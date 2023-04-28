Gomis’in kaprisi, Buruk’un kritik eşikteki tavrı

Gomis’in GS’deki ayrılıp yeniden gelmeden önceki ilk dönemiydi. 2017-18 sezonuydu. GS şampiyonluğa gidiyordu. Gomis son haftalarda üst üste dört penaltı kaçırmış, şampiyonluk son maça kalmıştı.

GS’nin son maçı İzmir’de, o sezon 14 yıl yıl aradan sonra Süper Lig’de oynayan ve ligi altıncı sırada tamamlayan Göztepe ileydi. İstanbul’un sarı kırmızılıları beraberlik halinde bile adını şampiyonluğa yazdırabilecekti. Ancak Göztepe’nin galibiyeti GS’yi şampiyonluktan edecekti. Maç 68’e kadar 0-0’dı. Bu dakikada GS’nin kazandığı penaltıda topun başına Gomis geçti. Takımda bir şaşkınlık vardı. Çünkü üst üste penaltılar kaçıran Gomis’e karşın Fatih Terim penaltı için başka bir oyuncuyu, Sinan Gümüş’ü hazırlamıştı. Fakat Gomis gibi dünya çapında bir futbolcu topun başına gidince ne futbolcular ne de Terim, Gomis’e müdahalede bulunmadılar. O da bu defa penaltıyı gole çevirerek kalan dakikaları kabus olmaktan çıkardı. Gomis o sezonu 29 golle “gol kralı” olarak tamamladı.

Bu anekdotu neden anlattım? Meraklısı tahmin etmiştir. Geçen günlerde, GS-Karagümrük lig maçı öncesi yaşanan ve medyaya da yansıyan Gomis ile GS Teknik Direktörü Okan Buruk arasında cereyan edip yönetime kadar yansıyan kriz yüzünden.

GOMİS, BURUK’UN ELİNİ DARALTINCA…

Gomis, sırt ağrılarını bahane ederek kadroya dahil olmadı ve maçı locadan izledi. Ancak gerçek başkaydı. Gomis, bir önceki Alanyaspor maçında İcardi’nin yerine kendisinin değil Barış Alper’in alınmasına tepkiliydi ve bunu gurur meselesi yapmıştı. Oysa İcardi’nin sakatlığı vardı, Barış Alper de kart cezalısıydı ve Buruk’un Fransız futbolcuya ihtiyacı vardı. Gomis’in sırt ağrısı bahanesiyle Başkan Özbek’in ikna çabasına karşın karşısına dikilmesine Buruk çok bozuldu.

Gomis’e ceza kapıdaydı. Başkan Özbek burnundan soluyor, Buruk konuyu medyaya taşıyordu! O kritik saatlerde, 3-3’lük Karagümrük maçı sonrasında Bafetimbi Gomis, 23 Nisan’da 23.50 sularında Tweeter hesabında şu paylaşımı yaptı:

İLİŞKİLERİ RAYINA SOKAN TWEET

“Maçtan sonra kendi adıma birçok iddia duydum, oldukça şaşırdım. Bu akşamki sonuçtan sorumlu olamam çünkü sahada değildim. Takımın kazandığı ve bensiz çok iyi gittiği birçok maçta olduğu gibi… Sırt ağrılarım var. Gerçek bu.

Geri kalan kısım ise soyunma odası konuşmaları; onları da seslendirmenin yeri burası ya da medya değil. Çünkü Galatasaray’a ve takım arkadaşlarıma çok büyük saygım var. Takımın odaklanması gereken bir şampiyonluk ve kalan maçlar var. Konu ben ya da başka bir birey olamaz.”

İşte bu tweet her ne kadar Buruk’u pas geçse de Gomis ile yönetim ve Buruk arasındaki gerginliği yumuşattı, bu arada futbolcular adına kaptan Muslera da Başkan Özbek ile görüşerek ceza verilmemesini istedi. Özbek de Gomis ve Buruk’u bir araya getirdi ve yumuşama sağlandı. Gomis de Buruk ve arkadaşlarından şifahi olarak özür dileyerek kadroya döndü, BJK derbisi öncesinde takımla birlikte çalışmalarını sürdürmeye başladı. Manevra yapan Buruk’un bu noktadaki mesajı şöyle oldu:

“Gomis’in bundan önce yaptıklarını bir kenara atamayız. Oyuncuyu kaybetmek kolay ama kazanmak daha önemli.”

Fatih Terim’in öğrencisi Buruk’un kriz yönetimi konusunda öğreneceği çok şey var. İkisinin Gomis’e yaklaşımı bile ne demek istediğimin anlaşılmasına yeter. Gomis, ikinci adam olmayı benimsemiş santraforda, ancak üçüncü adamlık söz konusu olunca belli ki tepesi atmış!

Fakat bu kriz ilk kriz değildi; Gomis gol kralı olduğu 2017-18 sezonunda da para krizi çıkarmış, ücretine zam isteyince Al-Hilal’e satılmıştı.

DOĞRUYSA…

Peki Gomis neden böyle haddini aşan hareketler yapıyor? Doğruysa, bunun yanıtı Ercan Güven’in yazdıklarında:

“Gomis epilepsi hastasıydı. Semptomları bireylere göre değişse de, aynı dertten muzdarip olanlar bilirler ki, bu hastalığın çok kısa süreler yaşam kalitesine bir etkisi olmasa da onunla mücadele etmek için sürekli kullanılması gereken ilaçlar kimi zaman kişinin sinir katsayısını artırır, kimi zaman aşırı tepki vermesine neden olabilirdi. Belli ki, kulübede bekleyip kısa süre girdiği maçlarda golünü de atan ve bundan hiç gocunmayan Gomis’in birden tepesi atmış, olayı benzeri olmayan bir boyuta taşıtmıştı ruhsal durumu.” (26 Nisan 2023, Milliyet)

SONUÇ OLARAK…

Sonuç olarak belirtmek gerekirse, Gomis’in profesyonelliğe sığmayan kaprisi de, Buruk’un takımında 6 sezon önce gol kralı olmuş bir dünya yıldızını hem de çok ihtiyacı olan bir kavşakta, kritik eşikte yönetememesi de GS adına handikap. GS, yatsın kalksın FB’nin de kendisi gibi bir İstanbul takımı ile aynı haftada 3-3 berabere kalmasına dua etsin! Yoksa Gomis krizi çözülmek bir yana derinleşebilirdi.