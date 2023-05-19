Böyle ayrılık olmaz…

“İyi Vatandaş, İyi Birey, İyi Futbolcu” belgisiyle profesyonel futbol liglerinde yıllardır mücadele ediyor Altınordu. Kırmızı lacivertli İzmirliler Türkiye’nin yüz yıllık kulüplerinden birisi. Cumhuriyetle yaşıt. Çok uzun yıllar şimdiki Süper Lig olan 1. Lig’de de yer aldı. Aradan geçen çokça zaman sonra Seyit Mehmet Özkan kulübün profesyonel futbol yarışmacı haklarını devraldı. Özkan, bu sezon Samsunspor’u Süper Lig’e çıkarmayı başaran Hüseyin Eroğlu ile kader birliği yaptı. Eroğlu, 10 sezon Altınordu’yu çalıştırdı, aynı zamanda YK Üyesi olarak da kulübe katkı sunmanın yanında altyapı ile de ilgilendi ve altyapıdan geliştirilen oyunculara dayalı özkaynak düzeni ile ve yerli ağabeylerle hiç yabancı oynatılmadan takım 3. Lig’den 2. Lig’e, ardından da TFF 1’e çıktı. Beş sezon play-off’u averajla ya da kıl payı kaçıran Şeytanlar, iki sezon önce nihayet play-off’a çıktı ve üstelik finalde Altay’a 1-0 kaybederek bir son dakika golü ile, Süper Lig’in eşiğinden döndü. A Milli Takımın yıldızları olan ve Avrupa’da yıllardır top koşturan Çağlar’ı, Cengiz’i; Burak ve Enis’i yurtdışına gönderen; Süper Lig’e ve TFF 1’e çok sayıda oyuncu kazandıran ALFA da Altınordu FK’nın çok önemli bir değeri A Takım gibi. Öyle ki, yıllarca belli bir sayıda ALFA’dan yetişen isim A Takım kadrosunda, yarışan takımda oynamak zorundaydı, bu, kuraldı.

Ne var ki Altınordu, geçen sezon başında çok sayıda oyuncunun takımdan ayrılması, alttan gelen çok genç oyuncuların adaptasyon süreci ve Teknik Direktör Eroğlu’nun bir sonraki sezon takımdaki görevinin biteceğinin Başkan Özkan tarafından deklare edilmesi sonucu takım düşme tehlikesi yaşadı ve son dönemeçte kurtuldu.

EROĞLU GİDİNCE BAK NELER OLDU!..

Bu sezon ise “içeriden de futbolcu gibi teknik direktör de yetiştirilmesi” fikriyle Özkan’ın, yıllardır Eroğlu’nun yardımcılığını yapan Ufuk Kahraman ile başladı sezona takım. Ancak bir süre sonra Gökhan Ünal çağrıldı dışarıdan. Onunla da işler iyi gitmeyince bu kez Hasan Özer’e emanet edildi takım. Devre arasında da doyurucu takviyeler yapıldı. Fakat toparlanır gibi olan Altınordu son haftalarda tanınmaz hale geldi. Son olarak geride kalan hafta kendisi gibi ligde kalma mücadelesi veren Erzurumspor’a hem de saha ve seyircisi önünde 1-0 kaybederek kümede kalmayı olağanüstü mucizelere bıraktı. Bu hafta kırmızı lacivertliler deplasmanda direk Süper Lig’e çıkmak için puana ihtiyacı olan Rizespor ile karşılaşacak. Kısacası Altınordu elim titreyerek tuşlara basıyorum, düştü gibi bir şey…

SÜRPRİZ DEVİR AÇIKLAMASI!

Erzurumspor maçının ardından medyaya düşen “devir” haberleri sonrasında Perşembe öğleden sonra Altınordu FK resmi sitesinden bir açıklama yapıldı. “Medyaya düşen ‘Seyit Mehmet Özkan Altınordu’yu devrediyor’ haberi üzerine kamuoyuna açıklamamızdır” başlıklı o açıklama aynen şöyle:

“2012’den beri kulübümüzün futbol haklarını elinde bulunduran Altınordu Futbol Yatırımları A.Ş. misyon ve vizyonumuza uygun olan yatırımcılarla görüşerek, kulübümüzün futbol haklarını yakın zamanda devredecektir.

Bu süreç boyunca tüm sportif ve ticari faaliyetlerimiz ile futbol okullarımız çalışmalarına aynen devam edecektir. Başkanımız bu toprakların çocukları ile ilgilenmeye devam edecektir. Gelişmeleri kamuoyu ile paylaşmayı sürdüreceğiz.

Saygıyla duyurulur.”

ÖNE SÜRÜLECEK ŞARTLAR…

Uzun yıllardır Altınordu SK başkanlığını yürüten Sinan Bezircilioğlu, seçimler öncesinde kongresini yapan İYİ Parti İzmir İl Başkanlığı’na aday olarak seçilmiş ve kulüp başkanlığından ayrılmıştı. Şimdi Özkan da Altınordu FK’yı devrederek muhtemelen başkanlığı bırakacak. Açıklamadan anladığım kadarıyla sadece altyapıyla, yani ALFA ile ilgilenmeyi sürdürüp yarışmacı profesyonel takımın haklarını devredecek. Umarım, Özkan FK’yı devrederken öz kaynaktan A Takıma yüzde 30 oyuncu alınmasını ve yine yerli oyuncularla devam edilmesini ve felsefesinin devam ettirilmesini de devrederken şartlar arasında ileri sürer. Aksi halde Altınordu “Türkiye’nin Altınordu’su” ve “Herkesin ikinci takımı” özelliğini yitirir.

VAZGEÇME ALTINORDU!

Altınordu SK, ALFA ve Altınordu FK güzel bir hikaye, arkada yüz yıllık bir tarih ve son dönemde 11 yıllık güzel bir hikaye var. Umarım bu hikaye devam eder. Bir sezon, bilemedin iki sezon 2. Lig’de yarışmak dünyanın sonu değil. ODTÜ’lü Özkan, “Düştüğünde değil, vazgeçtiğinde yenilirsin” özdeyişini iyi bilir. Bir şey söyleyeyim mi; böyle ayrılık olmaz… Vazgeçme Altınordu!

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