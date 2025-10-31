Trump’ın Açık Yarası: Soya

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Belli ki Çin, Trump’ın kanayan damarını bulmuş. Canı sıkıldığında parmağını yaranın üstüne bastırıyor.



Böyle böyle düşünürken, X’de karşıma çıktı ve birden aydınlandım. Dr. Derya Hekim adlı bir kullanıcı derli toplu ilan etmiş:



"Olayın aslı tümüyle Trump’ın oy kaygısıymış.



Amerika bir sanayi ülkesi olsa da aslında dünyanın en büyük tarım ihracatçısı. 180 milyar dolara yakın tarım ürünü satıyormuş. Ve soya fasulyesi de yıllık 24 milyar dolarlık yer tutuyormuş. Yani yüzde 13’ün biraz üzerinde.



En büyük alıcı kim derseniz tabii ki Çin.



Çin 2024’te Amerika’dan 13 milyar dolarlık alım yapmış. Ve 2025’te Trump gümrük vergilerini havada uçuştururken Çin alımları kesti. Bu sene hiç alımı yok. Çin’in işi kolay eğer Amerika’dan almıyorsa, Brezilya’dan alıyor. Soya ticaretini hemen oraya taşımış.

Trump da boş durmadı. Çiftçilere 23 milyar dolarlık bir paketle destek sağladı ve tarife gelirleri ile çiftçileri destekleyeceğini açıkladı.

Peki neden bu çiftçilere bu kadar destek sağlıyor? İşte burası önemli!

Soya fasulyesi üretimi en yoğun olarak Iowa, Illinois, Minnesota, Indiana, Missouri, Nebraska gibi eyaletler. Bu eyaletlerin çoğu, ABD başkanlık seçimlerinde “swing state” kategorisinde. Yani ne Cumhuriyetçilerin, ne de Demokratların kalesi. Kimin kazanacağı belli olmuyor. Haliyle onlar da ceplerine giren paraya göre karar veriyor.

Soyacıların lobileri de var. American Soybean Association (ASA), National Farmers Union, Farm Bureau Cumhuriyetçileri tabii ki Trump’ı destekliyor. İşte Trump bu yüzden Çin ile her seferinde masaya oturup soya pazarlığı yapmak zorunda kalıyor.



Tarihin en eski uygarlıklarından biri olan Çin de her seferinde aynı şeyi yapıyor. Havaya bakıp ıslık çalarak Trump’un gelmesini bekliyor."