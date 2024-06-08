Hatice Turhan yazdı: Sarı saçlı Akşener'in topuk sesleri

Kendimden bilirim kadınlar eğer saçlarının rengini değiştiriyorlar ise bilin ki depresyondadırlar. Hele koyudan sarıya geçmişlerse eyvah eyvah...

Gerçi Akşener depresyona girmesin de kim girsin? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile olan görüşmesinin davet üzerine olduğu açıklandı. Anlaşılıyor ki, Türk siyasetinin önemli oyun kurucusu Erdoğan, bir tür geleceğe yatırım yapıyor.

Pekiyi, Erdoğan sizce neden partisi buçuklu oylar alan, kendi kurduğu partinin yönetiminde bile kalamayan, üstüne üstlük milletvekili bile olmayan Akşener'i bu kadar önemsiyor? Eski dostlar anladık. Ancak neden eski dostluk Akşener'in en güçlü olduğu zaman değil de şimdi hatırlandı acaba?

Şimdi sizlere tüm Türk basını atlatarak son dakika bilgisi veriyorum: MERAL AKŞENER PARTİNİN BAŞINA GERİ DÖNECEK. BUNUN İÇİN TÜM HAZIRLIKLAR TAMAM.

İyi Parti'de ağır başarısızlığın üzerine görevden ayrılan Akşener, Müsavat Dervişoğlu'nu destekleyerek Koray Aydın ve ekibinin kazanmasını engelledi. Milletvekillerinin neredeyse tamamı da zaten kendi adamı.

İşte siyaset kurdu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu durumun farkında olduğu için aslında Meclis'te bir oy bile atamayacak olan Akşener'e ihtimam gösteriyor. Çünkü gündemde anayasa değişiklikleri var ve İyi Parti'li vekiller kilit önemde.

Üstelik siyasi hayatımızda bu görülmemiş birşey değil. 2002 seçimlerini zorlayıp, partisini yüzde 18'den yüzde 8’e düşüren, baraj altında kalıp Meclis'e giremeyen Devlet Bahçeli'nin yaşadıkları hafızalarda. Hatırlarsanız, "Sorumluluk şahsıma aittir" diyerek, 2003'te toplanacak olağanüstü kurultayda genel başkanlığı bırakacağını açıklayan Bahçeli, 12 Ekim 2003'te toplanan parti kongresinde yeniden Genel Başkan seçilmişti. Eminim Meral Hanım bu süreci çok da iyi biliyordur.

Aslında Meral Hanım partinin başında olmasa da "Fikirleri iktidarda." Yani partinin tüm yönetimi zaten onunla yola çıkan arkadaşları. Eh, milletvekilleri de zaten öyle. geriye bir tek helva yapmak kalıyor. Düzenlenecek bir olağanüstü genel kurul ile hoop partinin başına geçiverirse görün curcunayı siz. Kulağıma geldiğine göre eski ve yeni genel başkan yardımcıları harekete geçmişler bile. Zaten hep öyle olur. Önce karınlarından konuşurlar. sonra koroya döner.

Bizim tarafa da bir nasihatim var: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hiç hafife almayın. 22 yıl kesintisiz ve mutlak bir şekilde Türkiye'yi yöneten bir kişinin siyasi öngörüden yoksun olduğunu düşünmek ancak cahilliktir.

Anlaşılan önümüzdeki dönem bir çok yeni olaya gebe. Bakalım Sayın Müsavat Dervişoğlu selefi, kurucu başkanı Meral Hanım'a koltuğu sakince verecek mi?

Not: Bir sonraki yazımda Beştepe'deki bir resepsiyonda gözümün önünde gerçekleşen tarihi olayı anlatacağım. Biri Cumhur ittifakı ile birlikte hareket eden iki genel başkan aynı standta nasıl buluştu. Ben nasıl 40 santimden buna şahit oldum. Cumhurbaşkanı Erdoğan nasıl yanlarına gitti? Bunun için binlerce kişinin arasından nasıl yol açıldı? Bu anlattıklarımla birlikte Türk siyasi tarihini yazacak olanlara da önemli bir bilgi sunmuş olacağım. Kalın sağlıcakla.