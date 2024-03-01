İzmir'de seçime bir kala; "İzmir Geleceğe Doğru"

İzmir'de sancılı geçen aday belirleme süreci sonunda CHP MYK'sının PM'ye getirdiği ve onaylanarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Dr. Cemil Tugay, dün öğleden sonra Tepekule Kongre Merkezi'nde proje tanıtımını yaptı.

CHP MYK Üyeleri Murat Bakan, Deniz Yücel, Gökçe Gökçen ile İzmir İl Başkanı Şenol Aslanoğlu ve İzmir Milletvekili Ednan Arslan; önceki dönem milletvekilleri Kani Beko, Musa Çam, Atilla Sertel; İZTO Başkanı Mahmut Özgener, Prof.Dr. Tanju Tosun, Prof. Dr. Gülgün Erdoğan Tosun, DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı; mevcut ilçe belediye başkanları İsmail Yetişkin, Ali Engin ve Mustafa İnce 31 Mart seçimlerindeki CHP'nin ilçe belediye başkan adayları; il yöneticileri ve ilçe başkanları ile çok sayıda davetli tanıtıma katılanlar arasındaydı.

Tugay, projelerinin tanıtımına geçmeden önce kişisel hikayesini bir kurgu içinde irticalen anlattı. Araya espriler katarak iki cebinden çıkardığı ve kendisine en yakın iki kadının, annesinin verdiği harçlığı ve eşinin verdiği kaplangözü taşını gösterdi. Kadere inandığını ve kaderin kendisini buralara kadar taşıdığını ifade eden Tugay, hayal etmediği bu noktaya gelmesinde ayırdedici rolü olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve CHP 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na çok vurgulu şekilde şu sözlerle teşekkür etti:



"Sonraki süreçte kader beni bu noktaya getirdi. Tabii ki sadece kader değil, bunda rolü olan insanlar var. Karşıyaka Belediye Başkan Adaylığı benim bu notkaya gelmemdeki en önemli neden… Yerel yönetim deneyimi geliştirmemi sağladı. O fırsatı veren, beni belediye başkanı olmam için bana referans veren Tunç Soyer'e çok teşekkür ediyorum. Çok samimi bir teşekkürdür. O tarihte Genel Başkanımız olan ve benim CV’mi gördükten sonra ‘partimizi iyi temsil eder’ diye beni Karşıyaka Belediye Başkan Adayı gösteren Kemal Kılıçdaorğlu'na da çok teşekkür ederim."

"O BİZİM DANIŞACAĞIMIZ DENEYİMLİ BİR BAŞKANIMIZ"

Tugay, önceki gün de iş dünyası ile bir araya geldiğinde Soyer ile ilgili olarak bir soru üzerine şunları söylemişti:



"Tunç başkanımı seviyorum. Benim Karşıyaka Belediye Başkanı olma sebebim odur. Onun referansı ile oldum. Kendisi ile görüştüm, bana kızdığını düşünmüyorum. Tepkisi bana yönelik değil, biraz partiye yönelik… Bunu da insani bir şey olarak görüyorum. Geçen telefonla aradım konuştum, belediyenin çalışmaları ile ilgili sunum yapacaklarını söylediler. Öperek, sarılarak ayrılacağımıza inanıyorum. Devir teslimden sonra hizmette süreklilik olacaktır. Büyükşehir Belediyemizde çok değerli bürokratlar var, onlarla çalışmak da onur olacaktır. Siyasi partilerde bayrak değişimi olağandır. Kişisel hassasiyetini ve tepkisini saygıyla karşılıyorum. Bana yönelik bir tepkisi olduğunu düşünmüyorum. Yakın zamanda görüştük, yine görüşeceğiz. Bize yardımcı olmak için elinden geleni yapıyor, hakkını yememek lazım. Şu anda çalışan arkadaşlarımın çoğuyla çalışmaya devam edeceğiz. Kendimi bu açıdan huzursuz hissetmiyorum. Tunç başkana bu şehre verdiği hizmetler için minettarım. Bu gerçekten bir bayrak değişimi… Ona duyduğumuz sevgiyi, saygıyı koruyacağız. Bundan sonra da o bizim zaman zaman danışacağımız deneyimli bir başkanımız… Belki de partide farklı görevler üstlenecek. Vizyoner bir başkanımız. Sorun olacağını zannetmiyorum.”

HAVA DÖNÜYOR

Önümüzdeki günlerde İzmir'de farklı bir hava esecek gözüküyor. Soyer'in Narlıdere Metrosu açılış töreninde dediği gibi, "İzmir, Cumhuriyetin kalesidir; İzmirli bu kaleyi koruyacaktır."

Tugay'ın proje tanıtımı sonrasında, Soyer'i onore eden güzel sözleri sonrasında İzmir'deki havanın artık değişeceğini ve Soyer'in de kalenin korunması için azami katkıyı sunacağını hissediyorum. Zaten ürettiği hizmetlerin açılışları da CHP'nin, CHP'nin adaylarının hanesine yazılıyor. Böylece İzmir'de seçmen kasvetten sıyrılıp sosyal demokratların yeni bir 5 yıl alması için sandığa daha yüksek bir moralle hazırlanacak.

"İZMİR GELECEĞE DOĞRU"

Yeniden Tugay'ın "İzmir Geleceğe Doğru" başlıklı dokuz başlıklı proje tanıtımına dönelim. Bir sıra gözetmeden aldığım notlar şöyle:



-İzmir Planlama Ajansı, İstanbul Planlama Ajansı örnek alınarak etkinleştirilecek.

-Çevik yönetim gelecek.

-Performans ölçümü gelecek.

-İlk 180 gün acil müdahale dönemi olacak; hızlı çözüm bekleyen sorunların üzerine gidilecek.

-Yapay zeka ve kentsel dönüşüm daire başkanlığı kurulacak.

-İleri yaş eylem planı yapılacak.

-Güzelbahçe ve Sahilevleri halk plajları gelecek, Körfez temizlendikçe plajlar içeriye doğru ilerleyecek.

-İç Körfezde deniz taksi olacak.

-Yeni yerleşim yerleri planlanıp 5 yılda 25 bin sosyal konut üretilecek.

-Kırsal kesim yaşamak için cazip kılınacak.

-Kamusal alanların tasarımı için yeni bir sayfa açılacak.

-Belediye hizmet binası ve opera binasının akıbeti tartışmaya açılacak ve halkın fikri alınacak.

-Deprem master planı, suyun havza bazında planlanması gerçekleşecek.

-Bayraklı sahili ve Alsancak Gar Meydanında trafik yer altına alınacak.

-Metrobüs gelecek, Karşıyaka'da iskele ve çarşı arasına üst geçit yapılacak.

-IZBETON asfalt ve kaldırım taşı yapacak, ada bazında kentsel dönüşümle Ege Şehir Planlama A.Ş. ilgilenecek.

-Karabağlar-Gaziemir metrosunun projesi hazır, onayı alınıp hayata geçirilecek; Karşıyaka-Örnekköy Tramvayı projesi ve onayı tamam, yapılacak.

-Otogar projesi aynen hayata geçecek; Şehir Hastanesi için teleferik projesi monoraya dönüşebilir mi, bakılacak.

-Büyük kanal yenilenerek kapasitesi artırılacak; Çiğli Arıtma'da 4. Faz inşaatı ardından 5. Faz da yapılacak; Körfezde sirkülasyon kanalı yapılacak.

-İzmir'de 2050'ye dönük su planlaması için hazırlıklar yapılacak ve önlemler alınacak; sürdürülebilir enerji ve iklim eylem planı yapılacak.

-Tarım ve kooperatifçilik desteklenecek; İzmir'in gastronominin başkenti olması için çalışılacak.

-Çöp, Harmandalı'ya gitmeden yakılarak yok edilecek ya da geri dönüşüm yoluyla değerlendirme yoluna gidilecek.

-Sağlık turizmi desteklenecek, Eşrefpaşa Hastanesi büyütülecek.

-KSK Stadı yapılacak, spora destek verilecek.

-Yeni öğrenci yurtları yapılacak; öğrencilere verilen destek çeşitleri artırılacak.

-Sosyal belediyecilik bütün boyutlarıyla devrede olacak.