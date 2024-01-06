Tarım ve Orman Bakanlığı, TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nı niye engelliyor?

Tarım ve Orman Bakanlığı, devletin gıdadan sorumlu otorite kamu kurumu. TMMOB Gıda Mühendisleri Odası, gıda mühendislerini devlette temsil eden kamu kurumu. Kâğıt üzerinde birbiriyle uyum içerisinde çalışması gereken kamu yapısı. Fakat işin içine güç ve iktidar hırsı girince durum sadece kâğıt üzerinde kalıyor. Bu durumdan en çok gıda güvenliği, gıda politikaları ve dolaylı olarak yurttaş zarar görüyor.

Okullarda Bilinçli Gıda Tüketimi Eğitimi Engelleniyor

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın öğrenci temsilcilikleri bulunuyor. Mezun olup gıda mühendisi unvanını almadan önce sosyal olarak gelişmeyi ve mesleki olarak bilinç kazanmayı amaçlıyor bu yapı. Kendilerine özgü bir düzenleri var. Bir karar alıyorlar yıllar önce. Hedefleri okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumlarına giderek gıda güvenliği kurallarını anlatmak. Bu hedefler için hazırladıkları materyaller de kurumların seviyesine göre değişiyor.

Devlet okullarıyla iletişime geçiyorlar. Bu okullardan kabul alıyorlar. Eğitimler beklenilenden daha etkili ve keyifli gidiyor. BM Gıda ve Tarım Örgütü’nün dikkatini çekiyor bu durum. Öğrencilerin bu özverisini ve gıda alanındaki katkısını bronz madalyayla ödüllendiriyorlar. Bu noktadan sonra bu eğitimlerin artarak devam etmesi beklenir. Ama öyle olmak yerine okullara giden bir talimatla bu eğitimler engelleniyor. Gerekçe olarak da bu eğitimleri bundan sonra Tarım ve Orman Bakanlığı yapacak deniyor.

Denetim Faaliyetlerinde Yetki Verilmiyor

Gıda mevzuatına göre Tarım ve Orman Bakanlığı elindeki yetkileri paylaştırabiliyor. Böyle bir paylaşımda yetki devredilecek ilk kurumlar da meslek örgütleri. Bu yetki devrini kullanmak bu kurum yetersiz anlamına da gelmiyor. İkinci hatta üçüncü bir göz de genel durumu inceliyor olarak değerlendirilmesi gerekiyor. Fakat Türkiye’de böyle bir durum yetersizlikle bağdaştırılıyor.

Özellikle 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin ardından, zaman zaman da normal koşullarda TMMOB Gıda Mühendisleri Odası denetim yetkisi talebinde bulundu. Belirli sürelerde yanıt gelmeyince BM Gıda ve Tarım Örgütü aracılığıyla talep yenilendi. Yine de bir şey değişmedi. Bunlara yanıt verilmediği gibi TV’lerde gıda mühendisliği mesleğini tartışmaya açan ve karalayan kişilere karşı da yanıtsız kaldı. Meslek örgütü hukuki alanda tek başına kaldı her zaman.

Laboratuvar Tarafına Set Çekiliyor

TMMOB Gıda Mühendisleri Odası’nın her genel kurulunda konuşulan bir gündemi var. Tam donanımlı bir gıda laboratuvarı kurmak, bu laboratuvarda gıda mühendisleri istihdam etmek ve ülke genelinde analizler gerçekleştirerek sonuçlarını yurttaşlara açıklamak. Yıllardır gerçekleşmiyor bu gündem. Sebebi maliyetinin astronomik seviyelerde olması.

Tarım ve Orman Bakanlığı, laboratuvar altyapısının yetersiz kalması, bu yetersizliği özel laboratuvarlarla karşılamasına rağmen bu gündemin gerçekleştirilebilmesi için herhangi bir destek sunmuyor. Sunsa bile yapısı bilimi ve yurttaşı temel aldığı için bu desteği kabul etmez o ayrı. Ona rağmen herhangi bir özel laboratuvarla çalışmasına da zorluk çıkartıyor. Herhangi bir özel laboratuvar başına geleceklerden çekinerek bir şey kabul etmiyor. Bu durumların tamamı kime zarar veriyor? Evet, yurttaşa. O zaman niye bu kadar engel?