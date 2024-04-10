Göz Göz 100. yılında Süper Lig’e çok yakın

Genç bir kadro ile oynayan Göztepe, direk Süper Lig potasına girdikten sonra sahadaki soğukkanlı normal oyunundan zaman zaman uzaklaştı. Psikolojik baskı altına girdi.

ERZURUMSPOR KARŞISINDA ZORLU ILK YARI

baskı nitekim önceki günkü evinde oynadığı Erzurumspor maçında da kendisini hissettirdi. 20. saniyede sahanın yıldızı Ogün'ün tereyağından kıl çeker gibi sıyırıp rakipten kaptığı ve Rômulo'ya uzattığı topu Brezilyalı çok güzel bir plase ile eski Göztepe'li Göktuğ'un altından filelerle buluşturdu. Fakat 1-0'lık skora karşın Göz Göz ilk yarıda üzerindeki baskının etkisiyle dolu tribünlere ve taraftarın müthiş tezahüratına karşın futbolunu sahaya yansıtamadı. İkinci toplar rakipte kaldı, pas hataları ve geri pas trafiği arttı. Hatta bunun sonucunda play-off aşkına maça asılan Erzurumspor dengeyi kurdu ve gol aradı.

SAHANIN YILDIZLARI OGÜN, CELİL VE RÔMULO İDİ

Ne var ki ikinci yarıda konuk ekipten Celal'in kırmızı kart görmesiyle Göz Göz üzerindeki baskıyı atıp rahatladı ve golcüsü Rômulo ile ikinci, ikinci yarının en iyilerinden Dennis ile üçüncü golü buldu ve maçı kopardı.

Göztepe'de Ogün, Celil ve Rômulo yıldızlaşırken kalede Lis ve defansta Helinton güven verdi. Sahaya kaptan olarak çıkan Yalçın ve Taha da iyiydi. Tarkan görevini yaparken Ümit ise Kaptan İsmail'in yokluğunda yerini yadırgadı. Bilal bal yapmayan arı gibiydi. Stoliov, baskılı ve seri oyun anlayışına dayalı olarak yine de Bilal'e öncelik veriyor. Hoca, skoru bulduktan sonra her zamanki gibi kenardaki isimlere yer verdi Erzurumspor maçında da. Sonuçta Göz Göz psikolojik olarak zor bir eşiği geçti. Ancak istim üstünde kalıp Süper Lig’e 5 maç kala gevşememeli. Çünkü en az 2 galibiyete daha ihtiyacı var.

SÜPER LİG’E 7 PUAN KALDI

Göztepe en yakın rakibine 9 puan fark atmış durumda ve 5 maçtan 2 galibiyet 1 beraberlik bile alsa Süper Lig’e "merhaba" diyecek matematiksel olarak. Fakat 2 galibiyet ne kadar erken gelirse o kadar iyi. Çünkü gecikme halinde stres ve baskı artacak, o zaman da ne olur ne olmaz! 3 puanlı ligde herşey olabilir. Göztepe iki hafta üst üste ligde kalma mücadelesi veren Tuzlaspor ve ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor deplasmanında oynayacak. Bu iki maçtan 6 puanla ayrılırsa 32.haftada evinde oynayacağı Gençlerbirliği maçından beraberlikle ayrılsa bile taraftarı önünde tur atarak Eyüpspor'dan sonra Süper Lig’e adım atan ikinci takım olacak. İlk 2 maçtan 4 puanla ayrılırsa tur için bu kez Gençlerbirliği'ni yenmesi gerekecek. Son iki maç ise iki güçlü ekip, deplasmanda Eyüpspor ve evde Bodrum FK ile. O yüzden ilk 3 maçtan en az 7 puanla ayrılması önemli Göz Göz'ün. Ahmet, Doğan ve İsmail'in de takıma katılmasıyla Göz Göz amacına ulaşacaktır diye düşünüyorum fakat şu stres ve baskıyı yenmek için Ivan Mance ve Stoliov'un önümüzdeki günlerde ayrı bir mental çalışma yaptırması takıma çok iyi gelecek.

HERŞEY ÇOK GÜZEL OLACAK

Mehmet Sepil ile 2'den 1'e, iki sezonda 1'den de 14 sezon aradan sonra yeniden Süper Lig’e çıkan ve burada 5 sezon mücadele eden Göz Göz 5.sezonda TFF 1'e geri dönmüştü. Şimdi iki sezon aradan sonra kuruluşunun 100. yılında olağanüstü bir aksilik olmazsa yeniden Süper Lig’e dönecek. Bu kez herşey çok güzel olacak; Göz Göz Süper Lig’de İzmir'i temsil etmekle kalmayacak, eminim ki önümüzdeki sezonlarda Türkiye'yi de Efsane Göztepe dönemindeki gibi Avrupa'da da temsil edecek. Altyapıdan gelen Yalçın ve Dennis de inşallah Avrupa maçlarında sarı kırmızılı formayı giyecek.