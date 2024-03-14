İzmir adım adım Süper Lig’e

İzmir, zamanın Süper Lig’i olan ve 1959-60 sezonunda ilk sezonu oynanan Milli Lig’de tam 5 takım ile temsil ediliyordu: Altay, Karşıyaka, Altınordu, İzmirspor ve Göztepe. İzmir, 60'lı ve 70'li yıllarda milli takımlara da en çok oyuncu veren şehirdi. Bu süreçte aynı zamanda ülkemizde ilk futbol oynanan şehir olan İzmir'e Efsane Göztepe ile Avrupa'da ilk yarı final geldi. Türkiye Kupası geldi, ligde derece geldi vb. Milli Lig öncesinde bölgesel lig döneminde Türkiye Şampiyonluğu da gelmişti. Metin Oktay'lar, Ali Artuner'ler, B. Mustafa'lar, İngiliz Nevzat'lar, Buldozer Fevzi'ler ve daha kimler kimler çıkmıştı İzmir'den Türk futboluna altın harflerle adını yazdıran. Son dönemde Altınordu'dan yetişen Çağlar ve Cengiz'i de anmadan olmaz.

70'LERDEN SONRA İZMİR DÜŞÜŞTE

70'lerin sonlarından itibaren İzmir'in Süper Lig’deki yıldızı sönmeye başladı. İzmir'in Süper Lig’deki isimleri Altay, Karşıyaka ve Göztepe ile üçe, sonra onlardan ikisi ile ikiye ve bire kadar düştü. Gün geldi yıllarca Süper Lig’de İzmir'den hiç takım olmadı. Bir ara 1995-96 sezonunda Altay ve Karşıyaka oynadı Süper Lig’de. İki sezon önce de Altay ve Göztepe. Göztepe 14, Altay 18 sezon sonra Süper Lig’e geri döndü. Göztepe çıktıktan sonra 5. sezonunda, Altay ise ertesi sezon TFF 1. Lig’e geri gitti.

İSTİKAMET YENİDEN SÜPER LİG

Bu sezon ligin bitmesine 8 hafta kala ikincilik için yarıştığı en yakın rakibi Kocaelispor'la farkı açarak 55 puana yükselip 10 puana çıkaran Göztepe, lider Eyüpspor'un da sadece 6 puan gerisinde (Eyüpspor bu hafta Bandırmaspor deplasmanında puan kaybedebilir. Göztepe ise evinde Keçiörengücü ile karşılaşacak ve 3 puana çok yakın).

TFF 1 statüsüne göre ligi ilk ikide bitiren takımlar direk Süper Lig’e çıkacak. Süper Lig’e gidecek üçüncü takım ise play-off sonucunda belli olacak.

Bu tablo gösteriyor ki Göz Göz birinci olamasa da yakaladığı istikrar ile en kötü olasılıkla ikinci olarak iki sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e çıkıyor. Sadece Göztepe değil, böylelikle Türkiye'nin üçüncü büyük şehri İzmir de Süper Lig’e çıkmış olacak. İzmir, gelecek sezon Göztepe Gürsel Aksel’de Süper Lig takımlarını ağırlayacak. GS, FB, BJK, TS İzmir'e gelecek.

GÖZ GÖZ ŞİMDİDEN GELECEK SEZONUN KADROSUNU PLANLAMALI

Stoliov ile iyi bir istikrar yakalayan ve kadro iskeleti oluşturan Göztepe, artık bir yandan kaza yaşamadan adım adım Süper Lig’e ilerlerken bir yandan da Süper Lig için kadro planlamasını yapmayı ihmal etmemeli. Kalede Lis ve Arda Süper Lig için yeterli. Ogün, Taha, Helinton, Ümit, Süper Lig’de daha çok iş yapabilir nitelikteki İsmail de devam edebilir. Atınç ve Tarkan Stoliov'un oyun anlayışına uymuyor, yavaş tempolu bu oyuncuları hoca baskılı ve yüksek tempolu oyunda istemiyor.

Orta alanda Ahmet, Yalçın, Doğan ve onun sakatlığından sonra hocanın cesaretle inanıp U-19'dan takıma monte ettiği 20 yaşındaki Dennis Süper Lig’de oynayabilir. Forvette 22 yaşındaki ara transferde gelip takıma katkı sunan Brezilyalı santrfor Romulo ile yine ara transferde takıma katılan Ramon Süper Lig kadrosunda olabilir. Kısacası Göztepe defansa, orta alana ve forvete ilk 11'de ve kulübede öncelik vereceği 5-6 yeni transferle Süper Lig’de kalıcı olur. Daha ötesini de not edeyim; böyle bir Göz Göz, mali ve idari yapısı, antrenman tesisleri ve stadı, muhteşem taraftarı ile yukarılara da oynayabilir. Çünkü Süper Lig’de birçok takım mali ve idari kriz içinde. Bu tabloda Göztepe kadro yapılanmasını doğru yaparak erken davranıp kamp öncesinde takımını kurarsa üst sıralar için avantajlı olacaktır.

İZMİR'İN AYAĞA KALKMASI GEREK

İzmir için üzücü bir durum, kaostan çıkamayan ve altyapı ağırlıklı kadrosuyla bu sezon TFF 1'de onur mücadelesi veren Altay'ın küme düşmeye doğru gitmesi. Karşıyaka zaten 3. Lig’de. Menemen ve Bucaspor da bu sezon play-off'tan da olsa TFF 1'e çıkamazsa gelecek sezon TFF 1'de İzmir takımı olmayacak. Tek teselli Göztepe'nin Süper Lig’e çıkacak olması.

Ancak yine de yıllardır dile getirdiğim sloganı hatırlatayım; "Süper Lig’de iki..üç..daha fazla İzmir takımı"... Umarım İzmir'in köklü kulüpleri önümüzdeki yıllarda mali-idari yapılanmasını düze çıkarıp günümüz endüstriyel futbolunun gereklerini yerine getirecek ve sürdürülebilir şekilde ayağa kalkarlar... Umarım o zaman İzmir Süper Lig’de birden fazla takımla temsil edilir. İstanbul bu sezon Süper Lig'de tam 8 takımla temsil ediliyor! Bu sezon 2-3 İstanbul takımı düşecek gözüküyor ama 1 takım da çıkacak. Yani gelecek sezon yine en az 6 takım olacak İstanbul'dan Süper Lig’de. Ve bunların üçü dışında doğru düzgün taraftarı da mazisi de yok! İzmir, kalk artık ayağa; mazisi de taraftarı da olan yüzyıllık onca takımınla...