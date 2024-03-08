İmamoğlu-Soyer sürpriz buluşması üzerine...

Haftanın son hafta içi günü televizyonda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun programını canlı olarak izleyenler ya da İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesaplarını takip edenler tatlı bir şaşkınlık yaşadı. Soyer, İstanbul'da İmamoğlu'nun etkinliklerine katılıyordu!

Tevekkeli değil, kurduğu İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun önceki günkü yeni oyunu Helikopter'in prömiyerinde yoktu Soyer. Oysa bütün oyunların prömiyerlerine katılarak tiyatroya desteğini vurguluyordu.

Meğer, Soyer, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasına destek vermek için İstanbul’a gitmiş. Soyer, İzmir yerel basınından Egede Sonsöz muhabiri Muhittin Akbel'in konuyla ilgili sorusuna şu yanıtı vererek meseleye açıklık getirdi:

“İstanbul çok önemli ve kazanılması gereken bir yer. Ekrem Bey’e destek vermeye geldim. İzmir ile ilgili herhangi bir konuyu konuşmaya fırsat dahi bulamadım. Kendisi ile seçim çalışması yapıyorum. Ekrem Bey’e destek vermek amacıyla İstanbul’dayım.”

İMAMOĞLU VE SOYER BİRLİKTE KÜRSÜDE

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gaziosmanpaşa’da Yaşam Merkezi açılışında konuşma yaptığı esnada spontane olarak kürsüye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i davet ederek sözlerine şöyle devam etti:

“Tunç Bey, bugün bana sürpriz yaptı. Değerli dostum İzmir’de çok değerli işlere imza atmış olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Tunç Soyer de burada. Tunç başkanımız benimle İstanbul’da biraz çalışacak. Tabii İzmir’de de işleri var dönecek, orada da kazanmamız için çalışacak. Hep birlikte bütün büyükşehirler, her yerde iddiamızı ortaya koyacağız. Sonuçta memleketimiz kazanacak.

Biz beş yıl boyunca Tunç Bey gibi 11 büyükşehir belediye başkanı arkadaşımızla kader birliği yaptık, omuz omuza olduk, güzel işler yaptık. Eksiklerimiz olabilir ama yan yana olmaya omuz omuza olmaya devam edeceğiz. Bizim birliğimizi, bizim dostluğumuzu, bizim kardeşliğimizi kimse bozamaz, bozamayacak. Yolumuz bir bütündür."

Ve ardından mikrofonu Soyer’e verdi İmamoğlu. İkili, bilahare BJK Başkanı Hasan Arat'ı da birlikte ziyaret etti.

AFYON'DAKİ SAÇMALAMA SOYER’İ İSTANBUL DESTEĞİ İÇİN MOTİVE ETTİ

Soyer’in İstanbul'a CHP Afyon Belediye Başkan Adayı (aynı zamanda Afyon Milletvekili ve Grup Başkan Vekili) Burcu Köksal'ın CHP'nin Kürt seçmenle ilişkisini adeta sabote edecek şekilde saçmalamasının hemen ardından geçmesi de anlamlı. Soyer’in Kürt seçmenle samimi ilişkisi biliniyor. Hatta daha geçen hafta Diyarbakır'daydı iş dünyasının davetlisi olarak. Soyer’in İstanbul'daki varlığını İmamoğlu'nun Kürt seçmenle kontağını güçlendirme esprisi içinde de değerlendirmek gerekir demek istiyorum.

"TAKIMIN SOLAÇIĞI"

Bu yazıyı kaleme alırken bir yandan da kulağım Sözcü TV'de, Ece Üner'deydi. O da Tunç Soyer ile kısa da olsa bir araya gelmiş. Üner'in aktardığına göre İmamoğlu'nun İstanbul'daki başarısının bütün memleket için önemine vurgu yaparak o bağlamda destek için İstanbul'da İmamoğlu'na destek için çalışmalar yapacağını; gerekirse ev ev, kapı kapı gezeceğini belirterek "takımın solaçığı" olmaya hazır olduğunu ifade etmiş.

Soyer’in İstanbul çıkarması güzel, yerinde. Bu temas Soyer'in siyaseti daha gerçekçi bir zeminde okumaya başladığını da gösteriyor. Hep söylüyorum; İmamoğlu, Erdoğan'ı 2019'da iki kez ve kanırtarak hem çok önemli siyasi bir figür haline geldi hem de milletin gözünde Erdoğan'ın karşısındaki alternatif olarak ortaya çıktı. Umarım bunu Soyer’in etrafındaki kimi simalar da anlamaya başlar. Ki, onlar Soyer’i aslında inandığı değişime katılmak ve güç vermek yolunda maalesef patinaj yaptıranlar ve Büyükşehir Belediye Başkanlığının da bir dönemle sınırlamasına neden olanlar.

İMAMOĞLU'NUN SATIR ARASINDAKİ MESAJI

Yalnız, İmamoğlu'nun Gaziosmanpaşa'da kürsüde Soyer’e verdiği şu mesaj da önemli:

"Tabii İzmir’de de işleri var dönecek, orada da kazanmamız için çalışacak."

Soyer, çok güzel bir ters köşe yaptı İmamoğlu'na destek vererek. İstanbul'da İzmir için aldığı mesajı da boşa düşürmeyeceğini, son düzlükte bayrağı devredeceği Cemil Tugay ile de hatta yanlarında Aziz Kocaoğlu da olmak üzere birlikte kürsüye çıkacağını söyleyebilirim. Yani Soyer güzel bir ters köşe de İzmir'de yapacaktır. Zaten Soyer, İzmir Büyükşehir'de 25 yıllık sosyal demokrat iktidarın 5 yılında olan bir figür olarak sosyal demokratların yeni bir 5 yılı almasında yaptıklarıyla pay sahibidir şimdiden. Narlıdere Metrosu'nun, Çiğli Tramvayı'nın bitirilip açılması; İzmir tarihinin en büyük yatırımı Buca Metrosu'nun projesi, onayı, ihalesi, kredi temini ve inşasının başlatılması; Kemeraltı'nda yüzyıllık ihmale son verilerek alt ve üst yapısıyla ele alınması ve 1/5'inin tamamlanması; Körfez'deki koku sorununun ve temizliğin çok büyük ölçüde hal yoluna sokulması; yaşanan onca afetle başederek kentin direncinin artırılması; 70 yıllık aradan sonra kurulan Şehir Tiyatrosu; turizm hamleleri; İZTAŞIT Projesi, tarımdaki hamleler ve daha pekçok proje...

YAPICI, ANLAMLI VE ÖNCÜ BIR YÖNELİM

Soyer'i açtığı yeni ve yapıcı, son derece anlamlı yöneliminden dolayı kutluyorum. İstanbul'da kim İmamoğlu'nun kazanması için ne yapabilecekse öncülük yapan Soyer gibi elini taşın altına koymalı. Diğer dokuz Büyükşehir Belediye Başkanı da , oralarda yeni aday olanlar da İstanbul'da en az bir gün seçim mesaisi yaparak oradaki hemşerilerini İmamoğlu'nun gönüllüsü yapmak için harekete geçmeli. Çünkü 31 Mart 2024'teki bu İstanbul seçimi, 2028'de AK Parti-Devleti'ne son verecek iklimi oluşturacak.