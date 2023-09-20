Olmuyor, hiç olmuyor Özlale!

İYİ Parti Kalkınma Politikaları Başkanı ve İzmir’in taze milletvekili Ümit Özlale'yi bir süredir televizyonlarda 'İYİ Parti'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı' sıfatıyla izliyorum.

Özlale, "kazanırsanız..." diye sorusuna başlayan moderatörün sözünü kesip "kazanacağım" diye kesinlik ifade eden bir ifade kullanıyor! Kendisini bayağı havaya sokmuşa benziyor.

Nasıl kazanacaksa... Kazanmayı bırakın "kaybettirme" gücü de yok ki. İzmir seçmeni, kazanmak için değil de kaybettirmeye meyilli birisine zaten hiç yüz vermez.

Diyelim ki İYİ Parti'nin yerel seçimde İzmir Büyükşehir adayı Özlale oldu gerçekten de resmen. O zaman seçmen CHP adayının etrafında ittifak kurar. Yani işbirliği tabanda gerçekleşir.

BELEDİYE ÖĞRENME YERİ DEĞİL

Ayrıca... Özlale milletvekili mazbatasını alalı şurada dört ay oldu. TBMM'deki hangi muhalefet görevini yerine getirdi de sıra İzmir'de belediyeciliğe soyunmaya geldi? Dahası, belediye öğrenme yeri değil. Bakın bir önceki AK Parti'nin İzmir adayı Zeybekçi önceden Denizli'de Büyükşehir Belediye Başkanı idi. Yıldırım ise İstanbul Büyükşehir'de bir bölümünün başındaydı. Halihazırdaki İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer ise Seferihisar deneyimi taşıyor.

MİDE BULANDIRICI

Bu arada... Bu yazıyı kaleme alırken İzmir'in yerel haber portallarından Ege'de Sonsöz'de CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın verdiği bir bilgiyle adeta midem bulandı. Özlale'yi destekleyen bazılarının tik tok paylaşımları Soyer ile ilgili aşırı ırkçı yorumlar içeriyormuş! Doğrusu ben de Bakan gibi bu paylaşımların Özlale tarafından yaptırıldığını düşünmüyorum. Fakat nasıl bir tepki gösterdiğini ya da gösterip göstermediğini merak ediyorum. Siyasette rekabetin bu kadar çirkinleşmesine müsaade edilmemelidir. Özlale, destekçilerini uyarmalı ve o paylaşımları en üst perdeden kınamalıdır.

İZMİR, BİR DURUŞTUR

Soyer, 2019'da İYİ Parti'nin de desteğiyle seçilen bir belediye başkanıdır ve muhtemelen 2024'te de CHP'nin yeniden aday göstereceği bir isimdir. Soyer’le ilgili 2019 seçimleri öncesinde kaynatılan cadı kazanı şimdi erken kaynatılmaya başlamış gözüküyor! İzmir, ne iktidara geçit verir ne de cadı kazanlarına prim verir. İzmir, bilmeyenler için altını kalın bir çizgiyle çizeyim; bir duruştur. İzmir, 2002'den itibaren de 1999'da Piriştina ile edindiği duruşunu 2004, 2009, 2014, 2019'da bozmadı. 2024'te de bozmaz.

MADEM ÇOK EMİNSİN...

Bilmem anlatabildim mi Özlale? Son noktayı şöyle koyalım yazıya: Özlale aday olup kazanmaya o kadar eminse, bir dilekçe verip milletvekilliğinden istifa etmelidir. Adayım diye sahneye çıkıp yüzgeri olunca yeniden TBMM'ye dön! Ne güzel işler...