Gıdada Kayıp, Soğuk Zincir ve Destek Açığı: Gerçek Sorunlar

Gıda alanında çok ciddi yapısal sorunlarımız var. Yapısal verimlilik, soğuk zincir ve lojistik sorunları gizleniyor. Bu sorunları çözemememiz tarım ilacı kullanımını, gıda israfını artırıyor. Halk sağlığını tehlikeye atıyor. Faturasını da biz ödüyoruz.

Son Güncelleme:
Mete Yolaş

Mete Yolaş

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

HASAT-SONRASI KAYIP VE BESİN DEĞERİ EROZYONU

Hasat sonrası gıdamızı koruyamıyoruz. Yaş meyve-sebzenin yüzde 41-43’ünü hasat, taşıma ve üretim aşamasındaki hatalar ve gıda güvenliği açıkları nedeniyle zayi ediyoruz. Bu kayıpların mali değeri 1 milyar dolar civarında. Bu bedeli, gıdamızın çöp olmasına neden olanlar ödemiyor. Satın alırken biz ödüyoruz, üreten çiftçimiz, besicimiz ödüyor. Üstelik besin değerlerini kaybetmiş gıdaları satın alıyoruz.

Tarım Kanunu’na göre, AKP iktidarının tarımsal destekleme programlarına milli gelirin en az yüzde 1’ini ayırması gerekiyor. Buna rağmen, yalnızca 2025 yılında tarımsal desteklere milli gelirin yüzde 0.19’unu ayırdılar. Kök sorunlar olan yapısal verimlilik, lojistik ve soğuk zincir süreçlerini çözmek yerine, bu sorunların giderildiğini doğrulayan denetim ve etiketleme faaliyetlerini birer sorunmuş gibi lanse ediyorlar.

Çok büyük tarımsal destekler verdiklerini, inanılmaz denetimler yaptıklarını sanan reklam faaliyetleriyle algı yaratılıyor.

SOĞUK ZİNCİR VE LOJİSTİK YÜKÜMLÜLÜKLERİ NEDEN UYGULANMIYOR?

Gıdaların hasat, taşıma ve üretim aşamalarındaki kaybı küresel sera gazlarının yüzde 8-10 artmasına neden oluyor. Türkiye’de bu oran yüzde 23-25 seviyesinde. Gıda kaybını azaltmak, hem sera gazı emisyonuyla ciddi oranda mücadele etmemizi sağlar hem de kayıp nedeniyle kullanılan su ve enerjiyi korumamıza yardımcı olur. AKP iktidarı bu soruna gözünü ve kulağını kapamış durumda.

Lojistik ve soğuk zincir, gıda alanı için kilit kaldıraç konumunda. Gıda mevzuatları açıkça soğuk zincirin korunmasını şart koşuyor. Türkiye’nin taraf olduğu ATP Sözleşmesi, bozulabilir gıdaların lojistik aşamasında sıcaklık/kabin standartlarını belirliyor. AKP iktidarı hem mevzuatları hem de taraf olduğu sözleşmenin gerekliliklerini uygulamaktan kaçınıyor. Bu kurallara uymak, gıdalarımızın besin değerini korur, halk sağlığını iyileştirir ve zehirlenme riskini düşürür.

Lojistik ve soğuk zincir açıkları, süt ürünleri ve yaş meyve-sebze grubunda kayıp ve kalite oynaklığına yol açıyor. Bu durum bizi ithalat yapmaya itiyor ve gıda fiyatlarını artırıyor. Sermaye sahiplerinin sorumlu olduğu bu alanlar, AKP iktidarı tarafından görmezden geliniyor. Faturası ise çiftçimize, besicimize ve bize kesiliyor.

Son Güncelleme:

Mete Yolaş Arşivi

Kamusal Tarım Makine Parkı ve GıdaPark Şart 06 Ekim 2025
Kentlerde Gıda Sistemi Nasıl Dönüşür? 02 Ekim 2025
Gıda Suçları: Hangi Yaptırımlar İşler? 29 Eylül 2025
Sağlık Bakanı Memişoğlu'nun Çıkışı Doğru ama Hedefi Yanlış 25 Eylül 2025
Türkiye’de Gıda Güvenliği ve Gıda Güvencesi: Son 23 Yılda Ne Oldu? 22 Eylül 2025
Gıda Kaynaklı Hastalıklar Neden Kayda Girmiyor? 18 Eylül 2025
Mete Yolaş Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Bilmekle Görmek Aynı Olur mu?
Hatice Turhan
Hatice Turhan Beton Yenmiyor
Sercan C. Güler
Sercan C. Güler İşini Unutan Futbolcu Olur mu?
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız 10 Bin Adım Efsanesi Tarih Oldu: Sağlık İçin Günde Bu Kadar Atılması Gerek...
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Burçların Uğurlu Taşları
ÇOK OKUNANLAR
Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım' Hadise Gözyaşlarına Boğuldu! 'Sabah Korkarak Uyandım'
Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem! AFAD Büyüklüğünü Duyurdu Kütahya'da Gece Yarısı Korkutan Deprem
AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı AKP'de İstifa Depremi! Bir Başkan Daha Ayrıldı
Gazze’de Barışın Kapısı Aralandı! İsrail ile Hamas Anlaşmaya Vardı İsrail ile Hamas Anlaşmaya Vardı
Trump Duyurdu: Hamas ve İsrail Ateşkeste Anlaştı! Esirler Serbest Bırakılacak, İsrail Askerlerini Çekecek Hamas ve Netanyahu Ateşkeste Anlaştı