İki Kupa, İki Yıldızın Gözyaşları

2024 Avrupa Şampiyonası finallerinde İspanya 2020'deki gibi ipi göğüsleyen takım oldu. Böylelikle İspanya turnuvadaki dördüncü şampiyonluğunu kazandı. Amerika Kupası ise Messi'nin ellerinde havaya yükseldi, şampiyonluk Arjantin'in oldu.

2020'de finalde İtalya'ya karşı kaybeden İngiltere bu kez de İspanya karşısında üzüldü. Bellington'un maçın son bölümlerindeki çabası ve beraberlik golündeki nefis asisti İngiltere'ye yetmedi. İspanya, 2-1'lik skorla şampiyonluğa uzandı. Belligton'un röveşata golü ise turnuvanın unutulmazları arasında yer aldı.

İSPANYA KUPAYI HAK ETTİ

Son şampiyon İtalya'nın gruplardan bile çıkamadığı turnuvada İspanya'da 16 yaşındaki Fas kökenli Müslüman futbolcu Yamal attığı nefis gol ve asitleriyle yıldızlaştı. Yine 21 yaşındaki genç oyuncu Williams da İspanya'nın oynadığı hücum futbolunda sürati, tekniği ve gücüyle Yamal gibi büyük rol oynadı. Nitekim İspanya 7 maçın tamamını kazanırken 15 gol kaydetti. Başta turnuvanın en iyilerinden hatta en değerlisi Rodri, Carvahal ve Cucurella'nın istikrarlı oyunu da dikkat çekti. Olmo ise diğer beş oyuncu ile ve 3 golle gol kralı oldu. Takımda sırıtan kimse olmadı. Kaptan Moruto da takımı ateşleyen isimdi.

İspanya, aslında çeyrek finalde ev sahibi Almanya ve yarı finalde de Fransa'yı iki erken finalden üstün çıkarak kupayı hak etti.

ALMANYA BİR FUTBOL ÜLKESİ

Ev sahibi Almanya gücüne ve evinde olmasına karşın İspanya'ya erken yakalandı. Belki finale kadar gelebilse durum farklı olabilirdi. Almanya'da Türk kökenli İlkay kaptanlık pazubandını takarken, Emre de süre aldı. Kendisini "Kürt" olarak tanımlayan Deniz de panzerlerin kadrosundaydı. Türkiye'den Almanya'ya giden göçmenlerin ikinci, üçüncü ve dördüncü kuşağından çok önemli futbolcular yetişti. Türk ve Alman milli takım forması giydiler.

Turnuva boyunca yağmurlu günlere karşın hemen bütün kentlerdeki statların maçlarda dolu olması, Almanya'nın futbol ülkesi olduğunu ortaya koydu. Turnuvanın tadını tuzunu oluşturan bir etken de rengarenk tribünlerdi.



TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL VİTRİNİNE ÇIKTI

Türkiye ise Montella ile ilk turnuvasında başarılı oldu diyebiliriz. Ilk grup maçında bir ilki başararak ilk kez galibiyetle başladı ve bizi 3-0 yenen Portekiz'i 1-0 ile deviren Gürcistan'ı 3-1 ile geçti. Çekoslovakya'yı da yenen milliler ilk 16'da turnuvada çok iyi bir performans gösteren ve favori gösterilen Avusturya'yı eledi. Ay yıldızlılar çeyrek finalde defans hataları ve ileri uçta son vuruşlardaki yetersizlikler sonucu turnuvaya veda etti.

Turnuvada UEFA'nın Merih'e verdiği 2 maç ceza ise abartılıydı. Ancak bu oyuncunun ve en çok da oyuncuları maçlardan önce uyarmayı akıl edemeyen yöneticilerin zafiyetine ne demeli bilmiyorum. Nitekim çeyrek final maçında Merih'in sahada aranmadığını kimse söyleyemez.

Arda, Kenan ve Ferdi genç isimler olarak ay yıldızlı formaya yakıştı. Arda'nın nefis golü, kornerleri unutulmaz. Ferdi gücü, tekniği ve sürati ile devler arenasında olacağını gösterdi. Kenan biraz daha topu saklayarak gidebilse "Buldozer" lakabını Göztepe'nin efsanelerinden rahmetli Fevzi Zemzem'den devralacak. Hakan Çalhanoğlu da iyi liderlik yaptı sahada.

COPA AMERICA

Bu arada Almanya'daki finaller ile eş zamanlı olarak ABD'de de Amerika Kupası (Copa America) vardı. Almanya'daki finalle aynı akşam oynanan ve stattaki sıkıntılar nedeniyle bir buçuk saat geç başlayan, uzatmalara da gidildiği için neredeyse sabaha kadar oynanan finalde Arjantin ile Kolombiya karşı karşıya geldi. Normal süresi 0-0 biten maçın uzatma bölümünün ikinci yarısında sonradan oyuna giren Martinez'in golü, Arjantin'e şampiyonluğu getirirken bu oyuncu da 5 gole adını yazdırarak gol kralı oldu.

MESSİ VE Dİ MARIO'NUN GÖZYAŞLARI

Arjantin 11'inde yaşı 36'yı geçen iki efsane; Messi ve Di Mario da vardı. Messi, kaptan olarak çıktığı maçın ilk yarısında sakatlandı ancak arada gördüğü tedavi ile ikinci yarıya devam etti. Fakat 64'te aldığı bir darbe ile gözyaşları içinde sahayı terk etti. Messi'nin gözyaşları kulübede maçı izlerken de atılan gole kadar devam etti. Arjantin'de gözyaşlarını tutamayan bir oyuncu daha vardı; Messi çıktıktan sonra kaptanlık pazubandını takan Di Mario. Arjantin golü bulduktan sonra 117. dakikada katılmak için oyundan alınan kaptan çok duygusaldı; çünkü bu maç onun milli takım kariyerindeki son maçtı. Kupa maçtan sonra gözyaşlarına boğulan iki kaptanın elinde havaya yükselirken ise artık mutluydu herkes.