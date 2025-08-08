T.C. Kimlik Numaraları Yenilensin

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Telefonunuz çalıyor ve tanımadığınız bir ses, genellikle arkasından gelen telsiz sesiyle sizi korkutup dolandırıyor. Gerçek güvenlik görevlisi olduğunu kanıtlamak için T.C. kimlik numaranızı, adınızı ve adresinizi de veriyor. Belli ki bir sızıntı olmuş. Kimlik numaralarımız yanlış ellere geçmiş.

Hatırlarsınız eskiden vergi kimlik numaralarımız vardı. Sonrasında 2006 yılında yapılan bir düzenlemeyle, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan gerçek kişiler için vergi kimlik numarası uygulaması kademeli olarak sonlandırılarak yerine T.C. kimlik numarası kullanılmaya başlandı. 1 Ocak 2007 tarihinden itibaren de vergi ile ilgili tüm işlemlerde sadece T.C. kimlik numarası kullanılması zorunlu hale geldi.

Eski vergi numaraları tamamen ortadan kalkmadı, sadece artık sizin T.C. kimlik numaranız, aynı zamanda vergi numaranız olarak kabul ediliyor. Bu düzenlemenin temel amacı, kişilerin birden fazla numarayı takip etme zorunluluğunu ortadan kaldırarak işlemlerin daha hızlı ve kolay yapılmasını sağlamaktı. İyi de oldu.

Şimdiki diploma skandalı ve devlet yetkililerinin e-imzalarının kopyalanması mevzusunda da aynı durum söz konusu.

Benim önerim her vatandaşa yeni T.C. mimlik numarası verilmeli. Eski numaralarımız da zaman içinde eski vergi numaralarımız gibi kadük olmalı. Kayıtlarda durmalı ancak işlevselliği kalmamalı. Sadece diploma veya değerli kağıtlarda teyit unsuru olarak kullanılmalı.

Yoksa bu sıkıntılar daha da büyüyecek. Kimilerimiz dolandırıcıların hedefi olacak. Devlete saygılı büyüklerimizi bu adamlardan koruyamayacağız.

Bu iş zor mudur bilmem. Ancak hiç de zor olmadığını düşünüyorum. Bir gecede yaparız gibi geliyor. Hatta daha ileri bir önerim her beş yılda bir yeni kimlik numaraları verilmeli.

En basit kitap sitesi bile 6 ayda bir yeni şifre isterken doğumdan ölüme aynı numara ile devam edilmesi belli ki zor.