Romulo, Demba Ba'dan sonra takıma gelen en iyi santrfor. Kalitesini birkaç haftada gösterdi. Atıyor, attırıyor.

İki farktan sonra klasik oyuncu değişiklerini aşamalı şekilde 2+2+1 şeklinde Stoliov'un oyuncuları skoru korumak bir yana, yer yer rakip kalede gol aramayı sürdürdü.

Göztepe, Boluspor karşısında Tarkan ve Ramon'u kenara bırakarak çıktı. Ümit sol stoperde oynarken Doğan'ın sakatlanması ile forma şansı bulan ve Stoliov'un büyük cesaretle güvenip takıma monte ettiği U-19'dan gelen Dennis görevini yaptı. Yalçın gününde olsa skor çok daha farklı olurdu, iki net gol fırsatını harcadı. Hep söylüyorum, Yalçın futbolu basit oynadığında çok daha yararlı olacak. Son maçta Ahmet de topla çok oynadı, çok fazla kalabalığa girmeye gerek yok top ayağındayken. Ogün ve Taha görevlerini yaptı. Kaptan İsmail sahada lider kimliğini ortaya koydu. Helinton'a ise bayıldım doğrusu. İri fiziğine ve uzun boyuna karşın tam bir sambacı. Bir futbolcuya top bu kadar yakışır. Pozisyon bilgisi, topla okşarcasına yumuşak teması mükemmel. Geriden oyunu kuran rolüyle de başarılıydı. Güven verici bir isim.

Lis'e fazla iş düşmedi, çünkü 7 haftadır maç kaybetmeyen ve arada takviye alan Boluspor'un Göztepe'yi zorlayacağını düşünmüştüm. Geçen sezon bir süre Göztepe forması da giyen Hüsamettin de etkili olamadı, Göz Göz buna izin vermedi. Sarı kırmızılılar önde kurduğu baskı ve presle rakibe pek göz açtırmadı. Duran toplara güvenen rakibi pek frikik ve korner şansı bulamadı.

Göztepe, Boluspor maçından bir gün önce ikincilik için çekiştiği Kocaelispor 2 puan kaybedince maça biraz da psikolojik baskı altında çıktı. Çünkü yenerse farkı açacaktı. Nitekim o yüzden olsa gerek pas hataları yanında son vuruşlarda başarılı olamadı ve üç dört yüzde yüz gollük pozisyonu değerlendiremedi. Ancak yine de üstün ve baskılı oynayarak net bir galibiyetle haftayı 3 puanla kapatmayı bildi.

MUHTEŞEM TARAFTAR

Göztepe Gürsel Aksel Stadı'nda tribünler doluydu, takımını 90 dakika boyunca ateşli destekleyen 19 bin taraftar maçtan sonra oyuncuları bağrına bastı. O tabloyu sıkı bir Göztepeli olan eski DİSK Genel Başkanı ve eski CHP Milletvekili Kani Beko ile birlikte dakikalarca izledik. Kocaelispor şaşırtıcı şekilde kötüye giderken muhtemelen Sakaryaspor üçüncülüğe oturacak gibi. Ancak Süper Lig’e iki takım direk çıkıyor ve onlar da Eyüpspor ve Göztepe olacak gözüküyor. Tabii Göz Göz'ün işi sıkı tutup gevşememesi şart. Üç puanlı ligde birkaç haftada çok şey değişebilir.