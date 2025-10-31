Trump’ın Açık Yarası: Soya

Nedir bu Trump’ın soya fasulyesi ile derdi? Onu bu kadar önemli kılan ne Allah aşkına. Ne zaman Çin ile kavga etse, Çin ilk iş Amerika’dan soya fasulyesi ithalatını kısıtlıyor. Ve ardından ticari barış geliyor.

Son Güncelleme:
Hatice Turhan

Hatice Turhan

[email protected]

Tüm Yazıları
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belli ki Çin, Trump’ın kanayan damarını bulmuş. Canı sıkıldığında parmağını yaranın üstüne bastırıyor.

Böyle böyle düşünürken, X’de karşıma çıktı ve birden aydınlandım. Dr. Derya Hekim adlı bir kullanıcı derli toplu ilan etmiş:

"Olayın aslı tümüyle Trump’ın oy kaygısıymış.

Amerika bir sanayi ülkesi olsa da aslında dünyanın en büyük tarım ihracatçısı. 180 milyar dolara yakın tarım ürünü satıyormuş. Ve soya fasulyesi de yıllık 24 milyar dolarlık yer tutuyormuş. Yani yüzde 13’ün biraz üzerinde.

En büyük alıcı kim derseniz tabii ki Çin.

Çin 2024’te Amerika’dan 13 milyar dolarlık alım yapmış. Ve 2025’te Trump gümrük vergilerini havada uçuştururken Çin alımları kesti. Bu sene hiç alımı yok. Çin’in işi kolay eğer Amerika’dan almıyorsa, Brezilya’dan alıyor. Soya ticaretini hemen oraya taşımış.

Trump da boş durmadı. Çiftçilere 23 milyar dolarlık bir paketle destek sağladı ve tarife gelirleri ile çiftçileri destekleyeceğini açıkladı.

Peki neden bu çiftçilere bu kadar destek sağlıyor? İşte burası önemli!

Soya fasulyesi üretimi en yoğun olarak Iowa, Illinois, Minnesota, Indiana, Missouri, Nebraska gibi eyaletler. Bu eyaletlerin çoğu, ABD başkanlık seçimlerinde “swing state” kategorisinde. Yani ne Cumhuriyetçilerin, ne de Demokratların kalesi. Kimin kazanacağı belli olmuyor. Haliyle onlar da ceplerine giren paraya göre karar veriyor.

Soyacıların lobileri de var. American Soybean Association (ASA), National Farmers Union, Farm Bureau Cumhuriyetçileri tabii ki Trump’ı destekliyor. İşte Trump bu yüzden Çin ile her seferinde masaya oturup soya pazarlığı yapmak zorunda kalıyor.

Tarihin en eski uygarlıklarından biri olan Çin de her seferinde aynı şeyi yapıyor. Havaya bakıp ıslık çalarak Trump’un gelmesini bekliyor."

Etiketler
ABD ihracat
Son Güncelleme:

Hatice Turhan Arşivi

Kaddafi'nin Ahı Tuttu 23 Ekim 2025
Louvre Müzesi’ni Soyanlar Umarım Mısırlıdır 20 Ekim 2025
Dolandırıcılığa Yardım ve Yataklık Değil mi? 14 Ekim 2025
Çeteler Terör Örgütü Sayılmalı 09 Ekim 2025
Beton Yenmiyor 08 Ekim 2025
Rahmetli Demirel Yanılmıştı... Hem de Ne Yanılma! 07 Ekim 2025
Hatice Turhan Tüm Yazıları
Yazarlar
Neşe Doster
Neşe Doster Bugün Yine Kendimi Kentimin Büyüsüne Bırakıyorum…
Mete Yolaş
Mete Yolaş Nereden Çıktı Bu Gıda Politikaları? – III
Dr. Bayram Yıldız
Dr. Bayram Yıldız Enerji İçecekleri: Genç Erkeklerde İntihar Riskini Artırıyor mu?
Reha Tartıcı
Reha Tartıcı Akdeniz'den Asya'ya Tabaklarda Yaşanan Yolculuk
Ece Seçil Şahin
Ece Seçil Şahin Birinin Burcunu İlk Görüşte Anlamanın Yolları
ÇOK OKUNANLAR
Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Bu Tutarı Aşan Devlet Desteği Alamayacak Devlet Desteği İçin Elektrik Faturasına Sınır Getirildi
Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım' Güllü'nün Ölümünde Kan Donduran İfade! 'Ben Yaptım Çok Pişmanım'
Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor Maaşlardan Her Ay Zorunlu Kesinti Yapılacak! Tarih Verildi! Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor
Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı Bolu Kartalkaya Otel Yangını Davasında Karar Açıklandı
Ozan Elektronik Para AŞ'ye Kayyım Atandı! 10 Şüpheliye Gözaltı Kararı İstanbul’da Elektronik Para Şirketine Kayyım Atandı